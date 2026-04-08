Deadline Extended! ODA recruiting for 58 commodity commissioner openings; Apply by April 20

The Oregon Department of Agriculture (ODA) is seeking applicants to fill 58 commissioner seats on 22 of the state’s agricultural and commercial fisheries commodity commissions.

The deadline to apply is April 20th, 2026.

For instructions on how to apply or to learn more about the commissions, please visit the Commodity Commissions website.

The Director of ODA appoints commissioners. Once selected, commissioners serve as public officials, and most serve three‑year terms. Their responsibilities include making decisions about funding for promotion, education, and research projects. The Director is seeking applicants who reflect the diversity among Oregon’s farmers, ranchers, processors, and commercial fisheries.

Public members must be U.S. citizens, Oregon residents, and have an active interest in improving the economic conditions of the commodity. They may not be directly associated with producing or handling the commodity they wish to represent.

Producers and handlers must also be U.S. citizens and Oregon residents, and must have paid or collected the assessment for that commodity for the previous three years (or longer in some cases).

A producer is defined as a grower or harvester. A handler is the first to purchase the commodity from the producer and is often a processor, distributor, or marketer.

Commodity Commissions with Vacancies

Oregon Albacore Commission – 3 producers (P1, P4, P5)

Oregon Beef Council – 2 producers (P2 dairy producer, P5 beef producer)

Oregon Blueberry Commission – 2 producers (P6, P7), 1 handler (H2)

Oregon Clover Commission – 3 producers (P5, P6, P7), 1 handler (H2)

Oregon Dairy Products Commission – 2 producers (P5, P6), 1 handler (H1)

• P5 Willamette/Southern Oregon: Clackamas, Columbia, Multnomah, Washington, Lane, Linn, Benton, Marion, Polk, Yamhill, Douglas, Josephine, Jackson, Klamath, Coos, Curry counties

• P6 Tillamook/North Coast: Clatsop, Tillamook, Lincoln counties

Oregon Dungeness Crab Commission – 2 producers (P4, P5)

• P4 Port of Charleston

• P5 Port of Newport

Oregon Fine Fescue Commission – 3 producers (P5, P6, P7), 1 handler (H1)

Oregon Hazelnut Commission – 2 producers (P5, P6), 1 public member (M)

Oregon Hemp Commission – 2 producers (P3, P4), 1 handler (H2)

• P3 Northwest Oregon

• P4 Southwest Oregon

Oregon Hop Commission – 2 producers (P6, P7)

Oregon Mint Commission – 1 producer (P4), 1 public member (M)

Oregon Potato Commission – 2 producers (P2, P6)

• P2 Malheur, Harney counties

• P6 Klamath, Coos, Curry, Douglas, Jackson, Josephine, Lake counties

Oregon Processed Vegetable Commission – 1 producer (P3), 1 handler (H3)

Oregon Raspberry & Blackberry Commission – 2 producers (P6, P7), 1 handler (H1)

Oregon Ryegrass Growers Seed Commission – 3 producers (P3, P5, P6)

Oregon Salmon Commission – 1 producer (P4), 1 handler (H1)

• P4 South of Florence to the southern Oregon border

Oregon Sheep Commission – 2 producers (P2, P5)

Oregon Strawberry Commission – 1 producer (P5), 1 handler (H1)

Oregon Sweet Cherry Commission – 2 producers (P7, P8), 1 handler (H2)

•H2 Brine Processor

Oregon Tall Fescue Commission – 2 producers (P6, P7), 1 handler (H1)

Oregon Trawl Commission – 2 producers (P1, P5), 1 handler (H2)

Oregon Wheat Commission – 1 producer (P3), 1 handler (H1)

• P3 Umatilla, Morrow, Gilliam, Sherman, Wasco & Jefferson Counties

¡Se amplió el plazo para presentar la solicitud!

Reclutamiento de ODA para 58 vacantes de comisionado de materias primas; solicite antes del 20 de abril de 2026

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) busca solicitantes para cubrir 58 puestos de comisionado en 22 de las comisiones estatales de productos agrícolas y pesquerías comerciales.

La fecha límite para solicitar es el 20 de abril de 2026.

Para obtener instrucciones sobre cómo presentar una solicitud o para saber más sobre las comisiones, visite el sitio web de las Comisiones de Materias Primas.

El Director de la ODA nombra a los comisionados. Una vez seleccionados, los comisionados actúan como funcionarios públicos, y la mayoría cumple mandatos de tres años. Sus funciones incluyen tomar decisiones sobre la financiación de proyectos de promoción, educación e investigación. El Director busca candidatos que representen la diversidad entre los agricultores, ganaderos, procesadores y pesquerías comerciales de Oregón.

Los miembros públicos deben ser ciudadanos estadounidenses, residentes de Oregón y tener un interés activo en mejorar las condiciones económicas de la mercancía. No pueden estar directamente asociados con la producción o manipulación de la mercancía que desean representar.

Los productores y manipuladores también deben ser ciudadanos estadounidenses y residentes de Oregón, y deben haber pagado o cobrado la tasa correspondiente a esa mercancía durante los últimos tres años (o más en algunos casos).

Un productor es un cultivador o cosechador. Un manipulador es la primera persona o entidad que compra la mercancía al productor y suele ser un procesador, distribuidor o comercializador.

Comisiones con Vacantes

Comisión de Albacoras de Oregón – 3 productores (P1, P4, P5)

Consejo de Ganado de Oregón – 2 productores (P2 productor de lácteos, P5 productor de vacuno)

Comisión de Arándanos de Oregón – 2 productores (P6, P7), 1 manipulador (H2)

Comisión de Trébol de Oregón – 3 productores (P5, P6, P7), 1 manipulador (H2)

Comisión de Productos Lácteos de Oregón – 2 productores (P5, P6), 1 manipulador (H1)

• P5 Willamette/Sur de Oregón: Condados de Clackamas, Columbia, Multnomah, Washington, Lane, Linn, Benton, Marion, Polk, Yamhill, Douglas, Josephine, Jackson, Klamath, Coos y Curry

• P6 Tillamook/Costa Norte: Condados de Clatsop, Tillamook, Lincoln

Comisión de Cangrejo Dungeness de Oregón – 2 productores (P4, P5)

• P4 Puerto de Charleston

• P5 Puerto de Newport

Comisión de Festuca Fina de Oregón – 3 productores (P5, P6, P7), 1 manipulador (H1)

Comisión de Avellanas de Oregón – 2 productores (P5, P6), 1 miembro público (M)

Comisión del Cáñamo de Oregón – 2 productores (P3, P4), 1 manipulador (H2)

• P3 Noroeste de Oregón

• P4 Suroeste de Oregón

Comisión del Lúpulo de Oregón – 2 productores (P6, P7)

Comisión de la Menta de Oregón – 1 productor (P4), 1 miembro público (M)

Comisión de la Papa de Oregón – 2 productores (P2, P6)

• P2 Condados de Malheur, Harney

• P6 Condados de Klamath, Coos, Curry, Douglas, Jackson, Josephine, Lake

Comisión de Verduras Procesadas de Oregón – 1 productor (P3), 1 manipulador (H3)

Comisión de Frambuesas y Moras de Oregón – 2 productores (P6, P7), 1 manipulador (H1)

Comisión de Semillas de Ryegrass de Oregón – 3 productores (P3, P5, P6)

Comisión de Salmón de Oregón – 1 productor (P4), 1 manipulador (H1)

• P4 Al sur de Florence hasta la frontera sur de Oregón

Comisión de Ovejas de Oregón – 2 productores (P2, P5)

Comisión de Fresas de Oregón – 1 productor (P5), 1 manipulador (H1)

Comisión de Cereza Dulce de Oregón – 2 productores (P7, P8), 1 manipulador (H2)

• H2 Procesador de cerezas en salmuera (Brine Processor)

Comisión de Festuca Alta de Oregón – 2 productores (P6, P7), 1 manipulador (H1)

Comisión de Arrastre de Oregón – 2 productores (P1, P5), 1 manipulador (H2)

Comisión del Trigo de Oregón – 1 productor (P3), 1 manipulador (H1)

• P3 Condados de Umatilla, Morrow, Gilliam, Sherman, Wasco y Jefferson