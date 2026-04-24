Góc nhìn về chiến dịch Ngày của Mẹ 'Choose You Too' từ Momcozy: 'Gánh nặng vô hình' có đang khiến các bà mẹ kiệt sức?

Phụ nữ gánh 1,5 lần gánh nặng tinh thần không lương—chiến dịch “Choose You Too” của Momcozy thách thức sự hy sinh của mẹ dịp Ngày của Mẹ.

Ngày của Mẹ này, hãy vượt qua việc chỉ tôn vinh. Trân trọng mà thiếu hỗ trợ sẽ không thay đổi gì. Đã đến lúc cùng chia sẻ gánh nặng làm mẹ—mỗi ngày, không chỉ một lần mỗi năm.” — Ellen Zhou

HO CHI MINH, VIETNAM, April 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Trước thềm Ngày của Mẹ, các nghiên cứu mới đang làm sáng tỏ một thực tế mà nhiều bà mẹ đã biết rõ—nhưng hiếm khi được thừa nhận: làm mẹ không chỉ đòi hỏi về thể chất mà còn bào mòn tinh thần không ngừng. Theo Pew Research Center, các bà mẹ trong gia đình có hai nguồn thu nhập vẫn đang gánh phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái, với khoảng 60% cho biết họ đảm nhận hầu hết việc nuôi dạy và sắp xếp lịch sinh hoạt hằng ngày, so với tỷ lệ thấp hơn đáng kể ở các ông bố.

Đồng thời, nghiên cứu từ McKinsey & Company nhấn mạnh gánh nặng ngày càng tăng của “lao động nhận thức” (cognitive labour) — những công việc vô hình như lên kế hoạch, tổ chức và dự đoán nhu cầu của gia đình. Phụ nữ có khả năng cao hơn 1,5 lần so với nam giới trong việc dành thêm thời gian cho công việc chăm sóc và nội trợ không được trả lương, phần lớn mang tính tinh thần hơn là thể chất. “Gánh nặng tinh thần” này diễn ra liên tục, tích lũy theo thời gian và thường không được ghi nhận. Từ việc ghi nhớ lịch ăn, lịch khám bệnh đến quản lý cảm xúc trong gia đình, các bà mẹ thường xuyên phải hoạt động trong trạng thái đa nhiệm về tinh thần—một yếu tố ngày càng được liên hệ với tình trạng kiệt sức, căng thẳng mãn tính và mệt mỏi cảm xúc.

Tại Đông Nam Á, sự mất cân bằng này càng trở nên nghiêm trọng do các yếu tố cấu trúc và văn hóa. Dữ liệu từ Cục Thống kê Malaysia cho thấy, mặc dù tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ đã tăng lên hơn 55% trong những năm gần đây, phụ nữ vẫn dành nhiều thời gian hơn đáng kể cho công việc nội trợ không lương so với nam giới. Trên toàn khu vực, xu hướng tương tự vẫn tiếp diễn: khi ngày càng nhiều bà mẹ tham gia hoặc quay trở lại lực lượng lao động, kỳ vọng rằng họ vẫn là người quản lý chính trong gia đình và việc chăm sóc con cái lại không thay đổi tương ứng.

Kết quả là một “gánh nặng kép” — giữa công việc và gia đình, giữa thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, các hệ thống hỗ trợ, cũng như những quan niệm văn hóa, vẫn chưa theo kịp. “Ngày của Mẹ năm nay, chúng ta cần vượt qua việc chỉ đơn thuần là tôn vinh. Bởi sự trân trọng mà không đi kèm hỗ trợ sẽ không thay đổi điều gì. Đã đến lúc chúng ta cần chia sẻ cả gánh nặng thể chất lẫn tinh thần của việc làm mẹ—mỗi ngày, không chỉ một lần trong năm,” Ellen Zhou, Giám đốc Marketing khu vực APAC của Momcozy cho biết.

Trước khoảng cách ngày càng lớn giữa kỳ vọng và sự hỗ trợ này, Momcozy đã giới thiệu “Choose You Too” — một sáng kiến nhằm định hình lại cách xã hội nhìn nhận và hỗ trợ vai trò làm mẹ. Hãy xem trước chiến dịch “Choose You Too” qua video teaser của chúng tôi.

Thay vì tiếp tục củng cố quan niệm rằng các bà mẹ luôn phải đặt mình sau cùng, sáng kiến này khuyến khích sự chuyển dịch sang việc ưu tiên bản thân như một nhu cầu thiết yếu, không phải điều xa xỉ. Đây là bước chuyển từ sự trân trọng mang tính hình thức sang sự hỗ trợ thiết thực, diễn ra mỗi ngày, cả về mặt văn hóa lẫn hành động.

Trong khuôn khổ sáng kiến này, Momcozy sẽ triển khai “Choose You Too” trên khắp Đông Nam Á thông qua chuỗi hoạt động chiến dịch. Cốt lõi của chiến dịch là một ý tưởng đơn giản nhưng mạnh mẽ: trao cho các bà mẹ “quyền được tạm dừng”, bước ra khỏi guồng quay và ưu tiên bản thân—điều mà nhiều người vẫn gặp khó khăn giữa những áp lực của cuộc sống hằng ngày. Chiến dịch sẽ được triển khai trong những tuần tới trên toàn khu vực.

Trong bối cảnh nhận thức về gánh nặng tinh thần, lao động vô hình và tình trạng kiệt sức ở các bà mẹ ngày càng tăng, sáng kiến của Momcozy thể hiện cam kết rộng lớn hơn trong việc hỗ trợ các bà mẹ không chỉ về mặt cảm xúc mà còn trên phương diện thực tế. Thông qua các giải pháp toàn diện từ thai kỳ đến sau sinh—từ máy hút sữa, sản phẩm hỗ trợ cho bé bú đến các nhu cầu chăm sóc hằng ngày—Momcozy hướng tới việc giảm nhẹ cả gánh nặng thể chất lẫn tinh thần của việc làm mẹ.

Điều này còn được củng cố bởi các hoạt động giáo dục và cộng đồng liên tục, bao gồm hướng dẫn từ các chuyên gia như IBCLC, doula và nữ hộ sinh trên khắp Đông Nam Á. Bởi câu hỏi không còn là liệu các bà mẹ đã làm đủ hay chưa, mà là họ có thể gánh vác mọi thứ một mình trong bao lâu.

Đã đến lúc chọn chính mình—cho các bà mẹ.

Hãy tham gia phong trào “Choose You Too” trong Ngày của Mẹ năm nay. Cùng nhau biến nhận thức thành sự hỗ trợ trong cuộc sống hằng ngày.

