أرليند جوني: مستقبل الرعاية الصحية يعتمد على وصول الابتكار إلى المرضى
التأثير الحقيقي يحدث عندما يصل الابتكار إلى الناس. مستقبل الرعاية الصحية سيكون من نصيب الجهات القادرة على بناء أنظمة تنقل الحلول الطبية من المختبرات إلى المرضى بسرعة وكفاءة وعلى نطاق واسع.”ABU DHABI, ABU DHABI CITY, UNITED ARAB EMIRATES, May 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- — في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم في مجال الابتكارات الطبية، دعا رائد الابتكار الصحي والمؤسس المشارك لشركة بريبير لابس، أرليند جوني، إلى ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين التطورات العلمية الحديثة وإمكانية وصولها الفعلية إلى المرضى والمجتمعات.
— أرليند جوني
وأكد جوني أن التقدم الحقيقي في قطاع الرعاية الصحية لا يعتمد فقط على الاكتشافات الطبية، بل على قدرة الأنظمة الصحية على إيصال هذه الابتكارات إلى الناس بطريقة عملية وفعالة.
وقال جوني:
“التحدي الحقيقي يبدأ بعد مرحلة الاكتشافات داخل المختبرات. نحن نشهد تطورات غير مسبوقة في الرعاية الصحية، لكن الكثير من هذه الابتكارات يبقى محصوراً في بيئات محدودة أو ضمن أنظمة مرتفعة التكلفة. تحويل الابتكار إلى تأثير حقيقي يتطلب بنية تحتية قوية، وتنسيقاً فعالاً، وأنظمة قادرة على العمل على نطاق واسع.”
ويُعرف أرليند جوني برؤيته العملية ونهجه الاستراتيجي في تطوير حلول صحية تجمع بين الابتكار وسهولة الوصول. وتركّز جهوده الحالية على الدمج بين التكنولوجيا والرعاية الصحية والجاهزية التشغيلية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تقديم حلول سريعة وفعالة.
ومن خلال مشاريعه، بما في ذلك بريبير لابس، يعمل جوني على دعم تطوير علاجات وتقنيات صحية متقدمة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وجعلها أكثر سهولة من حيث الوصول والتكلفة. كما يؤكد على أهمية وجود آليات واضحة تضمن وصول هذه الحلول إلى المرضى خارج نطاق البيئات الطبية المغلقة أو الأنظمة الصحية المتقدمة فقط.
وأضاف:
“المشكلة ليست في قدرتنا على الابتكار، بل في قدرتنا على إيصال هذه الابتكارات إلى من يحتاجها. يجب أن تتطور أنظمة الرعاية الصحية بحيث لا تقتصر على إنتاج الحلول الطبية، بل تضمن أيضاً توزيعها وتطبيقها واستمرارها بشكل فعّال وعلى نطاق واسع. فحتى أفضل الابتكارات لن تحقق أهدافها إذا لم تصل إلى الناس.”
وبالتوازي مع ذلك، يوسّع جوني اهتمامه ليشمل مجالات الأمن البيولوجي وأنظمة الاستجابة للطوارئ، حيث يساهم في تطوير إجراءات تشغيل قياسية تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة والظروف الحرجة. ويعكس هذا التوجه التزامه ببناء أنظمة صحية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة الفورية.
ومع تزايد التحديات التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية حول العالم، يرى جوني أن المرحلة المقبلة ستعتمد بشكل أساسي على قدرة المؤسسات على التنفيذ العملي وتحقيق نتائج ملموسة.
وقال:
“التأثير الحقيقي يحدث عندما يصل الابتكار إلى الناس. مستقبل الرعاية الصحية سيكون من نصيب الجهات القادرة على بناء أنظمة تنقل الحلول الطبية من المختبرات إلى المرضى بسرعة وكفاءة وعلى نطاق واسع.”
وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية وخفض التكاليف وتعزيز الجاهزية، تسلط رؤية أرليند جوني الضوء على تحول مهم في مستقبل القطاع الصحي، يقوم على التركيز ليس فقط على ما يمكن ابتكاره، بل على ما يمكن تطبيقه وتحقيق أثره فعلياً على أرض الواقع
Rahma Himid
Ad Store UAE
rahma@adstoreuae.com
