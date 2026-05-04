Leggere in showroom: ERCO a Varese presenta Charlotte Perriand ed Eileen Gray

Leggere in showroom: ERCO a Varese presenta Charlotte Perriand ed Eileen Gray

MILAN, ITALY, May 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Il 13 maggio 2026, il flagship store ERCO di Varese (via Dandolo, angolo via Cavour) ospita un nuovo appuntamento di Leggere in showroom, un ciclo di incontri dedicato all’architettura e alla cultura del progetto contemporaneo.

La serata sarà dedicata a Charlotte Perriand ed Eileen Gray, due figure centrali dell’architettura e del design del Novecento, protagoniste di un percorso progettuale libero e innovativo, capace ancora oggi di influenzare il modo di pensare lo spazio e l’abitare.

L’incontro prende spunto dai volumi illustrati della collana Fuori dall’ombra, edita da marinonibooks, un progetto editoriale che nasce con l’obiettivo di riportare al centro della narrazione figure femminili spesso rimaste ai margini della storia ufficiale dell’architettura.

A guidare il pubblico sarà l’architetta Gisella Bassanini, coautrice insieme a Giovanna Canzi delle due monografie dedicate a Perriand e Gray, in dialogo con la giornalista Laura Ragazzola. Un confronto che intreccia biografia e progetto, restituendo il valore e l’attualità del loro contributo.

La serata sarà arricchita da momenti di lettura a cura dell’attrice Rita Russo, che daranno voce ai testi e offriranno una dimensione più intima e coinvolgente al racconto. Durante l’incontro sarà inoltre possibile acquistare i volumi grazie alla collaborazione con la Libreria degli Asinelli di Varese.

L’iniziativa, patrocinata dall’Ordine degli Architetti di Varese, si inserisce in un programma più ampio che vede lo spazio ERCO trasformarsi in luogo di incontro e confronto, aperto al dialogo con il mondo dell’architettura e della progettazione contemporanea.



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