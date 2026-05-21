Mentessa und Mentimeter starten strategische Partnerschaft

Mentessa und Mentimeter starten ihre Partnerschaft mit einem klaren Signal: Kollaboration ist keine Methode, sondern Haltung – für Teams und Unternehmen gleichermaßen. Gemeinsam stärken sie den Leadership Circle im DACH-Raum. Angela Wiesenmüller, Director DACH bei Mentimeter, über die Partnerschaft mit Mentessa: „Gehört werden, echte Verbindung, sinnvolle Zusammenarbeit – das treiben wir gemeinsam voran." Mentessa GmbH (München) und Mentimeter AB (Stockholm) gehen eine strategische Partnerschaft ein. Im Mittelpunkt steht der Ausbau des Leadership Circle – Mentimeters Community für Führungskräfte und People Leader, die Arbeitskultur aktiv gestalten wollen

Mentessa GmbH (München) und Mentimeter AB (Stockholm) gehen eine strategische Partnerschaft ein – mit Fokus auf den DACH-Raum. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen.

KI verändert Arbeit, aber nicht was Menschen im Job brauchen: gehört werden, echte Verbindung, sinnvolle Zusammenarbeit. Genau das treiben Mentessa und wir gemeinsam im DACH-Raum voran.” — Director DACH, Mentimeter

MüNCHEN, GERMANY, May 21, 2026 / EINPresswire.com / -- Community first. Was für Menschen gilt, gilt auch für Unternehmen: Die Zukunft der Arbeit ist kollaborativ – und diese Partnerschaft lebt genau das vor. Mentessa GmbH (München) und Mentimeter AB (Stockholm) gehen eine strategische Partnerschaft ein – mit Fokus auf den DACH-Raum. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen: Kooperation ist keine Methode, sondern Haltung – für Teams genauso wie für Unternehmen. Im Mittelpunkt steht der Ausbau der Leadership Circle Community, die Mentimeter in Deutschland als aktives Netzwerk rund um moderne Führung und inklusive Zusammenarbeit gegründet hat.Gleiche Werte, gemeinsame Richtung.Mentessa und Mentimeter eint mehr als ein geteiltes Themenfeld. Beide Unternehmen glauben daran, dass die Arbeitswelt nur dann besser wird, wenn Menschen – und Unternehmen – aufhören, alles allein machen zu wollen. Mentessa hilft Organisationen dabei, Lernkulturen aufzubauen, in denen Mentoring und Zusammenarbeit gedeihen. Mentimeter gibt Menschen in Meetings und Workshops eine Stimme, unabhängig von Hierarchie oder Standort. Dass beide nun kooperieren, ist mehr als eine Partnerschaft – es ist eine gelebte Aussage."Organisationen verändern sich, wenn die richtigen Menschen ins Gespräch kommen. Dafür braucht es mutige Formate – und Führungskräfte, die sich trauen. Der Leadership Circle ist beides. Genau deshalb ist diese Partnerschaft so stimmig."– Dr. Tina Ruseva, CEO Mentessa„KI verändert, wie wir arbeiten. Aber was Menschen im Job wirklich brauchen, hat sich nicht verändert: gehört werden, echte Verbindung, sinnvolle Zusammenarbeit. Genau das treiben Mentessa und wir gemeinsam im DACH-Raum voran – und ich freue mich sehr darauf."– Angela Wiesenmüller, Director DACH, MentimeterLeadership Circle: gemeinsame Events für eine aktive CommunityEin zentrales Element der Partnerschaft ist die Mitwirkung von Mentessa im Leadership Circle – Mentimeters Community für Führungskräfte und People Leader, die Arbeitskultur aktiv mitgestalten wollen. Die Events finden in Person und online statt, mit dem Fokus auf echtem Austausch statt einseitiger Beschallung. Das Ziel ist es, Zusammenarbeit zur neuen Normalität zu machen – für Teams, für Unternehmen, allgemein.Über MentessaMentessa ist eine preisgekrönte KI-Plattform mit Sitz in München, die Unternehmen dabei unterstützt, eine vernetzte Lernkultur aufzubauen. Seit 2019 begleitet das Unternehmen Organisationen dabei, Wissenssilos aufzubrechen, Talente gezielt zu vernetzen und Mentoring-Programme zu skalieren. Mentessa wurde u. a. mit dem Best of Technology Award 2024 der WirtschaftsWoche und dem HR Tech Award 2023 als beste Culture-Building-Lösung ausgezeichnet. CEO und Gründerin ist Dr. Tina Ruseva, Autorin und Gründerin des Bundesverbands New Work.Über MentimeterMentimeter ist eine interaktive Präsentations- und Engagement-Plattform mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden. Mit über 200 Millionen Nutzenden in mehr als 220 Ländern ermöglicht Mentimeter +es Führungskräften, HR-Teams und Facilitatoren, Meetings, Workshops und Townhalls inklusiver und wirkungsvoller zu gestalten. Die Plattform gibt jeder Person – ob im Büro oder remote – eine gleichwertige Stimme und unterstützt psychologische Sicherheit in der Zusammenarbeit. CEO und Mitgründer ist Johnny Warström.

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