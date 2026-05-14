Geely Auto Group conquista la sua prima vittoria storica con la nuova Preface TCR al FIA TCR WORLD TOUR di Misano

Geely Preface TCR vince la sua prima gara sul circuito di Misano

SHENZHEN, 其他, CHINA, May 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- Geely Auto Group celebra un traguardo epocale nel motorsport globale. Durante il FIA TCR WORLD TOUR al Misano World Circuit Marco Simoncelli, Geely Auto ha ottenuto una storica prima vittoria con la nuova Geely Preface TCR(modello "Xing Rui" di Geely), guidata dal pilota cinese Ma Qinghua.

In Gara 2 sul celebre circuito italiano, Ma ha regalato a Geely Auto la sua prima vittoria con una prestazione straordinaria. Partito dalla terza posizione in griglia, Ma è entrato rapidamente in una furiosa battaglia per la testa della corsa. Il momento decisivo è arrivato al sesto giro, quando ha compiuto una manovra risolutiva che gli ha permesso di prendere il comando della gara. Gestendo il distacco dal gruppo degli inseguitori fino alla bandiera a scacchi, Ma ha assicurato una vittoria storica per Geely Motorsport Group.

La Geely Preface TCR, frutto di estesi test e dello sviluppo condotto dal team globale, ha avuto un impatto immediato durante tutto il fine settimana del suo debutto. Oltre al trionfo di Ma, il campione in carica del Kumho FIA TCR WORLD TOUR Yann Ehrlacher ha conquistato un primo podio storico per Geely con un terzo posto nella gara d’apertura di Gara 1, composta da 15 giri. Inoltre, Thed Björk ha raggiunto il suo compagno di squadra sul podio in Gara 2, sottolineando il solido passo di base e la competitività del nuovo veicolo.

Geely ha sempre cercato la sfida, considerando l’ambiente estremamente competitivo delle corse internazionali come un luogo per affinare le proprie risorse umane e tecnologiche. Conquistare punti importanti per il campionato all’inizio della stagione rappresenta una ricompensa fondamentale per i team di progetto dedicati che operano tra Cina ed Europa. Mentre la squadra si prepara per i circuiti più caldi e impegnativi di Valencia, Paul Ricard e Vila Real, Geely Auto Group continuerà a spingere lo sviluppo continuo della Preface TCR. Mostrando la propria velocità e l’impegno per l’innovazione tecnologica, Geely continuerà ad affinare la propria abilità ingegneristica attraverso queste sfide, offrendo prestazioni eccezionali ed emozioni ai fan del motorsport di tutto il mondo.

Questo impegno per prestazioni eccezionali e ingegneria raffinata definisce anche la Geely Preface destinata alle strade, che è stata ufficialmente lanciata in più regioni. Dotata di un motore turbo da 2.0TD e di un cambio a doppia frizione a 7 rapporti, questa berlina offre prestazioni di guida stabili e dinamiche. Il suo interno presenta un display intelligente HD da 13,2 pollici, sistemi audio immersivi e connettività intelligente completa. Tecnologie avanzate di assistenza alla guida e una telecamera panoramica a 540 gradi aumentano ulteriormente la sicurezza nei viaggi, portando l’iconico spirito agonistico di Misano negli spostamenti urbani quotidiani.

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Informazioni su Geely Auto Group

Geely Auto Group è un’azienda automobilistica globale leader con sede a Hangzhou, Cina. Parte di Zhejiang Geely Holding Group, Geely Auto Group sviluppa e produce veicoli passeggeri con i marchi Geely, Lynk & Co e Zeekr.

Geely Auto ha realizzato vendite cumulative di 3.024.567 unità nel 2025, superando l’obiettivo annuale di vendita con una crescita anno su anno del 39%. Le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) hanno raggiunto 1.687.767 unità, con un aumento anno su anno del 90%.

Con una forte attenzione all’innovazione tecnologica, all’elettrificazione e alla mobilità sostenibile, Geely Auto Group opera centri di R&S di livello mondiale e stabilimenti produttivi in Cina, Europa e nei principali mercati internazionali. Il Gruppo è impegnato a fornire veicoli sicuri, di alta qualità e intelligenti, resi possibili da tecnologie avanzate come i powertrain ibridi, le architetture completamente elettriche, la connettività intelligente e i sistemi di guida autonoma.

In quanto azienda globale, Geely Auto Group continua ad espandere la propria presenza internazionale attraverso partnership strategiche, operazioni localizzate e piattaforme all’avanguardia del settore. Geely si sforza di creare soluzioni di mobilità più verdi, intelligenti e accessibili, guidando il futuro del trasporto sostenibile.

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