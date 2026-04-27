Franc Vila تعلن عن تمركز جديد تحت قيادة سلالة بكّورة
علامة Franc Vila تنتقل إلى فلسفة جديدة: "الشكل الحي السيادي" — هندسة وجودية تُعيد تعريف عالم الساعات الفاخرة.DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- تعلن Franc Vila، العلامة التي أصبحت اليوم تحت قيادة سلالة بكّورة، عن تمركز جديد يعيد صياغة رؤيتها للتصميم والتطوير. وبعد سنوات ارتكزت فيها الفلسفة على رمز اللانهاية، تنتقل العلامة الآن إلى مفهوم أكثر عمقًا وجرأة: “الشكل الحي السيادي – La Forme Vivante Souveraine”.
فلسفة الشكل الحي – La Forme Vivante
ينطلق المبدأ الجديد من قاعدة أساسية: الشكل يتبع المعنى.
وهو تطوّر طبيعي للمقاربات التي ظهرت في أعمال:
• زها حديد: الخطوط العضوية السائلة ورفض الزوايا الجامدة
• فيليب ستارك: أولوية الشكل على الوظيفة
• فرانك لويد رايت وأنطونيو غاودي: العمارة العضوية ودمج الطبيعة في البنية
وفق هذا الفهم، الشكل ليس قرارًا تصميميًا، بل حقيقة موجودة مسبقًا في الطبيعة.
وتتمثل مهمة Franc Vila في نقل هذه الحقيقة إلى عالم الساعات، بعيدًا عن أي اعتبارات تسويقية أو تجارية.
الرقم ثمانية المقلوب — الرمز المركزي للعلامة — ليس مجرد توقيع بصري، بل البصمة الجينية للشكل الحي السيادي – La Forme Vivante.
إنه الشكل الذي يظهر في وجه كل كائن حي، ويُعدّ الحمض النووي الهندسي (DNA) الذي يميّز الكائنات الحية عن باقي المخلوقات.
إنه ليس “نسبة ذهبية جديدة”، بل هندسة وجودية تتكرر في مستويات الطبيعة كافة.
Just Because
يحمل التمركز الجديد شعار Just Because، صيغة تعبّر عن رفض الحاجة إلى تفسير الاختيار.
فالفخامة الحقيقية لا تبرّر نفسها — إنها توجد فقط.
الأسواق ذات الأولوية والتطوير المستقبلي
تضع Franc Vila دول الخليج العربي في مقدمة استراتيجيتها، تمهيدًا لمرحلة تنويع أفقي تشمل إطلاق مجموعات جديدة، من بينها:
• مجموعة الساعات الجريئة Don
• خط المجوهرات The New Icon
• مجموعة العطور Kryptos التي تقدّم مفهومًا غير مسبوق في عالم العطور
جميع هذه الإصدارات مبنية على مبادئ الشكل الحي السيادي – La Forme Vivante Souveraine.
تتواجد العلامة عالميًا عبر الإنترنت، ولها حضور فعلي في إسبانيا، إيطاليا، دبي، وروسيا.
كما تخطط لافتتاح متاجر في اليابان، الصين، ودول شمال إفريقيا، بصيغة متحف–متجر والدخول إليها بموعد مسبق.
حقائق عن التصميم والإنتاج
• منذ 2004، تعتمد Franc Vila على البنية متعددة المستويات: واجهة منفصلة بصريًا عن الهيكل تمنح الساعة تأثير الحجم المعلّق.
• تطوّر العلامة سبائكها الخاصة:• Neoralite: بوليمر عالي التقنية، خفيف ومتين
• Lightnium: سبيكة ألومنيوم–ليثيوم
• العيار الداخلي FVF1 (2022): حركة يدوية بتوربيون، بجسور مصممة وفق هندسة الرقم ثمانية.
• حجم الإنتاج السنوي يتراوح بين 4 و10 ساعات فقط.
سلالة بكّورة
تُعد سلالة بكّورة الشركة المالكة والمديرة لمجموعة واسعة من المشاريع والعلامات الراقية التي تجمع بين الابتكار، الفخامة، والرؤية الطليعية.
وتعتمد في أعمالها على الابتكار والتطوير كأساس لتقديم تجارب ومنتجات متقدمة.
ومن بين مشاريعها علامات ساعات سويسرية فاخرة مثل “بكّورة” وFranc Vila، التي تجمع بين الدقة الاستثنائية، التصميم الراقي، والرؤية الفلسفية للوقت، مقدّمة ساعات تمزج بين الفخامة والابتكار والأفكار غير المسبوقة.
ويقول المؤسس والمالك جهاد بكّورة، صاحب خبرة تتجاوز 20 عامًا في عالم الساعات الفاخرة:
“اليوم أصبحنا جاهزين لنقدّم Franc Vila إلى العالم كما تستحق.”

Franc Vila. الشكل حي – La Forme Vivante. Just Because.
