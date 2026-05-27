Leasing: Null Eigentum – aber volle Kontrolle

Wer kauft, besitzt. Aber Besitz bindet Liquidität. Das Buch zeigt, warum Nutzung oft wichtiger ist als Eigentum – besonders bei wachstumsorientierten Unternehmen.

Planbare Raten können helfen, große Einmalzahlungen zu vermeiden und Kapital für operative Aufgaben, neue Aufträge oder Reserven verfügbar zu halten.

Maschinen, Fahrzeuge, IT und Ausstattung müssen nicht immer gekauft werden. Leasing kann den Zugang ermöglichen, ohne die Bilanz unnötig zu belasten.

Restwert, Laufzeit, Raten, Service, Kündigung, Rückgabe und steuerliche Behandlung müssen verstanden werden, bevor ein Leasingvertrag unterschrieben wird.