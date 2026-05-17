طماطم تستضيف أول وأضخم بطولة بلوت للطلبة السعوديين في الأردن بمشاركة قياسية وحضور جماهيري واسع

AMMAN, JORDAN, May 17, 2026 / EINPresswire.com / -- طماطم تستضيف أول وأضخم بطولة بلوت للطلبة السعوديين في الأردن بمشاركة قياسية وحضور جماهيري واسععمّان، الأردن – أعلنت شركة Tamatem Games «طماطم» عن رعايتها وتنظيمها لبطولة الملحقية الثقافية السعودية للبلوت 2026، بالتعاون مع الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وإستضافة مميزة من The Arc، بالتعاون مع VIP Baloot.وشهدت البطولة أكبر مشاركة من نوعها للطلبة السعوديين في الأردن، حيث انطلقت المنافسات إلكترونياً عبر تطبيق VIP Baloot بمشاركة أكثر من 130 لاعباً، قبل أن تنتقل أجواء الحماس إلى نصف النهائي والنهائي الحضوري في The Arc، بحضور تجاوز 150 مشاركاً ومشجعاً على مدار يومين حافلين بالتفاعل والمنافسة.وهدفت البطولة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية للطلبة السعوديين المقيمين في الأردن، ومنحهم تجربة تعكس أجواء الوطن والمجتمع السعودي، في مبادرة تسعى طماطم من خلالها إلى دعم هذه الفعالية بشكل سنوي، سواء عبر البطولات الإلكترونية أو الحضورية، انطلاقاً من مكانة تطبيق VIP Baloot كأكبر تطبيق بلوت في المملكة العربية السعودية.كما تشرفت البطولة بحضور سعادة القائم بأعمال الملحقية الثقافية في الأردن والمشرف على أعمال الملحقية الثقافية في لبنان الأستاذ الدكتور محمد بن خزيم الشمري، حيث حضر المباراة النهائية وشارك إلى جانب فريق طماطم في تتويج الفائزين وتسليم الجوائز.وحصل أصحاب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 700 دولار أمريكي بالإضافة إلى مكافآت داخل اللعبة، فيما حصل أصحاب المركز الثاني على 300 دولار أمريكي إلى جانب مكافآت رقمية مميزة. كما تم توزيع حقائب هدايا متكاملة لجميع المشاركين تضمنت باقات خاصة بعالم البلوت.وشهدت البطولة أجواءً استثنائية مليئة بالحماس والتشجيع والتفاعل، في تجربة ناجحة عززت مفهوم المنافسة والترفيه وبناء المجتمع ضمن بيئة تجمع الطلبة السعوديين في الأردن.وقال إياد البشير، الرئيس التنفيذي للعمليات في طماطم:"نفخر في طماطم بتنظيم ورعاية هذه البطولة التي جمعت الطلبة السعوديين في الأردن ضمن تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والمنافسة وروح المجتمع. نؤمن بأن الألعاب قادرة على خلق روابط حقيقية بين الناس، ونسعى إلى توسيع هذه المبادرات سنوياً عبر شراكات استراتيجية تخدم مجتمع اللاعبين العرب."ومن جانبها قالت ريم البرهومي، مدير الشؤون الثقافية والإعلامية والعلاقات العامة في الملحقية الثقافية السعودية لدى الأردن:"تأتي هذه البطولة ضمن جهود الملحقية المستمرة لدعم الطلبة السعوديين في الأردن وتعزيز شعورهم بالانتماء والمجتمع. سعدنا بالتعاون مع طماطم والشركاء لإنجاح هذا الحدث النوعي الذي عكس روح التفاعل الإيجابي بين الطلبة."نبذة عن شركة طماطمطماطم هي شركة رائدة في نشر ألعاب الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركز على تقديم تجارب ألعاب تتناسب مع الثقافة المحلية. تأسست الشركة عام 2013، وتوفر حلولًا متكاملة تشمل النشر والتوزيع وتحقيق الدخل والبنية التحتية، بما يمكّن الألعاب من النجاح في أحد أسرع أسواق الألعاب نموًا عالميًا.

