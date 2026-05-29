CDE Releases State-Level Results from 2026 CMAS and PSAT/SAT

29 de mayo de 2026

Comunicado de prensa:

El Departamento de Educación de Colorado publica los resultados estatales 2026 de CMAS, PSAT y SAT

Las familias ya pueden acceder a los resultados de sus estudiantes

DENVER – El Departamento de Educación de Colorado publicó los resultados resumidos a nivel estatal de las evaluaciones Colorado Measures of Academic Success (CMAS), PSAT y SAT administradas esta primavera a estudiantes de escuelas públicas de Colorado de tercero a 11.º grado.

El miércoles 27 de mayo, los distritos y las escuelas recibieron acceso a sus resultados confidenciales de CMAS a nivel estudiantil para apoyar la planificación y la toma de decisiones instructivas a nivel de sistema antes del año escolar 2026-27. Las familias también pueden acceder directamente a los resultados CMAS de sus estudiantes a través del Family Score Report Portal, mientras que los estudiantes de preparatoria pueden consultar sus resultados de PSAT y SAT mediante sus cuentas en línea del College Board.

Las evaluaciones estatales proporcionan una medida importante de qué tan bien estamos apoyando a los estudiantes en todo Colorado, y estos resultados muestran tanto avances como áreas en las que debemos continuar mejorando”, dijo la comisionada de Educación de Colorado, Susana Córdova.

Córdova dijo: “La alfabetización temprana ha sido una prioridad importante en Colorado y nos sentimos alentados por el progreso que estamos observando. Al comparar la misma cohorte de estudiantes a lo largo del tiempo, los puntajes CMAS de Artes del Lenguaje en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) aumentaron cinco puntos porcentuales desde tercer grado en 2025 hasta cuarto grado en 2026. De manera similar, los puntajes ELA de estudiantes que pasaron de cuarto grado en 2025 a quinto grado en 2026 aumentaron casi ocho puntos porcentuales. También estamos observando mejoras de un año a otro en el desempeño de matemáticas en CMAS. Sabemos que todavía tenemos trabajo por hacer, pero estamos muy orgullosos del arduo trabajo que hace posibles estos avances”.

Los resultados completos de las evaluaciones estatales, incluidos datos a nivel estatal, distrital y escolar, distribuciones por nivel de desempeño, resultados desglosados por grupos estudiantiles e información sobre crecimiento académico, se publicarán en agosto.

Los resultados de las evaluaciones estatales de 2026 reflejan un progreso académico continuo en varios grados y materias, junto con oportunidades para seguir fortaleciendo el rendimiento estudiantil. CMAS, la evaluación estatal de Colorado alineada con los estándares académicos estatales, mide el progreso que los estudiantes logran hacia las expectativas de su nivel de grado, mientras que PSAT y SAT proporcionan indicadores importantes de preparación universitaria y apoyan la planificación postsecundaria de estudiantes de preparatoria. Los estudiantes en todos los niveles de desempeño continúan demostrando conocimientos y habilidades importantes correspondientes a su grado mientras avanzan hacia el dominio de los estándares.

Aspectos destacados de los resultados de 2026 incluyen:

Artes del lenguaje en inglés

El porcentaje de estudiantes de tercer grado que cumplieron o superaron las expectativas disminuyó ligeramente, pero se mantuvo en términos generales consistente con los resultados del año pasado. Sin embargo, al finalizar la primaria, un mayor porcentaje de estudiantes cumplió o superó las expectativas en comparación con años anteriores, y los estudiantes de cuarto y quinto grado continúan mostrando mejoras respecto a años previos.

Al comparar la misma cohorte de estudiantes a lo largo del tiempo, los puntajes CMAS de Artes del Lenguaje en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) aumentaron cinco puntos porcentuales desde tercer grado en 2025 hasta cuarto grado en 2026.

De manera similar, los puntajes ELA de estudiantes que pasaron de cuarto grado en 2025 a quinto grado en 2026 aumentaron casi ocho puntos porcentuales.

El desempeño en Artes del Lenguaje en Inglés en secundaria disminuyó en comparación con los resultados de 2025. Los estudiantes que se acercaron a las expectativas demuestran habilidades de lectura y escritura, incluida la lectura y respuesta a textos apropiados para su grado, mientras que los estudiantes que cumplen las expectativas generalmente demuestran mayor precisión, comprensión y profundidad en la aplicación de esas habilidades.

Matemáticas

Los estudiantes de primaria y secundaria continuaron demostrando progreso constante, con mejoras notables de un año a otro en cuarto y octavo grado y mejoras estables o moderadas en otros niveles de grado. En general, Colorado continúa observando tendencias positivas en el rendimiento de matemáticas en primaria y secundaria.

