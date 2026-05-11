Audit Advisory for Tuesday, May 12, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, May 12, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Ashtabula
|Ashtabula County Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Ashtabula County General Health District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Athens
|Nelsonville-York City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Belmont
|Res-Care Ohio, Inc. dba Morristown Group Home
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|MED
|Butler
|Butler County Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Marshall High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Butler County Regional Transit Authority
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Butler County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Clark
|Cliff Park High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Pleasant Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Port Authority of Springfield, Ohio
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Clermont
|Village of New Richmond
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Financial Audit
|Columbiana
|Utica Shale Academy of Ohio
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Salem Township
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|Middleton Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Leetonia Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|East Palestine City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Coshocton
|Coshocton County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Crawford
|Galion City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Cuyahoga
|Pathfinder Career Academy of Ohio
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Randall Park High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Regent High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Global Ambassadors Language Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|North Shore High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Promise Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Village Preparatory School Woodland Hills
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Apex Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Cleveland State University
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|East Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|West Cleveland Drop Back In DBA Frederick Douglass High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Orchard Park Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|City of Mayfield Heights
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Cleveland College Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Defiance
|Hicksville Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Hicksville Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Defiance City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Fairfield
|Amanda-Clearcreek Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Franklin
|Franklinton High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Career Prep Virtual High School, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Sharon Township Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Focus Learning Academy of Southeastern Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Focus Learning Academy of Southwestern Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Fulton
|Dover Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Pettisville Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Gallia
|O.O. McIntyre Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Greene
|Bath Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|FFR
|Guernsey
|Westland Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|FFR
|Hamilton
|Alliance Academy of Cincinnati
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Cincinnati Achievement Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|ReGeneration Bond Hill
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Orion Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Hamilton County Transportation Improvement District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Harrison
|Athens Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Holmes
|Killbuck Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Huron
|Monroeville Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Sherman Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Jefferson
|Buckeye Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Brooke-Hancock-Jefferson Metropolitan Planning Commission
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|City of Steubenville
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Knox
|Village of Gambier
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Licking
|Johnstown-Monroe Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Licking County Children and Families First Council
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lorain
|Midview Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|City of Elyria
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Steel City High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lucas
|Oregon City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|City of Maumee
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Village of Ottawa Hills
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Ohio Virtual Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mahoning
|Stambaugh Charter Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Youngstown Community School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Valley STEM+ME2 Academy
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit Academy - Youngstown
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mahoning and Columbiana Training Association
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Meigs
|Southern Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mercer
|Marion Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Monroe
|Monroe County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Montgomery
|Emerson Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Southwestern Ohio Educational Purchasing Council
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Dayton Business Technology High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Morgan
|Malta Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Morrow
|Northmor Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ottawa
|Village of Clay Center
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Put-in-Bay Township Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Portage
|Rootstown Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Preble
|Village of West Alexandria
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Putnam
|Leipsic Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Richland
|Shelby City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|GOAL Digital Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Scioto
|Scioto County Career Technical Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit
|Richfield Light Industrial/Office Joint Economic Development District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Edge Learning, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Akros Middle School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit Academy Akron Middle School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Towpath Trail High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Trumbull
|Village of West Farmington
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Trumbull Career and Technical Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Van Wert
|Van Wert City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Wayne
|Village of Shreve
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Chippewa Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Wood
|Perrysburg Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
