Digital Shape Technologies lance Webfolio® 2.92 : gestion des infractions, Bloomberg Fixnet et API publique

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Digital Shape Technologies lance Webfolio® 2.92 : gestion des infractions à la conformité, intégration Bloomberg Fixnet et API publique pour les gestionnaires.

La version 2.92 de Webfolio® marque une évolution majeure de notre plateforme, désormais construite sur un socle technologique pensé pour l’ère des IA génératives et agentiques.” — Régis Lamy, Président, Digital Shape Technologies Inc.

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, June 11, 2026 / EINPresswire.com / -- Digital Shape Technologies Inc ., éditeur de la plateforme de gestion de portefeuille multi-actifs Webfolio® , annonce aujourd'hui la sortie officielle de la version 2.92. Cette mise à jour majeure place l'automatisation de la conformité et la réduction du risque opérationnel au centre de son développement, répondant directement aux exigences croissantes des équipes de gestion institutionnelle, des family offices et des banques privées.Fondée en 1999 à Montréal, Digital Shape Technologies compte plus de 600 utilisateurs actifs dans 17 hubs financiers à travers le monde, avec plus de 5 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion supportés par la plateforme. Webfolio2.92 est disponible dès maintenant pour l'ensemble des clients sous contrat de maintenance.Un module dédié à la gestion des infractions de conformitéLa nouveauté la plus structurante de cette version est le module Security Breaches, qui automatise le processus de justification des infractions aux contraintes de portefeuille. Lorsqu'une contrainte est enfreinte, le système déclenche automatiquement une demande de justification auprès des intervenants concernés, portfolio managers et compliance officers. Les échanges sont tracés, horodatés et archivés dans un historique complet accessible depuis l'interface Web.Le workflow intègre une ségrégation des rôles claire entre les équipes de gestion et les équipes de conformité. Une fois la justification validée, la contrainte peut être automatiquement classée au statut « Explained », assurant une traçabilité complète pour les auditeurs et les régulateurs. Ce module est disponible depuis l'application desktop Webfolioet depuis l'interface Web App.Fonctionnalités clés du module Security Breaches :Déclenchement automatique d'une demande de justification lors d'une infraction de contrainteHistorique complet des échanges entre portfolio managers et compliance officersWorkflow de validation avec statut automatique « Explained »Interface accessible depuis le desktop Webfolioet depuis la Web AppCorrection automatique des opérations rétroactives et support des prêts PIKLe module Auto-fix Back-date, activable sur option, automatise la gestion des impacts des transactions modifiées après la date de gel (freeze date) d'un portefeuille. Lorsqu'une modification rétroactive est détectée, le système génère automatiquement les transactions de correction : une opération opposée à celle initialement renseignée (reversal), et une nouvelle opération reflétant les paramètres amendés. Cette automatisation élimine les interventions manuelles et réduit le risque d'erreur comptable dans les portefeuilles complexes.Webfolio2.92 introduit également le support complet des dettes privées avec intérêts en capital et en PIK (Payment-in-Kind), incluant la définition de coupons fixes ou variables, le détail des calculs des intérêts et l'anticipation des flux futurs par le front-office via l'outil de réallocation. Les gestionnaires peuvent ainsi visualiser l'impact dans le futur des intérêts PIK sur les liquidités disponibles par devise et par période.Connecteur Bloomberg Fixnet et nouveaux fournisseurs de donnéesWebfolio2.92 intègre un nouveau connecteur natif vers la plateforme Bloomberg Fixnet via le protocole FIX. Les ordres de trading sont transmis automatiquement depuis Webfoliovers Fixnet, et les confirmations d'exécution sont rapatriées automatiquement pour mettre à jour les transactions dans la plateforme. L'intégration s'inscrit dans le workflow habituel de Webfolioavec notifications et messages entièrement personnalisables.De nombreux nouveaux fournisseurs de données sont également disponibles en standard dans cette version : Allocator, Albourne, Aladdin, etc. Le journal des activités de synchronisation a par ailleurs été enrichi pour offrir, en un seul endroit, une vue complète des flux de données actifs en arrière-plan, et de leurs impacts dans le système d’information, incluant le journal d'audit, le contenu des fichiers de données et l'historisation des modifications.Une API REST publique, stable et pérenneLa version 2.92 introduit une API REST publique, indépendante de l’API interne de la Web App.Cette architecture garantit la stabilité des intégrations dans le temps, tout en permettant à Digital Shape Technologies de faire évoluer la plateforme sans impacter les développements de ses clients.Dynamic Extensions : autonomie totale sur vos donnéesDevenu incontournable, Dynamic Extensions permet aux utilisateurs de concevoir eux-mêmes leurs analyses, rapports et communications, sans dépendance aux équipes techniques.Grâce à un constructeur entièrement intégré, il est possible de créer des tableaux analytiques sur mesure, des pages web et des e-mails personnalisés, en sélectionnant librement les données à exploiter.Un nouveau module de distribution permet désormais d’automatiser l’envoi d’e-mails personnalisés à des listes externes, avec un contrôle fin des informations partagées.Une infrastructure modernisée pour plus de performance et de sécuritéCette version marque une évolution majeure de l’infrastructure avec la migration vers Java 21 et Wildfly 35, ainsi que le support natif du clustering pour une meilleure scalabilité et haute disponibilité.L’intégration de l’authentification OIDC permet également de s’interfacer facilement avec les systèmes d’identité existants et de renforcer la sécurité globale.Web App : nouvelle bibliothèque de visualisation et module de due diligenceLa Web App de Webfoliobénéficie dans cette version d'une nouvelle bibliothèque de graphiques comprenant des Heat Maps, Box Plots, Polar Charts, Spider Charts et Radial Charts. Ces nouveaux types de visualisation, combinés au module de Dynamic Extensions, ouvrent de très nombreuses nouvelles perspectives pour la visualisation de vos données. Comparaisons et simulations de portefeuilles, analyse statistique de Peer Groups, la large palette de visualisations offertes permet de mieux mettre en évidence les aspects forts de votre gestion.L'outil de réallocation front-office a été entièrement revu, avec une présentation standardisée des actifs, un accès rapide aux limites d'allocation, un résumé de session et un formulaire de trading complet avec dates et comptes. Le nouveau module de Due-Diligence Questionnaires offre un cadre structuré pour évaluer les actifs via des questionnaires DDQ pondérés, avec scoring automatique, traçabilité des évaluations et indicateurs visuels de progression.Digital Shape Technologies Inc. est une société canadienne de technologie financière fondée en 1999 à Montréal, Québec.L'entreprise développe Webfolio, une plateforme intégrée de gestion de portefeuille multi-actifs conçue pour les investisseurs institutionnels : gestionnaires d'actifs, family offices, banques privées, gestionnaires de fonds et administrateurs de fonds. La plateforme supporte plus de 600 utilisateurs actifs dans 17 hubs financiers à travers le monde (Montréal,New York, Londres, Genève, Zurich, Luxembourg, Singapour,Hong Kong, notamment) avec plus de 5 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

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