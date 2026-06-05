صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات تتجاوز 1.3 مليار يورو

وكالة التجارة الإيطالية تشارك في الدورة السابعة والخمسين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بجناح وطني يضم 34 شركة،

وكالة التجارة الإيطالية باصطحاب 34 داراً وشركة إلى الشارقة لتقديم فرصة جديدة لاكتشاف أفضل ما تقدمه علامة "صنع في إيطاليا" في عالم المجوهرات." ” — فاليريو سولداني

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 5, 2026 / EINPresswire.com / -- 2026 – تعلن وكالة التجارة الإيطالية (ITA) بفخر عن مشاركتها في الدورة السابعة والخمسين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026. وستقود الوكالة جناحاً وطنياً رسمياً يضم 34 شركة إيطالية متخصصة في المجوهرات، تمثل أبرز نماذج التميز الإيطالي في صياغة الذهب والمجوهرات (Oreficeria e Gioielleria).ويُعد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات أحد أعرق وأهم المعارض المتخصصة في المجوهرات والساعات على مستوى المنطقة، حيث يوفر منصة رائدة تجمع المصنعين وتجار الجملة والمستوردين وتجار التجزئة والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم. وبالنسبة للشركات الإيطالية المشاركة، يشكل المعرض فرصة مباشرة للوصول إلى شريحة من المشترين تُعد من بين الأكثر تطلباً ورقياً على مستوى العالم، خاصة في مجالات المجوهرات الراقية (Alta Gioielleria)، والقطع المرصعة بالألماس بدقة عالية، ومشغولات الذهب عيار 18 و22 قيراطاً، والمصنوعات الفضية الحرفية.وقال لورينزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة:"تتقاسم إيطاليا والإمارات تقديراً عميقاً للجمال والأناقة، وهي قيم تجد تعبيرها الطبيعي في المجوهرات الإيطالية التي تجمع بين الحرفية الاستثنائية والإبداع والإرث الثقافي والاهتمام الدقيق بأدق التفاصيل. وأنا على ثقة بأن هذه الدورة من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ستوفر فرصة قيّمة لتعزيز الروابط التجارية والثقافية الراسخة بين بلدينا."وتأتي مشاركة الوفد الإيطالي في ظل طلب قوي ومستدام على المجوهرات الإيطالية في السوق الإماراتية. فقد بلغت صادرات المجوهرات الإيطالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 1.3 مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 12.6%، أي بزيادة قدرها 153 مليون يورو مقارنة بالعام السابق، مدفوعة إلى حد كبير بالارتفاع المستمر في أسعار الذهب الفورية في الأسواق العالمية.وخلال الشهرين الأولين من عام 2026، بلغت قيمة صادرات إيطاليا من المجوهرات إلى دولة الإمارات 194 مليون يورو. ويعكس ذلك الانخفاض العام في قيم الذهب عالمياً خلال هذه الفترة، والذي أدى إلى تراجع القيم الجمركية المعلنة لدى جميع الدول الموردة. إلا أن الحصة السوقية لإيطاليا ارتفعت إلى 8% من إجمالي واردات الإمارات من المجوهرات خلال شهري يناير وفبراير 2026، مقارنة بـ 5.48% في يناير 2025.ويؤكد هذا التحسن في الحصة السوقية، رغم اشتداد المنافسة وتراجع القيم السوقية، استمرار تفضيل المشترين في دولة الإماراتللمجوهرات الإيطالية، كما يعزز مكانة إيطاليا باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لتوريد المجوهرات إلى السوق الإماراتية.وقال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة:"تمثل الحصة السوقية البالغة 8% خلال الشهرين الأولين من عام 2026 دليلاً قوياً على مرونة قطاع صناعة المجوهرات الإيطالي ومكانته العالمية المرموقة. ففي وقت تسببت فيه تصحيحات أسعار الذهب في ضغوط نزولية على قيم الصادرات المعلنة عالمياً، واصلت المجوهرات الإيطالية الحفاظ على موقعها وتعزيز حضورها بفضل جودة المنتج نفسه. إن المشترين في الإمارات يختارون المجوهرات الإيطالية لما توفره من مزيج فريد يجمع بين الحرفية العالية والأصالة والتفوق في التصميم. وتفخر وكالة التجارة الإيطالية باصطحاب 34 داراً وشركة إلى الشارقة لتقديم فرصة جديدة لاكتشاف أفضل ما تقدمه علامة "صنع في إيطاليا" في عالم المجوهرات."ويجمع الجناح الإيطالي مصنّعين من أبرز مناطق صناعة الذهب والمجوهرات في إيطاليا، بما في ذلك فالينزا (Valenza) وفلورنسا (Florence) ونابولي (Naples)، بما يمثل مختلف جوانب الإنتاج الإيطالي للمجوهرات.وتندرج مشاركة إيطاليا في المعرض ضمن استراتيجية وكالة التجارة الإيطالية الرامية إلى تعزيز الحضور التجاري الإيطالي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويوفر معرض الشارقة منصة مباشرة للمصنعين الإيطاليين للقاء المشترين المؤهلين، وتطوير شراكات توزيع جديدة، وتعزيز العلاقات التجارية طويلة الأمد التي تدعم مكانة إيطاليا في سوق المجوهرات الإماراتية.

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