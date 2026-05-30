Momcozy Perkuat Kepercayaan Ibu Asia Tenggara Sebelum Berbelanja di Momen 6.6

JAKARTA, INDONESIA, May 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- Seiring Asia Tenggara memasuki musim belanja 6.6 yang sangat kompetitif, Momcozy, merek perawatan ibu dan bayi yang diakui secara global, semakin memperkuat posisinya sebagai “Kepemimpinan Global × Kepercayaan Lokal” untuk menjadi merek yang dipilih para orang tua dengan penuh keyakinan sebelum melakukan pembelian.

6.6 Cozy Sale: Cozy Together, Choose with Confidence

Selama periode kampanye 6.6, berbagai produk pilihan dalam ekosistem perawatan ibu dan bayi Momcozy akan tersedia dengan diskon hingga 25% di berbagai platform dan toko resmi yang berpartisipasi.

Dengan menempatkan pengalaman nyata dalam mengasuh anak sebagai inti strategi komunikasinya, Momcozy bertujuan membangun keterhubungan emosional yang lebih kuat selama salah satu periode e-commerce tersibuk di Asia Tenggara.

Di era social commerce saat ini, Momcozy percaya bahwa merek yang memenangkan hati konsumen bukanlah sekadar yang paling sering terlihat, melainkan yang paling dipercaya oleh para ibu sebelum mereka membeli.

Didukung oleh momentum pasar yang kuat di Amerika Serikat, pengakuan internasional, serta meningkatnya kepercayaan di Asia Tenggara, Momcozy telah membangun reputasinya melalui inovasi, desain yang berfokus pada kenyamanan, dukungan dari para kreator, dan kepercayaan dari para orang tua nyata.

“Seiring konsumen semakin selektif dalam memilih produk untuk keluarga mereka, kepercayaan telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong keputusan pembelian,” ujar Ellen Zhou, APAC Marketing Director Momcozy. “Saat ini, para orang tua tidak hanya melihat spesifikasi produk. Mereka menginginkan jaminan bahwa produk benar-benar sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka dan dipercaya oleh keluarga nyata.”

Sebelum melakukan pembelian, para ibu masa kini semakin sering mengandalkan ulasan kreator, panduan belanja, komunitas parenting, serta demonstrasi penggunaan nyata untuk membantu mereka mengambil keputusan. Strategi Momcozy dirancang untuk hadir dalam setiap momen penemuan yang didorong oleh kepercayaan tersebut sebelum konsumen melakukan checkout.

Selama bertahun-tahun, Momcozy telah memantapkan posisinya sebagai salah satu merek perawatan ibu dan bayi yang paling dikenal oleh orang tua modern di seluruh dunia, didukung oleh berbagai pengakuan berkelanjutan di bidang parenting, inovasi, gaya hidup, dan produk konsumen. Pada paruh pertama tahun 2026, Momcozy meraih penghargaan:

● “Best Mother & Baby Care Brand” pada World Business Outlook Awards 2026

● “Best Wearable Breast Pump” pada Motherhood Choice Awards Malaysia 2026 untuk produk Momcozy Air1 Ultra-Slim Breast Pump

● Global Recognition Awards 2026 untuk produk KleanPal Bottle Washer, Sterilizer and Dryer

Konsumen dapat menjelajahi kampanye 6.6 dan berbagai produk Momcozy melalui situs web resmi, halaman Shopee dan Lazada, TikTok Shop, serta retailer resmi yang telah ditunjuk.

Tentang Momcozy

Sejak didirikan pada tahun 2018, Momcozy — merek Pompa ASI Wearable No.1 di Dunia* — telah berkembang pesat menjadi pemimpin di industri FemTech dengan menghadirkan berbagai produk inovatif yang dirancang untuk mendukung ibu dan bayi mulai dari masa kehamilan, pascapersalinan, hingga tahap-tahap berikutnya.

Dengan komitmen terhadap inovasi dan kenyamanan, Momcozy telah mendefinisikan ulang perawatan ibu melalui pompa ASI wearable, bra menyusui, dan berbagai produk esensial lainnya yang terintegrasi secara sempurna ke dalam kehidupan para ibu modern.

Dipercaya oleh lebih dari 5 juta ibu di lebih dari 80 negara, produk-produk Momcozy dijual langsung melalui situs web resmi merek serta retailer besar seperti Babylist, Walmart, Target, dan Amazon.

Misi Momcozy adalah menghadirkan solusi komprehensif yang memberdayakan para ibu dengan kenyamanan dan dukungan yang mereka butuhkan di setiap tahap perjalanan mereka sebagai seorang ibu.

* Berdasarkan pangsa pasar global untuk kategori pompa ASI wearable menurut Grand View Research 2024.

