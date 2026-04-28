80 anni per la Repubblica _Città in fiore.

Città in fiore. 80 anni per la Repubblica

MILAN, ITALY, April 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- In occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, una nuova iniziativa promossa da Orticolario per trasformare la città in un giardino diffuso, dove ogni spazio privato visibile è parte di un disegno collettivo più grande.

Como, 28 aprile 2026 - Ci sono immagini che popolano i ricordi di ognuno di noi.

Un vasetto di basilico sul davanzale della cucina, i gerani rossi e bianchi sul balcone del soggiorno, le folte edere che si arrampicano sui muri di casa.

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana e per celebrare il valore di questa memoria collettiva, Orticolario — evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita — lancia “Città in fiore”, un invito a trasformare la città in un giardino diffuso, dove ogni spazio privato visibile è parte di un disegno collettivo più grande.

Vetrine, balconi e davanzali — affacciati sulle vie di Como e Cernobbio — diventano così luoghi di espressione creativa, spazi di sperimentazione e valore comunitario.

“Città in fiore” è aperta a tutti: residenti, attività commerciali, scuole e associazioni. Ogni composizione, semplice o elaborata, contribuirà a creare un grande racconto corale diffuso tra le vie, i quartieri e le sponde del lago.

A ciascuno è chiesto di interpretare, con sguardo creativo, il Tricolore: verde, bianco e rosso.

Per partecipare basta compilare un form online con i materiali dell’allestimento realizzato, entro domenica 24 maggio 2026 (maggiori info su orticolario.it).

Una giuria selezionerà il balcone più originale, a cui verrà dedicato uno spazio sui canali ufficiali di Orticolario e Grandi Giardini Italiani martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, entrando così a far parte di una trama più ampia di storie, paesaggi e sensibilità che dialogano tra loro.

Per rendere ancora più viva e condivisa l’iniziativa, il progetto coinvolge anche una selezione di fioristi e realtà del territorio, custodi quotidiani di bellezza e competenza. All’interno dei loro punti vendita prenderanno forma angoli dedicati al Tricolore: composizioni, piante e materiali pensati per ispirare, suggerire accostamenti, accompagnare i cittadini nella creazione dei propri allestimenti (tutti i dettagli su orticolario.it).

Con questo progetto, Orticolario rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura del verde come strumento di connessione tra persone, territori e tradizioni. “Città in fiore” vuole essere non solo un gesto estetico, ma anche un segno concreto di partecipazione collettiva, capace di rafforzare il senso di comunità e di valorizzare il patrimonio identitario locale.

Como e Cernobbio si trasformano in un giardino condiviso, dove il verde incontra la storia e i cittadini diventano protagonisti di una celebrazione viva e partecipata.

Regolamento completo e modalità di candidatura sul sito di Orticolario.

Iniziativa promossa da Orticolario, con la collaborazione di Grandi Giardini Italiani, Fondazione Minoprio e Prefettura di Como, con il sostegno di Confcommercio – Como e Confesercenti Como, con il patrocinio del Comune di Como e del Comune di Cernobbio. Parte del programma “Semm Italian”.

NOTE ORTICOLARIO

Orticolario è l'evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita. Teatro della manifestazione è il parco storico di Villa Erba a Cernobbio (CO), dimora ottocentesca affacciata sulle sponde del Lago di Como, residenza estiva dell’infanzia del regista Luchino Visconti. Suo tratto distintivo, la proposta di giardini tematici e installazioni ispirati al tema dell'anno, tra i quali spiccano le realizzazioni dei selezionati al Concorso Internazionale Spazi Creativi. L’evento è arricchito da un'ampia offerta di piante rare, insolite e da collezione, artigianato artistico e design con circa 250 espositori rigorosamente selezionati, da un fitto calendario di incontri e da numerosi laboratori didattico-creativi per i bambini, oltre a performance ed esperienze. Durante i quattro giorni e per tutto il resto dell'anno vengono raccolti contributi per il Fondo Amici di Orticolario, che sostiene progetti per la promozione della cultura del paesaggio e per cinque associazioni benefiche del territorio. Info: orticolario.it

COLPO D'OCCHIO ORTICOLARIO

1-4 ottobre 2026 / Villa Erba, Cernobbio (CO), sul Lago di Como

Info visitatori: tel. +39 031 3347503, mail: info@orticolario.it

Website: www.orticolario.it

Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario

Instagram: https://instagram.com/orticolariocomo/

YouTube: Orticolario

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/orticolario?trk=top_nav_home



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