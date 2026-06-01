NOTICE OF SOLICITATION OPENING
DATE: June 3, 2026
TIME: 10 :00 A.M.
PLACE: Robert M. Foster Justice Center
76347 Veterans Way, 2nd Floor Ste 456
Yulee, Florida 32097
PURPOSE: SOLICITATION OPENING FOR NC26-007-ITB SHIP DEMOLITION REBUILD #262GA-519
IN ACCORDANCE WITH SECTION 255.0518 AND SECTION 286.011, FLORIDA STATUTES, THE NASSAU COUNTY BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS HAS DELEGATED THE AUTHORITY TO THE COUNTY’S PROCUREMENT DIRECTOR TO CONDUCT A PUBLIC MEETING TO OPEN BIDS FOR NC26-007-ITB, ON JUNE 3, 2026, AT 10:00 A.M. AT THE ABOVE REFERENCED LOCATION. THE BIDS WILL BE OPENED BUT NO DECISION WILL BE MADE AT THE MEETING.
THE PUBLIC IS INVITED TO BE PRESENT AND BE HEARD.
IN ACCORDANCE WITH THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT, PERSONS NEEDING A REASONABLE ACCOMMODATION TO PARTICIPATE IN THIS MEETING SHOULD CONTACT THE COUNTY MANAGER’S OFFICE AT CONTACT@NASSAUCOUNTYFL.COM, 96135 NASSAU PLACE, SUITE 1, YULEE, FL 32097, PHONE NO. 904-530-6010, NO LATER THAN SEVENTY-TWO (72) HOURS PRIOR TO THE PROCEEDING. IF YOU ARE HEARING OR VOICE IMPAIRED, PLEASE CALL THE FLORIDA RELAY SERVICE AT 711 OR TOLL-FREE AT 1-800-955-8771 (TTY).
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
ATTEST: NASSAU COUNTY, FLORIDA
MITCH L. KEITER, ALYSON R. MCCULLOUGH
EX-OFFICIO CLERK CHAIR
Legal Disclaimer:
