Gov. Spencer J. Cox’s Schedule: June 1 – June 5, 2026
**The governor’s schedule is subject to frequent change**
**All times are listed in the local time zone**
Monday, June 1
No public meetings
Tuesday, June 2
11:45 a.m. Meet with Daniel P. Driscoll, secretary of the U.S. Army
Location: Virtual
12:45 p.m. Speak at BYU School of Medicine accreditation luncheon
Location: Brigham Young University, Provo
Wednesday, June 3
No public meetings
Thursday, June 4
No public meetings
Friday, June 5
9:30 a.m. Speak with First Lady at Utah Youth Sports Giving Day
Location: The Ballpark at America First Square, South Jordan
Media Access
7:50 p.m. Speak with First Lady at Utah Summer Games Opening Ceremony
Location: Eccles Coliseum, Cedar City
Media Access
Lt. Gov. Deidre M. Henderson’s Schedule
June 1 – June 5, 2026
**The lieutenant governor’s schedule is subject to frequent change**
**All times are listed in the local time zone**
Monday, June 1
11:00 a.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Committee presentation from Mitchell Institute for Aerospace Studies
Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.
Media Access
11:30 a.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Committee presentation from University of Maryland
Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.
Media Access
1:30 p.m. Meet with NASA senior leadership
Location: Mary W. Jackson NASA Headquarters, Washington, D.C.
Media Access
1:45 p.m. Tour Earth Information and Space Operations Centers
Location: Mary W. Jackson NASA Headquarters, Washington, D.C.
Media Access
2:15 p.m. Meeting with NASA Legislative Affairs and the Transformative Aeronautics Concepts Program
Location: Mary W. Jackson NASA Headquarters, Washington, D.C.
Media Access
3:15 p.m. Meeting with Jennifer Goodrum, Director of State and Local Government operations, Rocket Lab
Location: Washington, D.C.
Media Access
5:00 p.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Committee Reception
Location: Airbus Experience Center, Washington, D.C.
Tuesday, June 2
9:00 a.m. Tour new exhibits at the Smithsonian National Air and Space Museum
Location: Washington, D.C.
Media Access
11:30 a.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Corporation keynote: Delivering Mission Success and Bridging Connections across the Space Enterprise
Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.
Media Access
12:45 p.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Session: Revolutionizing Global Rapid Transport
Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.
Media Access
1:05 p.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace keynote: Cyber Defense and Critical Infrastructure update from the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.
Media Access
1:35 p.m. Attend National Lieutenant Governor’s Association Aerospace Committee Business Session
Location: Darcy Hotel, Washington, D.C.
Media Access
Wednesday, June 3
11:00 a.m. Meeting with Indiana House Speaker Todd Huston
Location: Indiana State Capitol, Indianapolis
1:00 p.m. Meeting with Indiana Secretary of Education, Dr. Katie Jenner
Location: Indiana Government Center, Indianapolis
3:30 p.m. Meeting with Indiana Career Apprenticeship Pathway Employer Partners and Richard Fairbanks Foundation
Location: 820 Massachusetts Ave., Indianapolis
7:00 p.m. Meeting with Utah Apprenticeship Delegation
Location: Indianapolis
Thursday, June 4
6:00 p.m. Speak at Museum of Utah Preview for Tribal Leaders
Location: Conference Center, North Capitol Building
Friday, June 5
No public meetings
