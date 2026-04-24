Run4Rabies Maroc : Première édition pour sensibiliser à la rage

GARC logo new

UNITED KINGDOM, April 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Ce dimanche 26 avril, la toute première édition de Run4Rabies aura lieu au Maroc. Cet événement vise à mettre en lumière l'impact persistant de la rage au Maroc et à rappeler aux communautés que cette maladie est 100 % évitable grâce à la vaccination, l'éducation et une possession responsable d'un chien.

Run4Rabies Maroc rassemblera entreprises, coureurs, familles et amoureux des animaux pour une matinée sportive, conviviale et solidaire. Plus qu'une simple course, cette initiative a pour but d'informer, de mobiliser et d'unir le public autour d'un problème de santé publique majeur, trop souvent négligé. Saviez-vous que la rage fait encore environ 59 000 victimes chaque année ?

L'organisatrice Sara Benhabbari (Moroccan Marathon Runners), ambassadrice de GARC pour la rage, a déclaré : « Run4Rabies Maroc est un événement communautaire. En alliant sport et sensibilisation, nous espérons inciter le public à s'informer sur la prévention de la rage et à rejoindre le mouvement mondial pour mettre fin aux décès liés à cette maladie. »

Plusieurs formats de course sont proposés, rendant l'événement accessible à tous, quel que soit l'âge ou la condition physique :

Course de 5 km.

Course de 10 km.

Canicross, une épreuve où les participants courent avec leur chien, célébrant ainsi le lien entre bien-être physique et bien-être animal.

Le programme de l'événement du dimanche 26 avril est le suivant :

07h00 – Ouverture du village

08h00 – Départ du canicross

08h30 – Départ des courses de 5 km et 10 km

Run4Rabies Maroc ambitionne de devenir un rendez-vous annuel incontournable pour la sensibilisation, la solidarité et l'action dans la lutte contre la rage. Pour vous inscrire à l'événement, cliquez ici : run4rabies.ticketing.ma

Équipe organisatrice de Run4Rabies Maroc

Sara@moroccanmarathonrunners.com

https://www.instagram.com/run4rabiesma/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.