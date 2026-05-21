غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترحّب بتأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
انتصارٌ للعدالة المناخية لصالح مجتمعات الخطوط الأماميةبيروت, LEBANON, May 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على اعتماد قرار تاريخي قادته فانواتو و12 دولة أخرى، يهدف إلى تعزيز تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2025 بشأن تغيّر المناخ ومسؤولية الدول.
تعليقًا على تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن تغيّر المناخ، قالت غوى النكت، المديرة التنفيذية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"إنّ تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن تغيّر المناخ يمثّل نقطة تحوّل. فالتقاعس عن العمل المناخي لم يعد مجرّد إخفاق بيئي أو سياسي فحسب، بل بات يُنظر إليه بشكل متزايد كمسألة خاضعة للمساءلة في القانون الدولي.
بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تواجه مجتمعات الخطوط الأمامية موجات حرّ متصاعدة، وندرة متفاقمة في المياه، وتلوثًا متزايدًا، وارتفاعًا في مستويات الهشاشة الاقتصادية، فإنّ التصويت على هذا القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أنّ العدالة المناخية لم تعد قابلة لأن تبقى مجرّد شعارات تُرفع في الخطابات."
وأضافت النكت:
"يتوجّب على الحكومات وقف التوسّع في استخراج وإنتاج الوقود الأحفوري، وتسريع التحوّل العادل والمنصف نحو أنظمة طاقة متجددة تتمحور حول الإنسان، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود. وسيتطلّب تمويل هذا التحوّل اعتماد تدابير أكثر صرامة لضمان مساهمة كبار الملوِّثين في تعويض الأضرار المناخية، إلى جانب وفاء الدول الغنيّة بالتزاماتها الدولية في مجال التمويل المناخي. لقد انتهى عصر اعتبار الالتزامات المناخية خيارات غير ملزمة."
وقد تمّ اعتماد هذا القرار بأغلبية 141 صوتًا مؤيدًا، مقابل 8 أصوات معارضة، وامتناع 28 دولة عن التصويت. يعيد القرار رسميًا تأكيد ما خلصت إليه المحكمة، ويدعو الحكومات إلى مواءمة سياساتها مع هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، بما في ذلك من خلال خفض جذري وسريع ومستدام للانبعاثات، وتنظيم عمل شركات الوقود الأحفوري، وحماية الحقّ في بيئة سليمة وصحية. كما يدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير في عام 2027 حول سبل تعزيز الامتثال بجميع الالتزامات المرتبطة باستنتاجات المحكمة، بما يضمن استمرار الضغط ومراقبة أداء الحكومات لضمان وفائها بالتزاماتها القانونية.
Hiam Mardini
Greenpeace MENA
hmardini@greenpeace.org
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.