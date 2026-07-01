Ekoloc lance ekoloc.ca, une plateforme de location de voiture en Martinique pensée pour les voyageurs canadiens

Coucher de soleil sur une côte tropicale avec voiliers au mouillage - Martinique. L'équipe EkoLoc Martinique pose devant l'un de ses véhicules utilitaires de location. Façade de l'agence EkoLoc à Martinique, location tourisme et utilitaire dès 25 €/jour.

L’agence locale martiniquaise mise sur un service en français et une prise en charge simplifiée pour répondre à la croissance du marché canadien.

Les voyageurs québécois et canadiens sont de plus en plus nombreux à découvrir la Martinique. Ils recherchent un service clair, en français, avec des repères qui leur sont familiers.” — Jean-Philippe Péloponèse, fondateur d’Ekoloc

DUCOS, LE MARIN, MARTINIQUE, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Ekoloc, agence locale de location de voitures basée à Ducos, en Martinique, annonce le lancement de ekoloc.ca, une plateforme conçue pour faciliter la réservation de véhicules par les voyageurs canadiens.Fondée par Jean-Philippe Péloponèse, l’entreprise propose une expérience adaptée aux habitudes de cette clientèle : tarifs aussi affichés en dollars canadiens, service en français, véhicules à transmission automatique et prise en charge dès l’arrivée à l’aéroport international Martinique Aimé Césaire.Ce lancement s’inscrit dans un contexte favorable pour la destination. Selon les données du Comité Martiniquais du Tourisme publiées par l’INSEE, la fréquentation en provenance du Canada a progressé de 44,4 % en 2024. La clientèle nord-américaine, États-Unis et Canada réunis, représente désormais 8 % de la fréquentation touristique de l’île. Cette clientèle, qui voyage à toutes les périodes de l’année, est jugée stratégique par le Comité Martiniquais du Tourisme : elle aide à atténuer la saisonnalité d’une destination portée jusqu’ici par le marché métropolitain.Avec ekoloc.ca, Ekoloc souhaite répondre à un besoin concret : simplifier la location de voiture pour les voyageurs canadiens qui veulent organiser leur séjour avant le départ, sans surprise liée au taux de change ni aux frais de conversion.Contrairement à plusieurs plateformes internationales qui affichent leurs prix en euros, Ekoloc présente ses tarifs aussi en dollars canadiens. Les clients peuvent ainsi comparer, réserver et planifier leur budget plus facilement avant leur arrivée en Martinique.La plateforme permet de réserver un véhicule en ligne avant le départ. À leur arrivée, les voyageurs peuvent récupérer leur voiture directement sur l’île, avec un accompagnement en français. Ekoloc propose une flotte adaptée aux séjours touristiques , allant de la citadine au véhicule familial.L’agence met également de l’avant son ancrage local à proximité de l'aéroport Aimé Césaire avec une navette gratuite. Basée en Martinique, elle accompagne ses clients sur place et connaît les réalités de conduite de l’île, des trajets depuis l’aéroport jusqu’aux déplacements vers les plages, les hébergements, les communes du sud, la montagne Pelée ou les sites touristiques.« En tant qu’agence locale, nous accueillons nos clients en personne et nous connaissons les routes qu’ils vont emprunter », ajoute Jean-Philippe Péloponèse. « Notre objectif est de rendre leur arrivée plus simple, plus transparente et plus rassurante. »En s’adressant directement au marché canadien, Ekoloc veut contribuer à améliorer l’expérience des visiteurs tout en valorisant une entreprise martiniquaise indépendante. La plateforme vise autant les voyageurs québécois que les Canadiens francophones ou bilingues qui souhaitent louer un véhicule en Martinique avec des conditions claires et un service de proximité.Les réservations sont accessibles dès maintenant sur ekoloc.ca.Les voyageurs peuvent aussi consulter les disponibilités pour réserver une voiture en Martinique avant leur départ.À propos d’EkolocBasée à Ducos, en Martinique, Ekoloc est une agence locale de location de voitures spécialisée dans l’accueil de la clientèle canadienne et québécoise. L’entreprise affiche aussi ses tarifs avec des tarifs indicatifs en dollars canadiens (ekoloc n'est cependant pas responsable des variations de taux de change et ces tarifs sont donnés à titre indicatif uniquement), un service en français, une flotte adaptée aux séjours touristiques et une prise en charge simplifiée à l’arrivée sur l’île.

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