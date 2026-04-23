香港，2026年4月23日 —— 領先的數碼媒體供應商 GC Talk Limited 今日宣佈，旗下全新開發的全球 ETF 資訊百科平台 ETF365.com.hk 正式啟航。作為一個專為數據透明化而生的「數碼資產圖書館」，透過系統化的數據處理與直觀的可視化技術，打造香港權威的 ETF 數據檢索中心。

HONG KONG, April 23, 2026 / EINPresswire.com / -- 在資訊超載的時代， ETF365.com.hk 透過「資訊降維」技術，將全球碎片化數據轉化為結構化百科，大幅提升檢索效率：專業級人工校驗： 區別於低精度自動抓取，編輯團隊手工核對全球市場數據。從管理費率到成分權重，均嚴格對標官方披露文件，確保資訊精準權威。交互式對比界面： 透過創新可視化模組，用戶可即時獲取資產規模、派息政策等核心參數，無需翻閱冗長說明書。全球資訊標準化： 跨地域整合各大交易所數據，為用戶打造客觀、無干擾的全球資訊查詢空間。中立基石：定義「數據說話」的新標準GC Talk Limited 聯合創辦人 Chris Tam 表示： 「我們正處於資訊民主化的轉折點。ETF365.com.hk 的核心價值不在於預測市場，而在於還原事實。我們透過技術手段消除資訊噪音，讓數據回歸本質，協助用戶建立清晰的資訊認知。」聯合創辦人 Eric Lee 補充道： 「在開發過程中，我們始終秉持『中立百科』的定位。ETF365.com.hk 嚴格執行不介入交易、不提供引導性建議的原則。我們深信，資訊的完全透明是理性理解的前提。未來，我們將持續擴展數據庫深度，涵蓋更多新興主題與創新金融科技產品。」關於 GC Talk LimitedGC Talk Limited 總部位於香港，是深耕數碼媒體與資訊技術領域的供應商。旗下平台包括：ETF365.com.hk： 全球 ETF 數據整合與資訊查詢百科。 Talkmoney.com.hk ： 專注於主流證券商深度評測、美股與港股 IPO 數據分析。 VPN101.com.hk ： 提供前沿網絡安全與數碼私隱技術VPN的專業評測。

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