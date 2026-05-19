亞洲先鋒娛樂夥CountR現金管理 升級轉型「一站式」娛樂場服務

CountR machines CountR GmbH 技術總監Christian Batzner先生 (左) 和 亞洲先鋒娛樂執行董事兼銷售總監賈詩淇女士 (右) APE Macau

港上市澳門公司亞洲先鋒娛樂（APE；8400.HK）宣布與德國 CountR GmbH 簽署分銷協議，合作緊接公司本月推出的 BEE MACAU —— 澳門首家啤牌廠開業，標誌 APE 正式由單一電子博彩設備供應商，躍升為整合電子博彩遊戲、賭檯遊戲配套及現金管理的「一站式」娛樂場解決方案提供者，提升成本效益與靈活性。

MACAU, MACAO, May 19, 2026 / EINPresswire.com / -- ［澳門-香港，2026 年 5 月 19 日］ —— 港上市澳門公司 亞洲先鋒娛樂控股有限公司 （APE；8400.HK）宣布與德國 CountR GmbH 簽署分銷協議，這項合作緊接公司本月推出的 BEE MACAU —— 澳門首家啤牌廠開業，標誌 APE 正式由單一電子博彩設備供應商，躍升為整合電子博彩遊戲、娛樂場桌面遊戲配套及現金管理系統的「一站式」娛樂場解決方案提供商，將大幅提升營運的成本效益與業務靈活性。打造支付創新，拓展亞洲市場CountR 擁有逾 20 年經驗，全球設有超過 10,000 台現金兌換機，涵蓋綜合度假村、郵輪及娛樂場，透過與 APE 的合作，這些成熟的支付創新將首次引入澳門及亞洲其他快速增長的市場。這些設備已在全球多個市場獲得驗證，能讓用家快速兌換票據、代幣及現金，為營運商提供更高效、更安全的現金管理方式。根據協議，APE 將在亞洲多個地區分銷 CountR 的產品。合作於上周在澳門舉行的亞洲國際娛樂展上正式揭幕，雙方聯手展示整合解決方案，吸引業界高度關注。 亞洲先鋒娛樂 執行董事兼銷售總監賈詩淇女士表示：「我們很榮幸成為 CountR 在亞洲的分銷商。CountR 的創新與可靠性享譽全球，我相信這次合作將推動 APE 在區域市場的拓展，帶來新的增長動能。」CountR 區域銷售經理 Tamara Sawyer 女士補充道：「與 APE 合作，讓我們能進入亞洲快速增長的賭場市場。雙方攜手，將把成熟的創新技術帶到區域，開啟新的增長機遇。」從設備供應商到「一站式」解決方案提供者亞洲先鋒娛樂（APE；8400.HK）的產品組合現已升級為完整的娛樂場解決方案：● 電子博彩設備：角子機、電子桌上遊戲● 賭檯遊戲配套：BEE MACAU（澳門首家啤牌廠）、發牌靴、智能趨勢顯示板● 現金管理方案：由 CountR 自助兌換機驅動這套綜合產品不僅能服務大型綜合度假村，也能覆蓋中小型娛樂場，為營運商帶來更高效率與靈活性，並拓展更廣泛的客戶群。亞洲先鋒娛樂行政總裁兼執行董事吳民豪先生強調：「我們的策略正從單一電子博彩設備供應商，轉型為提供更全面的娛樂場營運解決方案。新模式聚焦整合、成本效益與靈活性，使我們能更有效地服務不同規模的娛樂場，並在亞洲市場建立更強的競爭優勢。」###############關於亞洲先鋒娛樂控股有限公司（APE，股份代號：8400.HK）亞洲先鋒娛樂控股有限公司（APE），成立於2006年，於香港聯合交易所上市（股份代號：8400.HK），是澳門及亞洲地區領先的電子博彩設備供應商，產品涵蓋角子機及電子桌上遊戲。除核心業務外，APE亦積極拓展至娛樂場桌面營運解決方案，致力為澳門及亞洲其他地區的客戶提供創新與高效的服務。網址：apemacau.com關於 CountR GmbHCountR GmbH 成立於 2003 年，是全球領先的先進支付系統與自動化現金處理解決方案開發商。憑藉超過 20 年的專業經驗，CountR 提供多元且尖端的技術，協助企業安全、高效地簡化金融交易流程。從多功能終端到客製化軟體，服務範圍涵蓋娛樂場、零售及娛樂產業。網址： https://www.countr.de/en 媒體聯絡APE 公共關係吳小姐電話 / WhatsApp / 微信：+853 63002318電郵：pr@apemacau.com

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