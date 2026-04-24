เจาะลึกแคมเปญวันแม่ 'Choose You Too' จาก Momcozy: 'ภาระที่มองไม่เห็น' กำลังกดทับคุณแม่หรือไม่?
ผู้หญิงแบกรับภาระทางจิตใจที่ไม่ได้รับค่าจ้างมากกว่าถึง 1.5 เท่า — แคมเปญ “Choose You Too” ของ Momcozy ท้าทายแนวคิดการเสียสละของแม่ในวันแม่ปีนี้
BANGKOK, THAILAND, April 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- ก่อนถึงวันแม่ งานวิจัยใหม่กำลังสะท้อนความจริงที่คุณแม่จำนวนมากรู้อยู่แล้ว แต่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับ: การเป็นแม่ไม่ได้เหนื่อยเพียงแค่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังหนักหน่วงทางจิตใจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย จากข้อมูลของ Pew Research Center คุณแม่ในครอบครัวที่มีรายได้สองทางยังคงต้องรับผิดชอบงานดูแลบุตรอย่างไม่สมดุล โดยประมาณ 60% ระบุว่าพวกเธอเป็นผู้จัดการงานเลี้ยงดูและตารางชีวิตประจำวันเป็นหลัก เมื่อเทียบกับคุณพ่อที่มีสัดส่วนต่ำกว่ามาก
ในขณะเดียวกัน งานวิจัยจาก McKinsey & Company ยังชี้ให้เห็นถึงภาระของ “งานทางความคิด” (cognitive labour) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นงานที่มองไม่เห็น เช่น การวางแผน การจัดการ และการคาดการณ์ความต้องการของครอบครัว ผู้หญิงมีแนวโน้มมากกว่าผู้ชายถึง 1.5 เท่าในการใช้เวลามากขึ้นกับงานดูแลและงานบ้านที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาระทางจิตใจมากกว่าทางร่างกาย “ภาระทางจิตใจ” นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะสม และมักไม่ได้รับการรับรู้ ตั้งแต่การจดจำตารางให้นมและนัดหมายทางการแพทย์ ไปจนถึงการจัดการความสัมพันธ์และอารมณ์ภายในครอบครัว คุณแม่จำนวนมากจึงต้องทำงานแบบมัลติทาสก์ทางความคิดตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงกับภาวะหมดไฟ ความเครียดเรื้อรัง และความเหนื่อยล้าทางอารมณ์
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความไม่สมดุลนี้ยิ่งรุนแรงขึ้นจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม ข้อมูลจากกรมสถิติมาเลเซียแสดงให้เห็นว่า แม้อัตราการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตลาดแรงงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่า 55% ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ผู้หญิงยังคงใช้เวลามากกว่าผู้ชายอย่างมีนัยสำคัญกับงานบ้านที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั่วทั้งภูมิภาค รูปแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง: เมื่อคุณแม่จำนวนมากขึ้นเข้าสู่หรือกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ความคาดหวังที่ให้พวกเธอยังคงเป็นผู้ดูแลหลักของบ้านและครอบครัวกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในอัตราเดียวกัน
ผลลัพธ์คือ “ภาระสองด้าน” ทั้งในบทบาทการทำงานและครอบครัว ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม ระบบสนับสนุนและแม้แต่มุมมองทางวัฒนธรรมก็ยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
“วันแม่ปีนี้ เราจำเป็นต้องก้าวข้ามการเฉลิมฉลอง เพราะการชื่นชมโดยไม่มีการสนับสนุนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ถึงเวลาที่เราต้องเริ่มแบ่งเบาภาระทั้งทางร่างกายและจิตใจของความเป็นแม่—ในทุกวัน ไม่ใช่เพียงปีละครั้ง” Ellen Zhou ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด APAC ของ Momcozy กล่าว
เพื่อตอบสนองต่อช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างความคาดหวังและการสนับสนุน Momcozy ได้เปิดตัวแคมเปญ “Choose You Too” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งปรับเปลี่ยนมุมมองต่อความเป็นแม่และวิธีการสนับสนุนคุณแม่ รับชมตัวอย่าง “Choose You Too” ได้ผ่านวิดีโอทีเซอร์ของเรา
แทนที่จะตอกย้ำแนวคิดที่ว่าคุณแม่ควรเป็นฝ่ายเสียสละเสมอ โครงการนี้สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การให้ความสำคัญกับตนเองในฐานะ “ความจำเป็น” ไม่ใช่ “ความฟุ่มเฟือย” นับเป็นการเปลี่ยนจากการชื่นชมแบบผิวเผิน ไปสู่การสนับสนุนอย่างแท้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งในเชิงวัฒนธรรมและการปฏิบัติ
ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการนี้ Momcozy จะนำ “Choose You Too” ไปสู่การปฏิบัติจริงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกิจกรรมแคมเปญต่าง ๆ โดยมีแนวคิดหลักที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง: การให้คุณแม่ “อนุญาตตัวเอง” ในการหยุดพัก ก้าวถอยออกมา และให้ความสำคัญกับตัวเอง—สิ่งที่หลายคนยังคงทำได้ยากท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน แคมเปญนี้จะเปิดตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าทั่วทั้งภูมิภาค
ท่ามกลางการตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาระทางจิตใจของคุณแม่ งานที่มองไม่เห็น และภาวะหมดไฟ โครงการของ Momcozy สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่กว้างขึ้นในการสนับสนุนคุณแม่ ไม่เพียงแต่ในด้านอารมณ์ แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนเชิงปฏิบัติ ผ่านโซลูชันที่ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด ตั้งแต่เครื่องปั๊มนม อุปกรณ์การให้อาหาร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลในชีวิตประจำวัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระทั้งทางร่างกายและจิตใจของการเป็นแม่
สิ่งนี้ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมผ่านการให้ความรู้และกิจกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น IBCLC ดูลา และผดุงครรภ์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะคำถามไม่ใช่อีกต่อไปว่าคุณแม่ “ทำได้มากพอหรือไม่” แต่คือ “พวกเธอจะสามารถแบกรับทุกอย่างเพียงลำพังได้นานแค่ไหน”
ถึงเวลาที่เราจะเลือกเธอด้วยเช่นกัน
Lee Tze Hui
momcozy
+60 11-6812 8544
lee.tze.hui@momcozy.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.