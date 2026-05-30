Momcozy កំពុងកសាងទំនុកចិត្តមុនពេលទិញក្នុងចំណោមម្ដាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មុនយុទ្ធនាការ 6.6

PHNOM PENH, CAMBODIA, May 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- លើសពីការចុចទិញ៖ របៀបដែល Momcozy កំពុងកសាង «ទំនុកចិត្តមុនពេលបង់ប្រាក់» ក្នុងចំណោមម្ដាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មុនយុទ្ធនាការ 6.6
ខណៈដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងឈានចូលរដូវកាលទិញទំនិញ 6.6 ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង ម៉ាកផលិតផលថែទាំម្ដាយ និងទារកដែលទទួលស្គាល់ជាសកល Momcozy កំពុងពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនក្រោមគោលគំនិត «ភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្រិតសកល × ទំនុកចិត្តក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន» ដើម្បីក្លាយជាម៉ាកដែលឪពុកម្តាយជ្រើសរើសដោយទំនុកចិត្ត មុនពេលសម្រេចចិត្តទិញ។
កម្មវិធីលក់ពិសេស 6.6 Cozy Sale៖ កក់ក្តៅជាមួយគ្នា ជ្រើសរើសដោយទំនុកចិត្ត
ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការ 6.6 ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើសពីប្រព័ន្ធអេកូស៊ីស្ទឹមសម្រាប់ម្ដាយ និងទារករបស់ Momcozy នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 25% តាមរយៈវេទិកា និងហាងផ្លូវការដែលចូលរួម។
ដោយដាក់បទពិសោធន៍ពិតប្រាកដនៃការចិញ្ចឹមកូនជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនង Momcozy មានគោលបំណងបង្កើនការភ្ជាប់អារម្មណ៍ជាមួយអតិថិជន ក្នុងអំឡុងពេលដ៏មមាញឹកបំផុតមួយនៃពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
ក្នុងយុគសម័យ Social Commerce បច្ចុប្បន្ន Momcozy ជឿជាក់ថា ម៉ាកដែលទទួលបានជោគជ័យ មិនមែនគ្រាន់តែជាម៉ាកដែលមនុស្សឃើញញឹកញាប់បំផុតនោះទេ ប៉ុន្តែជាម៉ាកដែលម្ដាយទុកចិត្តបំផុត មុនពេលពួកគេសម្រេចចិត្តទិញ។
ដោយមានកម្លាំងជំរុញពីទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ និងការកើនឡើងនៃការជឿទុកចិត្តនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Momcozy បានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនតាមរយៈនវានុវត្តន៍ ការរចនាដែលផ្តោតលើផាសុកភាព ការគាំទ្រពីអ្នកបង្កើតមាតិកា និងទំនុកចិត្តពីឪពុកម្តាយពិតប្រាកដ។
លោកស្រី Ellen Zhou នាយកផ្នែកទីផ្សារប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APAC) របស់ Momcozy បានមានប្រសាសន៍ថា៖
«នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់យកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងចំពោះការជ្រើសរើសផលិតផលសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេ ទំនុកចិត្តបានក្លាយជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញ។ ឪពុកម្តាយសម័យថ្មីមិនមើលតែព័ត៌មានបច្ចេកទេសនៃផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេ ពួកគេចង់បានការធានាថាផលិតផលអាចសមស្របនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និងត្រូវបានទុកចិត្តដោយគ្រួសារពិតប្រាកដ។»
មុនពេលធ្វើការទិញ ម្ដាយសម័យថ្មីកាន់តែច្រើនកំពុងស្វែងរកការវាយតម្លៃពីអ្នកបង្កើតមាតិកា មគ្គុទ្ទេសក៍ទិញទំនិញ សហគមន៍ឪពុកម្តាយ និងការបង្ហាញការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ដើម្បីជួយសម្រេចចិត្ត។ យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Momcozy ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការស្វែងរកព័ត៌មាន មុនពេលឈានដល់ការបង់ប្រាក់។
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ Momcozy បានក្លាយជាម៉ាកថែទាំម្ដាយ និងទារកមួយក្នុងចំណោមម៉ាកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ខ្លាំងបំផុតដោយឪពុកម្តាយសម័យថ្មីនៅទូទាំងពិភពលោក ដោយទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងវិស័យការចិញ្ចឹមកូន នវានុវត្តន៍ របៀបរស់នៅ និងផលិតផលប្រើប្រាស់។
នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2026 Momcozy បានទទួលពានរង្វាន់សំខាន់ៗដូចជា៖
• “Best Mother & Baby Care Brand” ពីកម្មវិធី World Business Outlook Awards 2026
• “Best Wearable Breast Pump” ពីកម្មវិធី Motherhood Choice Awards Malaysia 2026 សម្រាប់ផលិតផល Momcozy Air1 Ultra-Slim Breast Pump
• ពានរង្វាន់ Global Recognition Awards 2026 សម្រាប់ផលិតផល KleanPal Bottle Washer, Sterilizer and Dryer
អ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងយល់អំពីយុទ្ធនាការ 6.6 និងផលិតផលរបស់ Momcozy តាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការ និងអ្នកចែកចាយដែលមានការអនុញ្ញាត។
អំពី Momcozy
ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2018 មក Momcozy ដែលជាម៉ាកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះម្តាយពាក់បានលេខ 1 នៅលើពិភពលោក* បានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យ FemTech ដោយផ្តល់ជូនផលិតផលច្នៃប្រឌិតជាច្រើន ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រម្ដាយ និងទារក ចាប់ពីអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ រហូតដល់ក្រោយសម្រាលកូន និងលើសពីនោះ។
ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តលើនវានុវត្តន៍ និងផាសុកភាព Momcozy បានកំណត់ស្តង់ដារថ្មីសម្រាប់ការថែទាំម្ដាយ តាមរយៈម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះពាក់បាន អាវទ្រនាប់បំបៅដោះកូន និងផលិតផលចាំបាច់ផ្សេងៗ ដែលសមស្របនឹងរបៀបរស់នៅរបស់ម្ដាយសម័យថ្មី។
Momcozy ត្រូវបានស្រឡាញ់ និងទុកចិត្តដោយម្ដាយជាង 5 លាននាក់ នៅក្នុងប្រទេសជាង 80 ទូទាំងពិភពលោក។ ផលិតផលរបស់ខ្លួនត្រូវបានលក់តាមគេហទំព័រផ្លូវការ និងតាមរយៈអ្នកលក់រាយធំៗដូចជា Babylist, Walmart, Target និង Amazon។
បេសកកម្មរបស់ Momcozy គឺផ្តល់នូវដំណោះស្រាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីជួយឱ្យម្ដាយទទួលបានផាសុកភាព និងការគាំទ្រដែលពួកគេត្រូវការ នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរជីវិតជាម្ដាយ។
*ផ្អែកលើចំណែកទីផ្សារសកលនៃម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះម្តាយពាក់បាន យោងតាម Grand View Research ឆ្នាំ 2024។
