JACQART STAND PROPOSTE 2026

JACQART DEBUTTA A PROPOSTE 2026 CON “ORIGINI”

MILAN, ITALY, May 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Il nuovo brand di Rino Mastrotto Group presenta una visione contemporanea del tessile d’arredo, dove natura, materia e innovazione si intrecciano in un racconto sensoriale e progettuale.

In occasione di Proposte 2026, prestigioso appuntamento internazionale dedicato ai tessuti d’arredo, JacqArt fa il suo debutto ufficiale presentando “Origini”, un progetto che unisce racconto e prodotto in una visione coerente e immersiva. Un percorso in cui il tessuto smette di essere semplice rivestimento per diventare elemento progettuale, capace di definire atmosfera, comfort e identità dello spazio.

Nato dall’incontro tra due storiche eccellenze del tessile italiano, il brand raccoglie oltre sessant’anni di esperienza nella produzione di tessuti e velluti jacquard per i settori residenziale, contract e fashion. Parte di Rino Mastrotto Group, realtà internazionale di riferimento nei materiali per il lusso, JacqArt si propone come nuovo interlocutore per architetti, designer e brand, con un linguaggio che integra tradizione manifatturiera, innovazione tecnologica e cultura del progetto. Il nome stesso, fusione tra Jacquard e Art, ne esprime l’essenza: trasformare il filo in disegno e la superficie in materia viva.

Il concept “Origini” guida questo debutto come un ritorno consapevole alla natura, intesa non come citazione estetica ma come principio progettuale. Le superfici si ispirano agli elementi primari – terra, sabbia, pietra, fibre vegetali – traducendoli in texture tridimensionali e vibranti, capaci di reagire alla luce e restituire profondità. Le palette cromatiche si muovono in tonalità organiche e stratificate, pensate per accompagnare lo spazio in modo armonico. In questo dialogo tra natura e tecnica, la ricerca jacquard e i finissaggi evoluti valorizzano la dimensione sensoriale dei materiali, esaltandone naturalezza, morbidezza e performance.

All’interno di questa visione prende forma la collezione JacqArt Proposte 2026, articolata in tre famiglie per un totale di 70 nuovi articoli e 480 varianti colore.

La linea residenziale “Discovery” interpreta il tema della materia attraverso tessuti che coniugano elevata resistenza all’uso quotidiano e una mano morbida e sofisticata. Le fibre selezionate – lino, cotone, viscosa e miste pregiate – provengono da fornitori italiani qualificati e vengono lavorate attraverso tessiture jacquard e finissaggi studiati per garantire comfort, durata e una resa estetica dinamica nel tempo.

Con “Alchimia”, il velluto diventa terreno di sperimentazione materica e tecnica. La collezione combina fibre nobili come mohair, cashmere, alpaca e lino, selezionate per la loro identità e per il contributo alla resa tattile e visiva. Pensata per applicazioni su sedute imbottite ad alta resistenza all’abrasione e per contesti decorativi, include anche una gamma di velluti “pelliccia” a pelo lungo, caratterizzati da una forte presenza scenica e da una ricercata complessità materica.

La hight performance collection “Origini” completa la proposta con un sistema coordinato pensato per hospitality, navale e spazi pubblici, dove estetica, performances tecniche e prestazione devono convivere. I tessuti e i velluti sono sviluppati per garantire elevata resistenza all’usura e conformità alle normative antincendio internazionali, mantenendo al contempo una qualità sensoriale e visiva coerente con il linguaggio del brand. Accanto a fibre in poliestere FR, la collezione introduce fibre in poliammide bio-based ottenute da scarti della lavorazione del mais, intrinsecamente ignifughe e rappresentative di un approccio innovativo e sostenibile alla produzione.

Con il debutto a Proposte 2026, JacqArt si presenta al mercato internazionale con un’identità definita, proponendo un’idea di tessile come struttura progettuale e non come semplice complemento. Un linguaggio fatto di materia, luce e profondità, capace di dialogare con l’architettura e di interpretare in modo evoluto le esigenze dell’abitare contemporaneo.

JacqArt @ Proposte 2026

Villa Erba, Cernobbio – Lake Como

Ala Lario, Stand 1

5–7 maggio 2026

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