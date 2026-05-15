AI Hype’tan Gerçek İş Sonuçlarına: Digital Experience Summit’26
MechSoft’un ev sahipliğinde gerçekleşen Digital Experience Summit’26’da; yapay zekanın iş dünyasındaki gerçek etkisi konuşuldu.
13 Mayıs’ta İstanbul Marriott Hotel Asia’da gerçekleştirilen Digital Experience Summit’26, farklı sektörlerden iş liderlerini, teknoloji yöneticilerini ve dönüşüm ekiplerini bir araya getirdi. MechSoft tarafından düzenlenen etkinlikte; yapay zeka, veri yönetimi, operasyonel verimlilik, risk yönetimi ve deneyim odaklı dönüşüm başlıkları iş dünyasının gerçek ihtiyaçları üzerinden değerlendirildi.
Etkinliğin sunumu MechSoft Pazarlama Müdürü Sinem Karabulut tarafından gerçekleştirildi. Gün boyunca yapılan sunum ve panellerde ise kurumların AI yatırımlarında neden beklenen iş sonuçlarını almakta zorlandığı, yapay zekanın operasyonel süreçlerde nasıl gerçek değer oluşturduğu ve geleceğin organizasyon yapılarının nasıl şekilleneceği ele alındı.
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren MechSoft CEO’su Gökhan Erdoğdu, şirketlerin temel probleminin teknoloji eksikliği değil; birbirinden kopuk veri yapıları, parçalı operasyonlar ve birlikte çalışmayan süreçler olduğunu vurguladı. Erdoğdu, “AI bir başlangıç noktası değil. AI, doğru foundation’ın doğal sonucudur.” mesajıyla; yapay zekanın ancak güçlü bir kurumsal mimari üzerinde gerçek iş değeri oluşturabileceğini ifade etti.
CloudOffix Product Manager Sıla Ada Cengiz’in gerçekleştirdiği “AI’nın Gerçek Hali: Konuşan Değil, Çalışan AI” oturumunda ise üretken yapay zekanın iş dünyasındaki gerçek kullanım alanları ve mevcut sınırları değerlendirildi. Cengiz, özellikle finans, operasyon ve insan kaynakları gibi kritik süreçlerde insan kontrolünün ve doğru sistem kurgusunun hala belirleyici olduğunu vurgulayarak, “AI ve insanın birlikte çalışmasına ihtiyaç duyuyoruz.” dedi.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen canlı demo oturumlarında ise yapay zekanın yalnızca bilgi sunan değil; süreç başlatabilen, aksiyon alabilen ve operasyonun aktif bir parçası haline gelebilen yapıları örnek senaryolar üzerinden gösterildi. CloudOffix Product Solution Manager Buse K. Caner’in gerçekleştirdiği sunumda; AI destekli satış süreçleri, toplantı analizleri, otomatik aksiyon planlama ve sesli AI agent kullanım örnekleri paylaşıldı.
Öğleden sonraki oturumlarda MechSoft Senior Business Solutions Manager’ları Berkcan Çiftoğlu ve Arif Can Kaymak tarafından gerçekleştirilen “Bağlam Odaklı Doküman Yönetimi” sunumunda ise kurumsal hafızanın yapay zeka süreçleri için kritik rolü vurgulandı. Sunumda, yalnızca doküman saklayan yapılardan; süreç başlatabilen ve operasyonel aksiyon üretebilen sistemlere geçişin önemi ele alındı.
Etkinliğin dikkat çeken sunumlarından bir diğeri ise Eureko Sigorta IT Coordinator’u Murat Çetinbağ tarafından gerçekleştirilen “Dijital Dönüşüm Sadece Bir Plan mı, Yoksa Gerçek mi?” oturumu oldu. Çetinbağ, birçok kurumda dönüşümün yalnızca teknoloji yatırımı seviyesinde kaldığını, gerçek dönüşümün ise iş yapış modellerinin yeniden tasarlanmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.
Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde ise yapay zekanın iş dünyasındaki etkileri farklı perspektiflerden değerlendirildi. “İş Dünyasında Yeni Değer Mimarisi” panelinde MechSoft CEO’su Gökhan Erdoğdu ve Katılım Emeklilik BT GMY’si İlker Arabacı; veri, operasyon ve yapay zekanın birlikte çalıştığı yeni organizasyon modellerini değerlendirdi.
“Kurumsal Zekanın Altyapısı: Veri ve AI” panelinde MechSoft Proje ve Yazılım Direktörü Fırat Öztürk moderatörlüğünde; OPET Otobil Mobil Ürün Sahibi Sevil Aslantepe ve Limak Holding Dönüşüm Ofisi Direktörü Duygu Defne Terliksiz, kurumların AI yatırımlarında veri altyapısının rolünü ele aldı.
“AI Döneminde Kontrol Kaybı ve Riskler” panelinde ise MechSoft Yazılım Proje Yöneticisi Serhat Şengül moderatörlüğünde; BTCTurk Hukuk Operasyon Müdürü Mehmet Sungu ile Siemens Financial Services Internal Control Executive Mehmet Bilge, yapay zekanın regülasyon, veri güvenliği ve operasyonel kontrol süreçlerine etkilerini değerlendirdi.
Etkinliğin kapanışında gerçekleştirilen “Digital Wonders Awards” ödül töreninde ise dijital dönüşüm, müşteri deneyimi, veri yönetimi ve operasyonel verimlilik alanlarında öne çıkan projeler ödüllendirildi. Farklı sektörlerden kurumların yer aldığı programda; teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, iş yapış modellerini dönüştüren stratejik bir yapı olarak konumlandıran projeler öne çıktı.
Digital Experience Summit’26 boyunca verilen ortak mesaj ise netti: Geleceğin şirketleri, en fazla AI aracına sahip olanlar değil; yapay zekanın üzerinde çalışabileceği doğru veri, süreç ve operasyon altyapısını kurabilen organizasyonlar olacak.
Sezgi Ozkan
MechSoft
