Audit Advisory for Tuesday, April 21, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, April 21, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Allen
|Elida Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ashland
|Mapleton Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Ashland County-West Holmes Joint Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ashtabula
|Andover Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Pierpont Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Athens
|Trimble Local School District
Financial Forecast
7/1/2025 TO 6/30/2026
|Financial Forecast
|Auglaize
|Minster Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Belmont
|Mead Township Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Belmont Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Shadyside Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Brown
|Pike Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Eagle Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Butler
|Middletown Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|West Chester Development Council
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Carroll
|Brown Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Champaign
|Village of Woodstock
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Clark
|Springfield Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Northeastern Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Springfield City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Clermont
|Felicity-Franklin Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Clinton
|Clinton County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Financial Audit
|Crawford
|Bucyrus City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Cuyahoga
|Village of Bratenahl
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Cleveland Arts and Social Sciences Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Phoenix Village Academy Primary 2 dba Wings Academy 1
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Horizon Science Academy of Cleveland
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|C.A.S.T.L.E. High School Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Village Preparatory School Cliffs
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Solon City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Stepstone Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Citizens Leadership Academy East
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Citizens Academy Southeast
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Brecksville-Broadview Heights City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Noble Academy Cleveland
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Horizon Science Academy-Denison Middle School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Horizon Science Academy Cleveland Middle School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Fairfield
|Fairfield Union Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Franklin
|Gahanna Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
FFR
|Educational Academy for Boys and Girls
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Midnimo Cross Cultural Middle School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Unity Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Ohio Expositions Commission
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|The Charles School at Ohio Dominican University
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Columbus Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Performance Academy Eastland
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Perry Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
FFR
|The Graham School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Whitehall City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Columbus Bilingual Academy-North
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Dublin Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Capital City Career Prep High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Westwood Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Fulton
|Pike-Delta-York Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Geauga
|Kenston Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Greene
|Bellbrook-Sugarcreek Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Fairborn City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Xenia Community School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Hamilton
|Center for Collaborative Solutions
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mt. Healthy Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Port of Greater Cincinnati Development Authority
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Regeneration Avondale Elementary
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Greater Cincinnati Insurance Consortium
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Harrison
|Moorefield Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Cadiz Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Harrison Hills City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Hocking
|Logan-Hocking Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Huron
|South Central Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|New London Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Jackson
|Jackson City Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Lake
|Village of Lakeline
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Lawrence
|Hamilton Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Licking
|Franklin Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Heath City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Greater Licking County Convention and Visitors Bureau dba Explore Licking County
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Logan
|Village of Belle Center
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Bellefontaine City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lorain
|Horizon Science Academy - Lorain
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Amherst Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lucas
|Toledo Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Toledo Metropolitan Area Council of Governments
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Madison
|Madison-Plains Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mahoning
|Lowellville Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Horizon Science Academy Youngstown
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Southside Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Western Reserve Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Mahoning Valley Community School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Marion
|Marion Area Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Pleasant Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|TRECA Digital Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|River Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Medina
|Black River Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mercer
|Celina City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Miami
|Springcreek Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Montgomery
|Dayton Career Tech High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Kettering City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Liberty High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Jefferson Township Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Huber Heights City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Miamisburg City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Miami Valley Career Technology Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Trotwood Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mad River Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|FFR
|City of West Carrollton
Alternative Compliance Examination
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|Morrow
|Troy Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Village of Edison
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Noble
|Community Improvement Corporation of Noble County
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Ottawa
|Danbury Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Paulding
|Village of Broughton
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Pickaway
|City of Circleville
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Monroe Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Portage
|Streetsboro City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Richland
|Village of Lucas
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Pioneer Career and Technology Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ross
|Union-Scioto Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ross County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Financial Audit
|IPA
|Scioto
|Star Community Justice Center
7/1/2022 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|IPA
|Stark
|Greater Alliance Development Corporation
6/1/2023 TO 5/31/2025
|Basic Audit
|Plain Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Workforce Initiative Association
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Stark County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Stark High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Stark Tuscarawas Workforce Development Board Council of Governments
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit
|Norton City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Twinsburg City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Cuyahoga Falls City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Woodridge Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Nordonia Hills City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Sky Point, LTD.
3/14/2023 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|MED
|University of Akron Foundation
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|University of Akron
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Trumbull
|McDonald Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|STEAM Academy of Warren
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Tuscarawas
|Dover City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Union
|North Union Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Marysville-Union County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Washington
|Belpre City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Wayne
|Mental Health and Recovery Board of Wayne and Holmes Counties
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Norwayne Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Rittman Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Rittman Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Williams
|Millcreek-West Unity Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Edgerton Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
