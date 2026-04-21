Tamatem 收购 Playable Factory： 进军广告技术领域，加速打造人工智能优先的移动游戏平台
Tamatem acquires Playable Factory to expand its presence to Turkey and develop its Ai Adtech Platform
此次收购将 9 万+ 可玩广告与 300 亿次曝光能力纳入体系，强化 Tamatem 广告技术能力，加速 AI 优先平台战略落地。CHINA, April 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- 2026年4月21日
中东及北非（MENA）地区领先的移动游戏发行商 Tamatem 今日宣布，已完成对 Playable Factory 的全资收购。Playable Factory 是全球最先进、应用最广泛的可玩广告（Playable Ads）平台之一，为全球顶级游戏公司提供服务，累计产生超过 300 亿次曝光。
Playable Factory 于 2018 年在伊斯坦布尔成立，至今已创作超过 90,000 个可玩广告，并构建了行业领先的技术体系。该技术能够助力游戏开发者和发行商通过互动广告形式扩大用户获取规模，实现高达 8 倍的安装转化率提升、40% 的留存率增长，并显著增强用户终身价值（LTV）。
此次收购使 Tamatem 能够整合游戏行业内最强大的广告技术能力之一，将其世界级的领先技术引入自身平台。
Tamatem 首席执行官 Hussam Hammo 表示：“今天对于 Tamatem 而言是一个具有里程碑意义的时刻。通过整合 Playable Factory，我们将全球最先进的可玩广告技术引入了我们的平台。这使我们能够将内容、分发、支付以及现在全球领先的广告技术相结合，构建一个完全集成的游戏生态系统。”
Tamatem 成立于 2013 年，通过深耕文化相关内容并解决该地区关键的基础设施挑战，确立了其在 MENA 地区的领导地位。公司已发行超过 70 款本地化游戏，下载量突破 3 亿次，月活跃用户超过 300 万。
Tamatem 基础设施的核心部分是其支付网络 Tamatem Plus。该网络通过单一 API 集成了 45 多种本地支付方式，助力数百家游戏和应用公司在该地区实现高效变现。
Playable Factory 创始人兼首席执行官 Berat Oguz 表示：“Playable Factory 构建了一个深受欧洲和美国领先游戏公司信赖的平台。加入 Tamatem 让我们能够在全球范围内扩展这一技术，同时继续为我们的合作伙伴提供高性能的解决方案。”
通过此次收购，Tamatem 正式步入作为“人工智能优先（AI-first）”游戏平台的新阶段。
公司正积极在业务的各个层面投资人工智能：从更快速、更高效地创作游戏，到大规模生成和优化广告创意，再到实现全新形式的互动和个性化玩家体验。其长期愿景是利用 AI 从根本上改变游戏的构建、营销和体验方式，解锁更短的制作周期、更智能的增长模式以及全新的游戏玩法格式。
在此次公告发布的同时，Tamatem 还迎来了 Next Ventures 和 Square Enix 作为新投资者，现有投资者 Krafton 也加大了投资力度。截至目前，公司总融资额已超过 2500 万美元。
目前，Tamatem 在安曼、利雅得、阿布扎比、开罗、伊斯坦布尔和巴格达设有六个办事处，团队规模达 180 人。公司计划将业务从 MENA 地区扩展至全球新市场，通过结合内容、基础设施、广告技术和人工智能，打造一个源自该地区的全球性游戏平台。
关于 Tamatem
Tamatem 是 MENA 地区领先的移动游戏发行商，专注于提供具有文化共鸣的游戏体验。公司成立于 2013 年，提供端到端的发行、分发、变现及基础设施解决方案，助力游戏在全球增长最快的游戏市场之一取得成功。在中国长期保持与各大游戏公司深入合作。
关于 Playable Factory
Playable Factory 是全球领先的可玩广告平台之一，2018 年成立于伊斯坦布尔。公司已为数百家客户创作了超过 90,000 个可玩广告，产生数十亿次曝光，并通过先进的互动广告技术驱动业务增长。
Hussam Hammo
Tamatem Inc
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