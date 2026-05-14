Mentessa erweitert Impact Partner Program in Deutschland und begrüßt Charlotte Altmann als strategische Partnerin

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Charlotte Altmann wird Mentessa Impact Partnerin für Deutschland

Nachhaltiges Wachstum entsteht nicht nur durch Strategie oder Technologie – es entsteht durch Menschen und die Kultur, in der sie arbeiten.” — Dr. Tina Ruseva

MüNCHEN, GERMANY, May 14, 2026 / EINPresswire.com / -- Mentessa, das Münchner Startup hinter einer KI-gestützten Upskilling-Plattform, die Mitarbeitende mit den passenden Mentor:innen, Lernangeboten und Karrierechancen vernetzt, gab heute die Erweiterung seines Mentessa Impact Partner Programms nach Deutschland bekannt. Die Initiative ist ein weiterer Meilenstein in Mentessas Mission, Chancengleichheit am Arbeitsplatz zu fördern.Mit Charlotte Altmann gewinnt Mentessa eine erfahrene Expertin für Wachstumsunternehmen als Impact Partnerin für Deutschland. Mit über 15 Jahren Erfahrung in Marketing und Vertrieb in technologiegetriebenen B2B-Umfeldern unterstützt sie insbesondere europäische B2B-SaaS-Unternehmen beim Markteintritt und der Skalierung im DACH-Raum.„Nachhaltiges Wachstum entsteht nicht nur durch Strategie oder Technologie – es entsteht durch Menschen und die Kultur, in der sie arbeiten. Wenn Unternehmen skalieren, entscheiden genau diese über ihren Erfolg. Genau hier setzt Mentessa an – und mit Charlotte gewinnen wir eine Partnerin, die versteht, wie eng Wachstum und Unternehmenskultur miteinander verbunden sind“, sagt Dr. Tina Ruseva, Gründerin und CEO von Mentessa.Das 2025 gestartete Mentessa Impact Partner Program ist ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie und langfristigen Vision des Unternehmens. Als strategisches Partner- und Reseller-Netzwerk bringt es Beratungen, Transformationspartner und Integratoren zusammen, die Mentessas Engagement für HR-Transformation und lebenslanges Lernen teilen.Partner spielen eine entscheidende Rolle dabei, Mentessa in unterschiedlichen Märkten und Branchen zu etablieren und Organisationen dabei zu unterstützen, Mitarbeitende mit den richtigen Mentor:innen, Lernangeboten und Entwicklungspfaden zu vernetzen.“Gerade in der Wachstumsphase – wenn Unternehmen in neue Märkte wie den DACH-Raum expandieren – wird sichtbar, ob Strategie und Unternehmenskultur wirklich zusammenpassen. Neben den Herausforderungen eines neuen Marktes, zählen vor allem die offene Auseinandersetzung mit der lokalen Arbeitskultur, ein starke Community und unternehmensübegreifende Zusammenarbeit. Mentessa schafft genau hier einen Hebel, indem es Austausch und Zugehörigkeit direkt in den Arbeitsalltag integriert – und damit Wachstum überhaupt erst skalierbar macht.“, sagt Charlotte Altmann, Mentessa Impact Partnerin für Deutschland.Ein erster Schwerpunkt in Deutschland ist es, Unternehmen – vor allem Tech-Firmen im B2B-Bereich und schnell wachsende Start-ups – dabei zu helfen, ihr Wachstum besser mit der Zusammenarbeit im Unternehmen zu verbinden. Die Erfahrungen aus dieser Zusammenarbeit sollen genutzt werden, um das Konzept für die weitere Expansion in Europa zu verbessern und weiterzuentwickeln.Das Mentessa Impact Partner Program unterstützt die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG #4 – Hochwertige Bildung und SDG #10 – Weniger Ungleichheiten) und unterstreicht Mentessas Engagement für ein inklusives, nachhaltiges Lernökosystem, das Lernen, Arbeit und Wachstum miteinander verbindet.„Wissen und Fähigkeiten sind Europas wichtigste Ressourcen“, sagt Tina Ruseva. „Indem wir Menschen Zugang zu den bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten geben, helfen wir Organisationen, kritisches Wissen aufzubauen, den Fachkräftemangel zu adressieren und die Resilienz der europäischen Wirtschaft zu stärken.“Über MentessaMentessa ist eine KI-gestützte Upskilling-Plattform, die Mitarbeitende mit den passenden Mentor:innen, Lernmöglichkeiten und Karrierechancen vernetzt und Unternehmen dabei hilft, das volle Potenzial ihrer Mitarbeitenden zu entfalten. Gegründet 2019 in München, fördert Mentessa Mentoring, Zusammenarbeit und Inklusion in hybriden Arbeitswelten. Das Unternehmen wurde unter anderem von NASDAQ für seinen Beitrag zu mehr Chancengleichheit ausgezeichnet und unterstützt tausende Nutzer:innen in führenden Organisationen und Communities.Über MentessaFür mehr Informationen zum Mentessa Impact Partner Programm: www.mentessa.com/mentessa-impact-partner-program Ansprechpartnerin:Dr. Tina RusevaFounder & CEO, Mentessahello@mentessa.commentessa.com

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