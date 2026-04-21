Audit Advisory for Tuesday, April 21, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, April 21, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Allen Elida Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ashland Mapleton Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Ashland County-West Holmes Joint Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ashtabula Andover Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Pierpont Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Athens Trimble Local School District
Financial Forecast
7/1/2025 TO 6/30/2026		 Financial Forecast
Auglaize Minster Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Belmont Mead Township Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Belmont Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Shadyside Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Brown Pike Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Eagle Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Butler Middletown Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
West Chester Development Council
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Carroll Brown Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Champaign Village of Woodstock
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Clark Springfield Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Northeastern Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Springfield City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Clermont Felicity-Franklin Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Clinton Clinton County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024		 Financial Audit
Crawford Bucyrus City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Cuyahoga Village of Bratenahl
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Cleveland Arts and Social Sciences Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Phoenix Village Academy Primary 2 dba Wings Academy 1
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Horizon Science Academy of Cleveland
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
C.A.S.T.L.E. High School Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Village Preparatory School Cliffs
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Solon City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Stepstone Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Citizens Leadership Academy East
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Citizens Academy Southeast
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Brecksville-Broadview Heights City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Noble Academy Cleveland
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Horizon Science Academy-Denison Middle School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Horizon Science Academy Cleveland Middle School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Fairfield Fairfield Union Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Franklin Gahanna Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
FFR
Educational Academy for Boys and Girls
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Midnimo Cross Cultural Middle School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Unity Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Ohio Expositions Commission
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
The Charles School at Ohio Dominican University
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Columbus Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Performance Academy Eastland
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Perry Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
FFR
The Graham School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Whitehall City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Columbus Bilingual Academy-North
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Dublin Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Capital City Career Prep High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Westwood Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Fulton Pike-Delta-York Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Geauga Kenston Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Greene Bellbrook-Sugarcreek Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Fairborn City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Xenia Community School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Hamilton Center for Collaborative Solutions
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mt. Healthy Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Port of Greater Cincinnati Development Authority
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Regeneration Avondale Elementary
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Greater Cincinnati Insurance Consortium
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Harrison Moorefield Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Cadiz Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Harrison Hills City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Hocking Logan-Hocking Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Huron South Central Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
New London Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Jackson Jackson City Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Lake Village of Lakeline
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Lawrence Hamilton Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Licking Franklin Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Heath City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Greater Licking County Convention and Visitors Bureau dba Explore Licking County
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Logan Village of Belle Center
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Bellefontaine City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Lorain Horizon Science Academy - Lorain
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Amherst Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Lucas Toledo Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Toledo Metropolitan Area Council of Governments
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Madison Madison-Plains Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mahoning Lowellville Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Horizon Science Academy Youngstown
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Southside Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Western Reserve Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Mahoning Valley Community School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Marion Marion Area Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Pleasant Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
TRECA Digital Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
River Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Medina Black River Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mercer Celina City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Miami Springcreek Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Montgomery Dayton Career Tech High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Kettering City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Liberty High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Jefferson Township Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Huber Heights City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Miamisburg City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Miami Valley Career Technology Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Trotwood Preparatory and Fitness Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mad River Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit FFR
City of West Carrollton
Alternative Compliance Examination
1/1/2023 TO 12/31/2023		 Compliance Examination
Morrow Troy Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Village of Edison
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Noble Community Improvement Corporation of Noble County
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Ottawa Danbury Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Paulding Village of Broughton
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Pickaway City of Circleville
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Monroe Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Portage Streetsboro City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Richland Village of Lucas
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Pioneer Career and Technology Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ross Union-Scioto Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ross County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024		 Financial Audit IPA
Scioto Star Community Justice Center
7/1/2022 TO 6/30/2024		 Financial Audit IPA
Stark Greater Alliance Development Corporation
6/1/2023 TO 5/31/2025		 Basic Audit
Plain Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Workforce Initiative Association
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Stark County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Stark High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Stark Tuscarawas Workforce Development Board Council of Governments
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Norton City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Twinsburg City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Cuyahoga Falls City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Woodridge Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Nordonia Hills City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Sky Point, LTD.
3/14/2023 TO 12/31/2023		 Compliance Examination MED
University of Akron Foundation
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
University of Akron
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Trumbull McDonald Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
STEAM Academy of Warren
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Tuscarawas Dover City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Union North Union Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Marysville-Union County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Washington Belpre City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Wayne Mental Health and Recovery Board of Wayne and Holmes Counties
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Norwayne Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Rittman Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Rittman Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Williams Millcreek-West Unity Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Edgerton Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit

