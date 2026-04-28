Geely presenta la visione AI Full-Domain 2.0 all’Auto China 2026

Presentando Geely Galaxy Light, la visione Lynk & Co GT, i hyper-SUV Zeekr e il prototipo robotaxi Eva Cab pronto per la produzione a oltre 1000 partner globali

BEIJING, BEIJING, CHINA, April 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Presentando Geely Galaxy Light, la visione Lynk & Co GT, i hyper-SUV Zeekr e il prototipo robotaxi Eva Cab pronto per la produzione a oltre 1000 partner globali

Geely Auto Group ha portato oggi le sue più recenti innovazioni direttamente alla propria rete di distribuzione globale in occasione del Beijing International Automotive Exhibition 2026 (Auto China 2026), accogliendo oltre 1000 partner commerciali internazionali per una visita guidata esclusiva attraverso quattro aree espositive dedicate.

In occasione del Beijing Auto Show di quest’anno, Geely Auto Group ha presentato i propri marchi, Geely NEV (noto anche come Geely Galaxy in Cina), Lynk & Co e Zeekr, insieme alle più recenti tecnologie del gruppo. Insieme coprono lo spettro di mercato dal mainstream al lusso, soddisfacendo le diverse esigenze degli utenti a livello globale.

Guidata dal Sig. Victor Yang, Senior Vice President di Geely Holding Group, la delegazione ha visitato ciascuna area espositiva dei marchi, con i rappresentanti dei brand che hanno illustrato strategie, prodotti di punta e roadmap tecnologiche per i mercati internazionali.

Il tour è iniziato presso Geely NEV, presentato come Galaxy Park sotto il tema Technology Leading to Better Life, dove il marchio ha evidenziato la propria posizione come denominazione più globale del gruppo e pioniere dei veicoli a nuova energia raffinati. Ai delegati è stata presentata la concept car Galaxy Light di seconda generazione, un debutto mondiale presentato da Annamaria Palmigiano, Deputy General Manager del Geely Innovation Design Center Italy.

Successivamente, il gruppo ha esplorato Lynk & Co, dove Stefan Rosén, Head of Global Design, ha presentato la visione futura delle prestazioni del marchio, “Time to Shine”. Il concept GT, tributo per il 10° anniversario, si trasforma da elegante grand tourer in una macchina ad alte prestazioni focalizzata attraverso un sistema di attivazione proprietario “Plus”. Il marchio ha inoltre annunciato la prevendita delle berline sportive completamente elettriche Lynk & Co 10 e 10+, in lancio a maggio, e ha confermato che la Lynk & Co 900 a cinque posti entrerà nella gamma in Cina il 27 aprile. Lynk & Co ha ora superato 1,76 milioni di utenti globali dalla sua fondazione nel 2016.

Presso Zeekr, Shang Peng, Head of Zeekr Brand Management, ha presentato i SUV di punta doppi 8X e 9X. L’8X combina un’architettura ibrida a 800V con un e-drive a tre motori che eroga oltre 1.400 hp e uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,96 secondi. Una dimostrazione dal vivo del SEA (Sustainable Experience Architecture) AI Digital Chassis in risposta a uno scenario di vento laterale e scoppio pneumatico ha rafforzato la convinzione di Zeekr che la sicurezza sia il lusso definitivo.

La delegazione ha concluso il tour presso lo stand Geely Technology Ecosystem, dove il Sig. Yang ha illustrato la progressione del gruppo verso il “Full-Domain AI 2.0”. Basato sul WAM (World Action Model) e su un’architettura di agenti intelligenti full-domain “1+2+N” esclusiva del settore, il sistema coordina il cockpit intelligente e l’assistenza avanzata alla guida in tutti i sotto-domini. Lo Zeekr 8X presenta il primo agente intelligente integrato cabina-guida “Super Eva” del settore, mentre il sistema G-ASD 4.0 offre Gesture Summon e AI Navigation, in distribuzione sulle linee Zeekr, Lynk & Co e Geely NEV a partire da aprile.

Il fulcro è stato l’Eva Cab, il primo prototipo di Robotaxi progettato appositamente in Cina, sviluppato per operazioni autonome di livello L4 pronte per la produzione e già validato tramite i test di Caocao Mobility a Hangzhou e Suzhou. L’Eva Cab integra un’architettura EEA 4.0 di livello quantistico, un LiDAR digitale a 2160 linee e il sistema G-ASD pronto per L4, con una versione personalizzata per Caocao Mobility prevista per il lancio all’inizio del 2027.

"Uno dei principi fondamentali di Geely è sempre stato l’impegno verso apertura e collaborazione, cercando di costruire partnership che creino valore condiviso. È questa filosofia che ci ha portato dalle nostre origini in Cina alla scena globale,” ha dichiarato il Sig. Victor Yang. Ha aggiunto, "Portando i nostri partner globali a contatto diretto con il nostro ecosistema Full-Domain AI 2.0, stiamo allineando la nostra rete mondiale attorno a una visione condivisa di mobilità intelligente, in cui basi tecnologiche comuni rafforzano identità di marca distinte e creano successo duraturo per ogni partner."

Questo coinvolgimento rappresenta un potente catalizzatore per la traiettoria globale di Geely. Collegando il proprio portafoglio prodotti all’avanguardia con un solido ecosistema tecnologico, Geely sta accelerando la realizzazione di un futuro di mobilità intelligente, rafforzando la propria presenza globale attraverso innovazione condivisa e un impegno unificato verso l’eccellenza strategica.

Informazioni su Geely Auto Group

Geely Auto Group è una delle principali aziende automobilistiche globali con sede a Hangzhou, Cina. Fondata nel 1986 e parte di Zhejiang Geely Holding Group, Geely Auto Group sviluppa e produce veicoli passeggeri con i marchi Geely, Lynk & Co e Zeekr.

Geely Auto ha raggiunto vendite cumulative di 3.024.567 unità nel 2025, superando l’obiettivo annuale con una crescita del 39% su base annua. Le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) hanno raggiunto 1.687.767 unità, con un incremento del 90% su base annua.

Con una forte attenzione all’innovazione tecnologica, all’elettrificazione e alla mobilità sostenibile, Geely Auto Group gestisce centri di ricerca e sviluppo di livello mondiale e strutture produttive in Cina, Europa e nei principali mercati internazionali. Il gruppo è impegnato a offrire veicoli sicuri, di alta qualità e intelligenti, abilitati da tecnologie avanzate come powertrain ibridi, architetture completamente elettriche, connettività intelligente e sistemi di guida autonoma.

Come azienda globale, Geely Auto Group continua ad espandere la propria presenza internazionale attraverso partnership strategiche, operazioni localizzate e piattaforme leader nel settore. Geely si impegna a creare soluzioni di mobilità più verdi, più intelligenti e più accessibili, guidando il futuro del trasporto sostenibile.

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