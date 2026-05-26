Schluss mit dem 'Funnel-Wahnsinn': Harald de Vries veröffentlicht radikal pragmatischen Marketing-Leitfaden 'Nur 5 Euro'

„Nur 5 Euro.“ zeigt KMU, Coaches und Beratern, wie sie mit klugem Content sichtbar werden, Vertrauen aufbauen und Kunden gewinnen – ohne Funnel-Zirkus. Das Internet ist laut genug. Ihr Marketing muss es nicht auch noch sein. Das 5-Euro-Prinzip ist keine magische Münze, die man in Meta einwirft, damit hinten Kunden herausfallen. Es ist der Gegenentwurf zum Denken: erst großes Budget, dann Wirkung. Menschen kaufen selten, weil sie perfekt durch einen Prozess geführt wurden. Sie kaufen, weil sie irgendwann denken: Den Namen kenne ich. Das hat mir geholfen. Gutes Content-Marketing funktioniert wie ein Magnetfeld. Man sieht es nicht direkt. Aber irgendwann bewegt es Dinge.

Wie Sie ohne teure Funnel und Budget mit Content Kunden gewinnen. Harald de Vries präsentiert das 5-Euro-Universum für echtes Vertrauen statt Verkaufsdruck.

Das Internet muss nicht laut sein, um zu funktionieren. Wir hören auf, Menschen hinterherzulaufen, und fangen an, präzise Signale auszusenden, die genau die richtigen Teilchen anziehen.” — Harald de Vries, Unternehmer und Strategieberater

