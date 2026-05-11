Audit Advisory for Tuesday, May 12, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, May 12, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Ashtabula Ashtabula County Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Ashtabula County General Health District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Athens Nelsonville-York City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Belmont Res-Care Ohio, Inc. dba Morristown Group Home
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures MED
Butler Butler County Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Marshall High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Butler County Regional Transit Authority
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Butler County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Clark Cliff Park High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Pleasant Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Port Authority of Springfield, Ohio
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Clermont Village of New Richmond
1/1/2021 TO 12/31/2022		 Financial Audit
Columbiana Utica Shale Academy of Ohio
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Salem Township
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit
Middleton Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Leetonia Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
East Palestine City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Coshocton Coshocton County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Crawford Galion City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Cuyahoga Pathfinder Career Academy of Ohio
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Randall Park High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Regent High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Global Ambassadors Language Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
North Shore High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Promise Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Village Preparatory School Woodland Hills
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Apex Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Cleveland State University
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
East Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
West Cleveland Drop Back In DBA Frederick Douglass High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Orchard Park Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
City of Mayfield Heights
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Cleveland College Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Defiance Hicksville Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Hicksville Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Defiance City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Fairfield Amanda-Clearcreek Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Franklin Franklinton High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Career Prep Virtual High School, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Sharon Township Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Focus Learning Academy of Southeastern Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Focus Learning Academy of Southwestern Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Fulton Dover Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Pettisville Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Gallia O.O. McIntyre Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Greene Bath Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit FFR
Guernsey Westland Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit FFR
Hamilton Alliance Academy of Cincinnati
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Cincinnati Achievement Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
ReGeneration Bond Hill
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Orion Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Hamilton County Transportation Improvement District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Harrison Athens Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Holmes Killbuck Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Huron Monroeville Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Sherman Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Jefferson Buckeye Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Brooke-Hancock-Jefferson Metropolitan Planning Commission
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
City of Steubenville
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Knox Village of Gambier
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Licking Johnstown-Monroe Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Licking County Children and Families First Council
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lorain Midview Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
City of Elyria
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Steel City High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Lucas Oregon City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
City of Maumee
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Village of Ottawa Hills
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Ohio Virtual Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mahoning Stambaugh Charter Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Youngstown Community School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Valley STEM+ME2 Academy
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Academy - Youngstown
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mahoning and Columbiana Training Association
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Meigs Southern Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mercer Marion Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Monroe Monroe County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Montgomery Emerson Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Southwestern Ohio Educational Purchasing Council
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Dayton Business Technology High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Morgan Malta Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Morrow Northmor Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ottawa Village of Clay Center
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Put-in-Bay Township Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Portage Rootstown Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Preble Village of West Alexandria
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Putnam Leipsic Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Richland Shelby City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
GOAL Digital Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Scioto Scioto County Career Technical Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Richfield Light Industrial/Office Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Edge Learning, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Akros Middle School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Academy Akron Middle School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Towpath Trail High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Trumbull Village of West Farmington
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Trumbull Career and Technical Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Van Wert Van Wert City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Wayne Village of Shreve
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Chippewa Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Wood Perrysburg Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA

