Gov. Spencer J. Cox’s Schedule: June 1 – June 5, 2026

**The governor’s schedule is subject to frequent change**

**All times are listed in the local time zone**

Monday, June 1
No public meetings

Tuesday, June 2

11:45 a.m. Meet with Daniel P. Driscoll, secretary of the U.S. Army
Location: Virtual

12:45 p.m. Speak at BYU School of Medicine accreditation luncheon
Location: Brigham Young University, Provo

Wednesday, June 3
No public meetings

Thursday, June 4
No public meetings

Friday, June 5
9:30 a.m. Speak with First Lady at Utah Youth Sports Giving Day
Location: The Ballpark at America First Square, South Jordan
Media Access

7:50 p.m. Speak with First Lady at Utah Summer Games Opening Ceremony
Location: Eccles Coliseum, Cedar City
Media Access

Lt. Gov. Deidre M. Henderson’s Schedule

June 1 – June 5, 2026

**The lieutenant governor’s schedule is subject to frequent change**
**All times are listed in the local time zone**

Monday, June 1
11:00 a.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Committee presentation from Mitchell Institute for Aerospace Studies

Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.

Media Access

11:30 a.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Committee presentation from University of Maryland

Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.

Media Access

1:30 p.m. Meet with NASA senior leadership

Location: Mary W. Jackson NASA Headquarters, Washington, D.C.

Media Access

1:45 p.m. Tour Earth Information and Space Operations Centers

Location: Mary W. Jackson NASA Headquarters, Washington, D.C.

Media Access

2:15 p.m. Meeting with NASA Legislative Affairs and the Transformative Aeronautics Concepts Program

Location: Mary W. Jackson NASA Headquarters, Washington, D.C.

Media Access

3:15 p.m. Meeting with Jennifer Goodrum, Director of State and Local Government operations, Rocket Lab

Location: Washington, D.C.

Media Access

5:00 p.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Committee Reception

Location: Airbus Experience Center, Washington, D.C.

Tuesday, June 2
9:00 a.m. Tour new exhibits at the Smithsonian National Air and Space Museum

Location: Washington, D.C.

Media Access

11:30 a.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Corporation keynote: Delivering Mission Success and Bridging Connections across the Space Enterprise

Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.

Media Access

12:45 p.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Session: Revolutionizing Global Rapid Transport
Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.

Media Access

1:05 p.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace keynote: Cyber Defense and Critical Infrastructure update from the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.

Media Access

1:35 p.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Committee Business Session

Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.

Media Access

Wednesday, June 3
11:00 a.m. Meeting with Indiana House Speaker Todd Huston

Location: Indiana State Capitol, Indianapolis

1:00 p.m. Meeting with Indiana Secretary of Education, Dr. Katie Jenner
Location: Indiana Government Center, Indianapolis

3:30 p.m. Meeting with Indiana Career Apprenticeship Pathway Employer Partners and Richard Fairbanks Foundation
Location: 820 Massachusetts Ave., Indianapolis

7:00 p.m. Meeting with Utah Apprenticeship Delegation

Location: Indianapolis

Thursday, June 4
6:00 p.m. Speak at Museum of Utah Preview for Tribal Leaders
Location: Conference Center, North Capitol Building

Friday, June 5 

No public meetings