BERLIN, BERLIN, GERMANY, May 26, 2026 / EINPresswire.com / -- Während die Marketing-Welt sich in immer komplexeren Automatisierungen, horrenden Werbebudgets und psychologischen Verkaufstricks verliert, setzt ein neues Buch ein unüberhörbares Zeichen für die Rückkehr zur Vernunft. Der Strategieberater Harald de Vries veröffentlicht heute sein neuestes Werk: „Nur 5 Euro" - Wie Sie ohne Funnel, Budget und Nerven mit Content Kunden gewinnen.Das Buch bricht mit den heiligen Kühen der digitalen Marketing-Szene. Es richtet sich explizit an Selbstständige, Coaches und kleine sowie mittlere Unternehmen (KMU), die keine Lust mehr auf den „digitalen Zirkus“ haben, sondern echte Ergebnisse und menschliche Verbindungen suchen.Das Sisyphus-Problem der AufmerksamkeitsökonomieIn seinem Vorwort beschreibt de Vries das Dilemma moderner Unternehmer treffend: Sie werfen „Steine in einen tiefen Brunnen“ und hören kein Echo. Die Antwort der Branche ist meistens: Werfen Sie mehr Steine, werfen Sie größere Steine und schreien Sie dabei. „In der Welt des Marketings nennt man das Sichtbarkeit. In der Welt der Vernunft nennt man das: den Verstand verlieren“, so der Autor.Das Buch „Nur 5 Euro“ bietet den Ausstieg aus diesem Wettrüsten. De Vries zeigt auf, dass ein Werbebudget von lediglich 5 Euro ausreicht, um eine Kettenreaktion in Gang zu setzen – vorausgesetzt, man nutzt die Hebelwirkung von echtem Vertrauen statt technischem Druck.Die Kernkonzepte: Förderband statt TrichterEines der zentralen Konzepte des Buches ist die Ablösung des klassischen Marketing-Funnels durch das „Förderband-Modell“. Während ein Funnel (Trichter) darauf basiert, kalten Traffic mit hohem Streuverlust durch eine Abfolge von Webseiten zu pressen , fungiert das Förderband als „Erinnerungsmaschine“. Es begleitet Interessenten Schritt für Schritt mit Inhalten, die helfen, unterhalten und erklären.Die Strategie beruht auf physikalischen Analogien:- Das Gravitationsgesetz des Vertrauens: Menschen folgen keiner künstlichen Logik, sondern Relevanz. Je häufiger sie nützliche Inhalte sehen, desto stärker wird der „Sog“ zur Marke.- Gateway-Videos: Statt komplizierter Webinare setzt de Vries auf 3-Minuten-Clips, die ein konkretes Problem lösen und Türen öffnen, ohne sofort etwas zu verkaufen.- Der Content-Zoo: Ein einziges Video wird systematisch in acht verschiedene Formate verwandelt. So entsteht der Eindruck eines Medienimperiums bei minimalem Eigenaufwand.Warum klassische Funnels scheiternDe Vries untermauert seine Thesen mit harten Fakten: Ein klassischer Funnel hat oft eine Abschlussquote von lediglich 0,18 %. Er vernichtet Energie und Geld, während die Nutzer im digitalen Alltag durch schreiende Kinder, abstürzende Zoom-Calls oder kaputte Buchungstools abgelenkt werden. „Nur 5 Euro“ setzt hier an und propagiert den Messenger als das „coolste Tool 2026“. Gespräche statt Leadformulare führen zu deutlich höheren Konversionsraten, weil sie menschlich wirken und Widerstände abbauen.Über den Autor: Harald de VriesHarald de Vries ist Unternehmer, Strategieberater und systemischer Denker. Er arbeitet an der Schnittstelle von Content, Digitalisierung und unternehmerischer Realität. Sein Fokus liegt darauf, Marketingprobleme nicht durch mehr Tools, sondern durch einfachere Strukturen zu lösen.Seine Überzeugung: Marketing darf verkaufen, aber es darf den Unternehmer nicht „auffressen“. Mit dem „Lazy Boss Imperium“ hat er zudem ein Konzept geschaffen, das maximale Ergebnisse bei minimalem Zeitaufwand anstrebt – für alle, die das operative Geschäft lieben, aber das Marketing klug systematisieren wollen.Das Buch als Werkzeug„Nur 5 Euro“ ist kein klassisches Theorie-Werk. Das Layout wurde bewusst großvolumig gestaltet, um Platz für eigene Notizen und Geistesblitze zu bieten. Es enthält zahlreiche reale Szenarien und modulare Arbeitsblätter, die direkt neben der Kamera oder dem Rechner genutzt werden können.Themenschwerpunkte des Buches:-Die 7-11-4-Regel für Touchpoints (Google-Standard).-Die „Warm Stack Audience“: Warum 25 % Videozeit für 100 % Vertrauen reichen.-Content-Recycling für kamerascheue und introvertierte Menschen.-Der Einsatz von KI als Content-Assistent, ohne die eigene Stimme zu verlieren.Das Buch ist ab sofort über KMU-BIBLIOTHEK.COM erhältlich.Pressekontakt:KMU.NETWORKRedaktion / PresseE-Mail: info(at)kmu.networkWebsite: https://kmu.network Buchinformationen und Bezug: https://kmu-bibliothek.com/nur-5-euro Verlag:VR-Publishing House Ltd.27 Old Gloucester StreetLondon, UK WC1N 3AXTelefon: +44 845 891 0231Über KMU.NETWORK:KMU.NETWORK ist eine Wissens- und Unternehmerplattform für kleine und mittlere Unternehmen, Selbstständige und Entscheider, die praktische Lösungen für Finanzierung, Digitalisierung, Marketing und unternehmerische Positionierung suchen.Über VR-Publishing House:VR-Publishing House veröffentlicht praxisorientierte Fachbücher, Leitfäden und Unternehmerliteratur mit Fokus auf wirtschaftliche Anwendung, klare Sprache und konkrete Umsetzung.Zusatzinformationen für Redaktionen: Das Buch umfasst 150 Seiten und erscheint in der überarbeiteten 2. Auflage 2026. Es ist Teil der umfassenden Marketingbibliothek des KMU.NETWORK, die Unternehmern hilft, sich in der digitalen Welt ohne Selbstausbeutung zu positionieren.

Viele Selbstständige glauben, sie bräuchten einen Funnel, eine perfekte Landingpage und ein Werbebudget, bei dem die Buchhaltung nervös wird. Eine Alternative.

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