Ciencias

El rendimiento en ciencias se mantuvo relativamente estable en todo el estado en octavo y 11.º grado, mientras que el porcentaje de estudiantes de quinto grado que cumplió o superó las expectativas disminuyó en comparación con el año pasado.

Estudios Sociales

Más estudiantes cumplieron o superaron las expectativas en séptimo grado en comparación con cuarto grado.

PSAT y SAT

Los resultados SAT de estudiantes de 11.º grado disminuyeron en lectura y escritura y se mantuvieron consistentes en matemáticas en comparación con los resultados de 2025, mientras que el desempeño en el PSAT de estudiantes de noveno y décimo grado generalmente mejoró en comparación con el año pasado.

Proporcionar acceso oportuno a los resultados de las evaluaciones estatales brinda a las familias una visión más clara del aprendizaje al final del año escolar y les ayuda a identificar oportunidades de apoyo durante el verano si es necesario”, dijo la directora de Evaluación, Christina Wirth-Hawkins.

“Poner a disposición de distritos y escuelas los resultados confidenciales a nivel estudiantil lo antes posible también apoya la planificación y la toma de decisiones a nivel de sistema antes del nuevo año escolar. Al publicar el resumen de los datos estatales y proporcionar a las familias acceso directo a los puntajes individuales de los estudiantes mediante el Family Portal, reforzamos nuestro compromiso de mantener informadas a las familias, educadores y comunidades sobre el rendimiento estudiantil de Colorado antes del inicio del año escolar 2026-27”.

Más información sobre las evaluaciones estatales está disponible en la página web del Departamento de Educación, y las familias pueden acceder a los resultados CMAS de sus estudiantes en el CDE Family Portal. Para acceder a esta información, madres, padres y tutores deben contar con el Identificador Estatal Asignado al Estudiante (SASID, por sus siglas en inglés) de su estudiante. Las familias pueden encontrar esta información en reportes CMAS de años anteriores, en el sistema de información estudiantil de su distrito, si está disponible, o comunicándose con el coordinador de evaluaciones de su distrito.

Resultados estatales de 2026: Porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron las expectativas

CMAS: Artes del lenguaje en inglés

Materia/Grado 2024 2025 2026 Diferencia porcentual en puntos (2026-2025) Tercer grado 42.1 42.0 40.8 -1.2 Cuarto grado 42.0 42.0 47.0 5.0 Quinto grado 47.3 48.0 49.9 1.9 Sexto grado 44.0 44.2 41.6 -2.6 Séptimo grado 46.3 48.8 46.6 -2.2 Octavo grado 42.8 43.9 42.2 -1.7

CMAS: Matemáticas

Materia/Grado 2024 2025 2026 Diferencia porcentual en puntos (2026-2025) Tercer grado 41.7 41.2 41.5 0.3 Cuarto grado 34.1 36.5 39.0 2.5 Quinto grado 37.3 39.1 39.3 0.2 Sexto grado 29.2 31.4 32.7 1.3 Séptimo grado 29.8 31.8 32.9 1.1 Octavo grado 32.5 34.7 37.8 3.1

CMAS: Ciencias

Materia/Grado 2024 2025 2026 Diferencia porcentual en puntos (2026-2025) Quinto grado 37.9 39.0 36.1 -2.9 Octavo grado 32.2 36.4 35.4 -1.0 11.º grado * 24.8 25.0 24.8 -0.2

CMAS: Estudios Sociales **

Materia/Grado 2024 2025 2026 Diferencia porcentual en puntos (2026-2025) Cuarto grado - - 25.6 - Séptimo grado - - 36.6 -

PSAT y SAT: Lectura y escritura ***

Materia/Grado 2024 2025 2026 Diferencia porcentual en puntos (2026-2025) PSAT 9no grado 65.0 65.4 65.6 0.2 PSAT 10mo. grado 66.0 63.5 65.1 1.6 SAT 11.º grado 57.6 61.5 59.6 -1.9

PSAT y SAT: Matemáticas

Materia/Grado 2024 2025 2026 Diferencia porcentual en puntos (2026-2025) PSAT 9.º grado 39.5 37.6 40.6 3.0 PSAT 10mo. grado 33.9 36.5 37.9 1.4 SAT 11.º grado 31.1 32.5 31.6 -0.9

* Interpretar con cautela los resultados de Ciencias de 11.º grado debido a la baja participación.

** Las evaluaciones de Estudios Sociales alineadas con los Estándares Académicos de Colorado revisados se administraron por primera vez en 2025. Debido a que los puntajes de corte de los niveles de desempeño no fueron adoptados hasta 2026, los resultados solo están disponibles a partir de 2026.