Relipa、10年の成長を節目に新たな成長戦略を始動

Relipa

ハノイ、ベトナム – 2026年4月13日 – Relipa Co., Ltd. はこのたび、創立10周年という重要な節目を迎えたことをお知らせいたします。これは、技術力の強化、市場拡大、そして特に日本市場における開発パートナーとしての信頼を築いてきた大きなマイルストーンです。

JAPAN, April 21, 2026 / EINPresswire.com / -- ハノイ、ベトナム – 2026年4月13日 – Relipa Co., Ltd. はこのたび、創立10周年という重要な節目を迎えたことをお知らせいたします。これは、技術力の強化、市場拡大、そして特に日本市場における開発パートナーとしての信頼を築いてきた大きなマイルストーンです。今回の10周年は、これまでの歩みを振り返るだけでなく、AI、自動化、専門特化型組織へと市場が大きく移行する中で、 AI開発企業 として新たな成長戦略を本格始動する出発点として位置づけられています。この10年間で、Relipaはオフショア開発を中心とした企業から、AI開発企業として日本およびグローバル市場で信頼される技術パートナーへと着実に成長してきました。エンタープライズシステム、AI、Blockchain、Web3、DX、fintech、healthcare、ECなど多様な分野のプロジェクトを通じて、同社は業界横断の豊富な開発経験と柔軟な対応力を培ってきました。これにより、強固な技術基盤とコンサルティング・開発力の両面を強化しています。また、長期的な品質向上に向けて、L&D（Learning & Development） と PQA（Process/Product Quality Assurance） といった専門部門を整備し、ナレッジ標準化、社内教育、開発品質管理を継続的に強化してきました。こうした品質・知識・多分野実装力の基盤は、Relipaの成長を支えるだけでなく、次のフェーズでより持続的な価値を提供するための重要な土台となっています。10年間で築かれた基盤は、現在の事業運営にも明確な変化をもたらしています。多分野での実績と品質管理体制の高度化により、要件分析から設計、開発、運用最適化まで、プロジェクト推進全体の効率と品質が大きく向上しています。Relipa CEO の Tran Xuan Duc は次のように述べています。「10周年は、これまでの歩みを振り返る節目であるだけでなく、RelipaがAI開発企業として次の成長フェーズへ進むための基盤でもあります。今後も品質、AI、そして新たな運営モデルへの投資を強化し、お客様のニーズにより適したプロダクトを提供してまいります。」Relipaは今後、短期的には開発品質向上と既存基盤上でのAI活用加速に注力し、長期的にはホールディングスモデルへの移行を通じてAIを中核成長ドライバーとする事業構造を強化していきます。この方向性を通じて、同社は信頼される開発パートナーとしての役割を維持しながら、AI開発企業としてより戦略的かつ持続可能なソリューションプロバイダーへ進化していきます。【会社概要】Relipa Co., Ltd. はベトナム・ハノイに本社を置くテクノロジー企業です。AI開発、Web3、Blockchain、DX分野における開発およびコンサルティングサービスを、日本およびグローバル市場へ提供しています。【本件に関するお問い合わせ先】Relipa Co., Ltd.Email: sales@relipasoft.com

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