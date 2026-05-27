Lucia Magnani al Vatican Longevity Summit 2026

Longevità e Ben-Essere: l’intervento di Lucia Magnani al Vatican Longevity Summit 2026

MILAN, ITALY, May 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Lucia Magnani, Fondatrice e Amministratore Delegato di Long Life Formula, ha presentato al Vatican Longevity Summit 2026 un intervento intitolato "L’Albero Long Life – La persona al centro: scienza, metodo, etica della longevità". Il discorso, ha delineato un approccio che integra la ricerca scientifica con la gestione etica della fragilità umana.

1. Il contesto etico e il divario di salute

Il punto di partenza del lavoro della dott.ssa Lucia Magnani è la discrepanza tra l'attuale aspettativa di vita totale in Italia, pari a 83 anni, e l'aspettativa di vita in salute, ferma a 65 anni. I 18 anni di differenza rappresentano il campo d'azione clinica e sociale del metodo: l'obiettivo non è prolungare la vita in senso astratto, ma garantire che la persona mantenga la propria dignità e salute fino all’ultimo respiro, evitando che sia ridotta a un semplice caso clinico o a un fascio di parametri biochimici. Questo l’importante obiettivo della longevità e del nostro impegno presso la Lucia Magnani Health Clinic.

2. L'analisi scientifica (Le Radici)

Il metodo si basa su quindici anni di analisi cliniche. I dati presentati evidenziano che lo stress ossidativo non è un fenomeno esclusivo della terza età, ma colpisce anche i giovani adulti tra i 18 e i 25 anni. L'impatto positivo dell'approccio preventivo è dimostrato dal confronto dei dati nella fascia d'età 26–64 anni:

• 2020: 4 persone su 10 presentavano uno stress ossidativo non adeguatamente contrastato.

• 2026: 2 persone su 10 presentano stress ossidativo non contrastato.

Il dimezzamento dei casi in sei anni conferma l'efficacia del monitoraggio precoce.

3. Il metodo operativo (Il Tronco)

Il sistema Long Life Formula® si articola in 7 pilastri e si sviluppa attraverso 3 fasi cliniche: diagnosi predittiva, protocollo personalizzato e follow-up continuo. La persona è sempre al centro: misurare per prendersi cura e non aspettare per curare.

Sono previsti 14 percorsi totali, differenziati per obiettivi:

• 7 per il Ben-Essere: Evergreen, Weight Loss, Re-Start, Energy, Clean, Sport, Relax.

• 7 per la Salute: Happiness Route, Restart Cardio-Pulmonare, Stop Smoking, Immunity, Cognitive, Sleep, Onco-Recovery.

È stata sottolineata l'efficacia del fango salsobromoiodico di Castrocaro Terme, capace di indurre una sintesi delle Heat Shock Proteins 70 (HSP70), con una protezione cellulare che persiste per 30–35 giorni dopo il trattamento.

4. Integrazione territoriale (La Foresta)

La visione della Magnani si concretizza nella Long Life Valley, un ecosistema territoriale che integra l'eccellenza sanitaria del gruppo GVM Care & Research. Quest'ultimo, guidato dal Presidente Ettore Sansavini, opera da 25 anni e conta oggi 50 strutture attive con 11.000 professionisti. L'integrazione mira a trasformare l'anziano da "costo sociale" a risorsa di memoria e saggezza, definita nel discorso come un "albero adulto" che protegge le nuove generazioni.

5. Prospettive economiche e responsabilità sociale Il discorso ha integrato dati macroeconomici sulla longevità, definendo le sfide dei prossimi decenni:

• Mercato: Si prevede che l'economia della longevità raggiungerà i 610 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto del 17%.

• Demografia: La popolazione mondiale over 60 è destinata a raddoppiare entro il 2050.

L'intervento si è concluso con un monito etico: lo sviluppo tecnologico (genomica, intelligenza artificiale, medicina rigenerativa) deve servire ad accompagnare la fragilità umana, evitando la creazione di una "nuova disuguaglianza biologica" e garantendo che i risultati scientifici siano strumenti di bene comune.

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