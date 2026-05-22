Istituto Marangoni Milano Design_Sentient Horizons_2026

IL DESIGN SI RISVEGLIA A MILANO: ISTITUTO MARANGONI MILANO DESIGN ACCENDE IL DIBATTITO CON SENTIENT HORIZONS 2026

MILAN, ITALY, May 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- Grande successo per l’edizione 2026 della tavola rotonda Sentient Horizons di Istituto Marangoni Milano Design, che da quattro anni promuove l’incontro tra cultura del design e nuove frontiere dell’innovazione tecnologica

MILANO, maggio 2026 – Nel nuovissimo auditorium dello Spazio Lenovo, in Corso Matteotti a Milano, si è tenuto l’ormai consolidato appuntamento con la tavola rotonda internazionale Sentient Horizons organizzata da Istituto Marangoni Milano Design, quest’anno intitolata Design Awakens. L’incontro, che ha registrato un grande successo di pubblico, composto da studenti, giornalisti e professionisti del settore, si conferma osservatorio privilegiato di quello “spazio di intersezione” tra cultura del progetto e scenari in evoluzione delle nuove tecnologie che da sempre, e tanto più oggi, caratterizza l’approccio italiano al design.

Dopo le edizioni precedenti (2023, 2024 e 2025) che hanno esplorato i territori d’avanguardia del metaverso, della robotica in ambiente quotidiano, e della proiezione interplanetaria del design attraverso l’esplorazione spaziale, nell’edizione di quest anno, il tema centrale del dibattito è stato l’incontro di intelligenza Artificiale e design, tramite cui gli oggetti, gli spazi, le esperienze immersive si “risvegliano” e si fanno senzienti, capaci di immettere il progetto in un nuovo orizzonte di senso ancora in larga parte da esplorare.

Protagonisti della tavola rotonda, secondo l’ormai tradizionale formula triadica dell’evento, sono stati: Carlo Ratti, Founding Partner di CRA-Carlo Ratti Associati e Direttore del MIT Senseable City Lab; Daan Roosegaarde, artista visionario, innovatore e fondatore di Studio Roosegaarde; e Claudia Schnugg, curatrice e ricercatrice nel campo di intersezione tra arte e scienza e Founding Curator dell’Universe Pavilion.

A moderare l’incontro la giornalista Laura Traldi, conoscitrice profonda del sistema design italiano e attenta osservatrice delle nuove avanguardie del progetto.

La conversazione, da subito intensa e vivace, ha allargato l’orizzonte parlando di intelligenza non solo artificiale ma anche umana, naturale, visionaria, portando il confronto su un piano ampio e filosofico. Descritto dai presenti come un autentico “attivatore di pensiero”, il dialogo ha segnato un punto di contatto fertile fra trasformazione tecnologica e creatività del senso, moltiplicando gli spunti e le prospettive.

Carlo Ratti ha intrigato la platea definendo il design come «pensiero del possibile, di ciò che può essere, non di ciò che è». E, in linea con i temi affrontati nella Biennale Architettura di Venezia 2025, ha inoltre proposto una riflessione sul rapporto tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale, invitando i progettisti a guardare alla natura non come repertorio di suggestioni superficiali ma come sistema di logiche profonde da trasferire nella progettazione: per esempio, osservando il comportamento dei batteri per trasferirne le logiche alla strategia di coabitazione delle persone nelle megalopoli contemporanee.

Daan Roosegaarde ha coinvolto l’uditorio con il racconto della propria esperienza professionale: «Ero stufo di sentirmi sempre dire dai tecnici “Sì, ma...” quando portavo nuove idee. Il lavoro del designer oggi è dimostrare agli scettici che si sbagliano, ribaltando l’approccio da “Sì, ma” a “Cosa possiamo fare ora di nuovo, di ulteriore?”». È quanto ha fatto lui stesso rimuovendo del tutto l’illuminazione artificiale da alcuni contesti urbani per riscoprire il valore della luce naturale e della sostenibilità. Aggiungendo che l’AI non sostituisce l’uomo, ma rende «la creatività umana ancora più preziosa, rinegoziando il dialogo uomo-tecnologia». Perché «le persone sono colpite più dall’emozione generata dalla tecnologia che non dalla tecnologia in sé».

Riflessiva e precisa, quasi chirurgica, Claudia Schnugg ha posto l’accento sul potere di stimolazione reciproca che arte e scienza possono avere l’una per l’altra: «Gli artisti possono insegnare agli scienziati a sfidare se stessi più di quanto siano soliti fare». Spingendoli gli scienziati fuori dalla propria comfort zone: «Gli scienziati lavorano alla radice delle nuove tecnologie, mentre le persone comuni le utilizzano quotidianamente; il loro uso diffuso sfuma progressivamente i confini tra ciò che percepiamo come reale e ciò che consideriamo finzione». Da qui la necessità, sempre più urgente, di un constante “reality check” che non solo gli specialisti, ma l’utente medio dovrebbe essere in grado di fare, proprio grazie ai linguaggi empatici prodotti dall’arte.

Dal dibattito è emerso come sia proprio il cambio di prospettiva a rivelarsi oggi particolarmente fecondo. La stessa intelligenza artificiale può essere interpretata non più come semplice strumento, ma come una vera e propria condizione ambientale. E, a tale proposito, la natura si rivela ancora una volta maestra: i processi di crescita osservati in time-lapse, così come i flussi di movimento delle persone nella vita quotidiana, mostrano infatti forme di comportamento “intelligente” che sfuggono all’osservazione ordinaria, ma definiscono le strutture profonde dell’esperienza utente.

Con Sentient Horizons 2026, Istituto Marangoni Milano Design conferma, ancora una volta, il proprio ruolo di osservatorio internazionale sui futuri del design e sulla responsabilità culturale che viene con essi. Perché il vero tema, oggi, non è l'intelligenza artificiale: è il risveglio del design stesso.



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