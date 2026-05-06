The most-followed Arab clubs on Tribuna.com, led by Al-Nassr, Al Ahly and Al-Hilal Tribuna.com data reveals the most-followed Arab players and clubs ahead of the 2026 FIFA World Cup The Tribuna.com Arabic-language app, showing personalised feeds with club subscriptions and live match data

تكشف بيانات Tribuna.com عن أكثر اللاعبين والأندية العربية متابعةً على المنصة، مع تأهل 8 دول عربية إلى مونديال 2026 بشكل قياسي.

NICOSIA, CYPRUS, May 6, 2026 / EINPresswire.com / -- مع استعداد ثماني دول عربية للمشاركة في كأس العالم 2026، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، تكشف بيانات المنصة أين يتركز شغف كرة القدم في المنطقة.أعلنت منصة Tribuna العالمية لكرة القدم عن قائمة أكثر اللاعبين والأندية متابعة من قبل الجماهير العربية على منصتها. ومع تأهل ثماني دول عربية إلى مو نديال 2026 ، وهو العدد الأكبر في تاريخ البطولة، تقدم هذه البيانات صورة واضحة عن توجهات الجماهير في وتعتمد هذه البيانات على إجمالي عدد المتابعين منذ إطلاق ميزة الاشتراك في الوسوم ( Tags ) على منصة Tribuna.أكثر اللاعبين متابعة من دول كأس العالم العربيةيتصدر إبراهيم دياز، الذي يمثل المغرب ويلعب لصالح ريال مدريد، الترتيب بأكثر من 27,000 متابع على Tribuna.com — وهو الأعلى بين جميع لاعبي الدول العربية المتأهلة. يقول أوليكساندر مانوف، رئيس التحرير في Tribuna.com: "تعكس أرقام إبراهيم على المنصة شيئًا نلاحظه باستمرار في بياناتنا — الانتماء للنادي يشكّل جزءًا كبيرًا من متابعة اللاعب، أحيانًا أكثر من المنتخب الوطني." ويضيف: "عندما يتداخل انتشار النادي مع هوية المنتخب الوطني بهذه الطريقة، تميل المتابعة إلى التضاعف".يأتي بعده محمد صلاح (ليفربول، مصر)، وعمر مرموش (مانشستر سيتي، مصر)، وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان، المغرب)، مع تمثيل قوي للجزائر عبر ريان آيت نوري (مانشستر سيتي)، ورامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند)، وإيلان قبال (باريس اف سي)، ورياض محرز (الأهلي جدة). القائمة الكاملة:إبراهيم دياز (ريال مدريد، المغرب)محمد صلاح (ليفربول، مصر)عمر مرموش (مانشستر سيتي، مصر)أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان، المغرب)ريان آيت نوري (مانشستر سيتي، الجزائر)رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند، الجزائر)إيلان قبال (باريس اف سي، الجزائر)حمزة عبد الكريم (الأهلي / برشلونة أتلتيك، مصر)رياض محرز (الأهلي جدة، الجزائر)حكيم زياش (الوداد، المغرب)ياسين بونو (الهلال، المغرب)نصير مزراوي (مانشستر يونايتد، المغرب)محمد عمورة (فولفسبورج، الجزائر)أكثر الأندية العربية متابعةتمثل الأندية السعودية — النصر، الهلال، الاتحاد والأهلي جدة — أربعة من المراكز السبعة الأولى، وهو توزيع يعكس سنوات من الاستثمار المستمر في الرياضة داخل المملكة. تقول إيرينا تشيرنوخا، رئيسة الشراكات التحريرية في Tribuna.com:"ما نراه في بيانات الأندية لدينا هو، إلى حد كبير، التأثير طويل المدى لنهج رؤية السعودية 2030 تجاه كرة القدم.الموجة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة من التعاقدات البارزة رفعت من الحضور الدولي لهذه الأندية بشكل كبير — ويُعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر المثال الأوضح. قد يتحول النهج نحو التركيز على العوائد بدلًا من الإنفاق من أجل النمو فقط، لكن الوعي العالمي الذي تم خلقه لا يختفي بين ليلة وضحاها. هذا الأساس يظهر في أرقامنا".تكمل الأندية المصرية الأهلي والزمالك، إلى جانب أندية شمال إفريقيا الوداد الرياضي ومولودية الجزائر واتحاد الجزائر، قائمة العشرة الأوائل التي تمتد عبر أربع دول في المنطقة.النصر (السعودية)الأهلي (مصر)الهلال (السعودية)الاتحاد (السعودية)الزمالك (مصر)الوداد الرياضي (المغرب)الأهلي جدة (السعودية)مولودية الجزائر (الجزائر)اتحاد الجزائر (الجزائر)الهلال أم درمان (السودان)حول Tribuna.comتأسست Tribuna.com في عام 2010، وهي شركة إعلامية وتقنية رياضية دولية تعمل في عدة أسواق ولغات. تقوم الشركة بتطوير منصة تحريرية إلى جانب منتجات رقمية، وتطبيقات مخصصة للأندية، وخدمات قائمة على البيانات، وميزات مجتمعية لعشاق الرياضة حول العالم.

