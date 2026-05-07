亞洲先鋒娛樂 (APE，8400.HK) 宣佈全澳首家啤牌工廠 Bee Macau 正式投產

亞洲先鋒娛樂控股有限公司（APE，港交所代碼：8400.HK）聯同全球最大卡牌製造商之一——比利時 Cartamundi 集團，正式宣佈合資成立 BEE 製造科技澳門股份有限公司。旗下 Bee Macau 工廠現已全面投產，成為澳門首家娛樂場專用級啤牌製造工廠。

亞洲先鋒娛樂 (SEHK:8400.HK)

澳門, MACAO, May 7, 2026 / EINPresswire.com / -- 澳門, 2026年5月7日 — 即時發佈亞洲先鋒娛樂控股有限公司（ APE ，港交所代碼：8400.HK）聯同全球最大卡牌製造商之一——比利時 Cartamundi 集團，正式宣佈合資成立 BEE 製造科技澳門股份有限公司。旗下 Bee Macau 工廠現已全面投產，成為澳門首家娛樂場專用級啤牌製造工廠。工廠早前已完成測試生產，並成功出口至亞洲市場，象徵澳門由遊戲用品的消費者，躍升為全球舞台上的高科技生產者，為本地經濟多元化揭開新篇章。項目投資額達5億港元，Bee Macau 將在澳門生產享譽業界的 Bee品牌娛樂場專用級啤牌，旨在服務澳門六大博企及海外市場。 Bee Macau 廠房配備先進的自動化系統、人工智能技術及機器人設備，並由本地專業團隊支援。亞洲先鋒娛樂行政總裁及執行董事吳民豪先生表示：「隨著 Bee Macau 落地，澳門市場終於迎來本地啤牌製造選擇，打開更多元化的新局面。我們引以為傲的是：Cartamundi 將全球最尖端的技術與培訓帶到澳門，讓世界級專業在此落地。」超過 130 年的創新，凝聚於每一副牌Bee啤牌以可客製化的設計與堅持不妥協的品質，成為全球遊戲營運商信賴的首選。首副啤牌於 1892 年印製，經典的 Bee標誌自此成為品質與可靠性的象徵。2019 年，擁有 200 年卡牌製造經驗的 Cartamundi 全資收購 Bee品牌。如今，Bee攜手「亞洲先鋒娛樂」，正式落地澳門，開啟「澳門製造」的新篇章。綠色願景與國際聯繫Cartamundi 及亞洲先鋒娛樂就此項目，於 2026 年 3 月 27 日在澳門國際環保合作發展論壇及展覽（MIECF）簽署戰略合作協議。此舉不僅展現項目在綠色創新與經濟多元化上的願景，也強化澳門作為國際商貿平台「精準聯繫人」的角色，成功引入外資與國際科技。澳門葡語西語國家企業家協會理事長何海明先生表示：「以澳為橋，BEE MACAU新工廠將助力鏈接環球，共同開拓葡語西語國家龐大市場。」##############################高清照片，請按以下連結關於亞洲先鋒娛樂控股有限公司（APE，股份代號：8400.HK）亞洲先鋒娛樂控股有限公司（APE），成立於2006年，於香港聯合交易所上市（股票代號：8400.HK），是澳門及亞洲地區領先的電子博彩設備供應商，產品涵蓋角子機及電子桌上遊戲。除核心業務外，APE亦積極拓展至娛樂場桌面營運解決方案，致力為澳門及亞洲其他地區的客戶提供創新與高效的服務。網址：apemacau.com關於Bee MacauBee Macau是Cartamundi（全球最大卡牌製造商之一）與在港上市的澳門企業「亞洲先鋒娛樂股份有限公司」（APE，港交所代碼：8400）的合資企業。此合作結合比利時200年的卡牌製造專業與本地市場深厚經驗，提供百分百「澳門製造」的高端產品。工廠直接在澳門營運，成為本地及亞太區的高科技製造中心。網站：bee-macau.com關於 CartamundiCartamundi 亞太隸屬於 Cartamundi 集團。該集團總部位於比利時，是一家擁有七代傳承的家族企業，業務網絡遍及四大洲，設有 12個貼近客戶市場的生產基地、設計中心及銷售辦事處。集團與全球領先的綜合度假村及企業合作，致力提供頂級娛樂解決方案。網址：cartamundi.com媒體聯絡與訪問查詢萬小姐BEE Macau 公共關係電話 / WhatsApp / 微信：+853 6395 2307電郵：pr@apemacau.com

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