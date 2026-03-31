L’ADAO annonce la Semaine de sensibilisation à l’amiante 2026 pour réduire l’exposition et éliminer les maladies

La 22e campagne : sensibiliser le public aux risques sanitaires liés à l'amiante apporte ressources et espoir aux travailleurs et aux familles

WASHINGTON, CA, UNITED STATES, March 30, 2026 / EINPresswire.com / -- L'Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO), une organisation indépendante à but non lucratif vouée à la prévention de l'exposition à l'amiante par l'éducation, le plaidoyer et l'engagement communautaire, a désigné la période du 1er au 7 avril comme la 22e Semaine mondiale annuelle de sensibilisation à l'amiante (GAAW) , afin de sensibiliser aux dangers de l'exposition à l'amiante et de promouvoir la prévention.L'ADAO rassemble des scientifiques, des leaders de la santé publique, des organisations syndicales, des décideurs politiques, des défenseurs et des familles afin de partager des informations fiables et de promouvoir des solutions visant à protéger la santé publique contre les maladies causées par l'amiante.« Plus de deux décennies après le lancement de la Semaine mondiale de sensibilisation à l'amiante, le message demeure clair : l'exposition à l'amiante est évitable, et la prévention sauve des vies », a déclaré Linda Reinstein, présidente-directrice générale de l'Asbestos Disease Awareness Organization et cofondatrice de cette campagne internationale. « En partageant des données scientifiques fiables, en donnant la parole aux personnes touchées et en promouvant des solutions législatives — telles que l'Alan Reinstein Ban Asbestos Now Act (ARBAN) —, nous pouvons protéger les travailleurs, les familles et les générations futures contre cette maladie entièrement évitable. »Les supports de la Semaine mondiale de sensibilisation à l'amiante seront diffusés en plusieurs langues — notamment en anglais, français, hindi, portugais, russe, espagnol et ukrainien — élargissant ainsi l'accès à des informations vitales à travers le monde.L'amiante est un cancérogène humain avéré pour lequel il n'existe aucun seuil d'exposition sans danger. Bien qu'interdit dans plus de 70 pays, l'amiante demeure légal et mortel aux États-Unis. Chaque année, plus de 40 000 Américains décèdent de maladies liées à l'amiante, tandis que plus de 200 000 personnes à travers le monde succombent à des affections liées à l'exposition à cette substance.« L’amiante demeure l’un des cancérogènes professionnels et environnementaux les plus meurtriers au monde », a déclaré M. Reinstein. « Tragiquement, plus de 200 000 personnes à travers le monde décèdent chaque année de maladies liées à l’amiante qui seraient pourtant entièrement évitables. La Semaine mondiale de sensibilisation à l’amiante nous rappelle que la prévention est possible et que l’élimination de l’amiante est essentielle à la protection de la santé publique. »L'ADAO continue d'intensifier ses efforts mondiaux en matière d'éducation et de prévention afin de protéger les travailleurs et les communautés contre l'exposition à l'amiante. En collaboration avec l'Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), la British Occupational Hygiene Society (BOHS) et d'autres partenaires, l'ADAO partagera des ressources pédagogiques, des éclairages d'experts ainsi que des témoignages personnels d'individus dont la vie a été bouleversée à jamais par l'exposition à l'amiante.Une veillée virtuelle aux chandelles, rendant hommage aux victimes de maladies évitables causées par l'amiante et réaffirmant un engagement commun en faveur de la prévention, clôturera la semaine.Les thèmes quotidiens de cette année comprennent:1er avril : Allumer la flamme du mouvement : héritage, faits et prévention du cancer2 avril : La crise mondiale de l'amiante : le coût humain de l'inaction3 avril : Inspirer le changement : art, plaidoyer et action4 avril : Exiger justice : la prévention par le droit et les politiques publiques5 avril : S'unir à l'échelle mondiale : travailleurs, santé et sécurité6 avril : Renforcer la prévention : la technologie au service de l'accès universel7 avril : Veillée virtuelle aux chandelles pour honorer et commémorer les victimes de l'amiante à travers le mondeEntrant désormais dans sa 22e année, la Semaine mondiale de sensibilisation à l'amiante continue de prendre de l'ampleur en diffusant des informations vitales en plusieurs langues, en renforçant les partenariats internationaux et en promouvant des outils numériques accessibles qui contribuent à prévenir l'exposition à l'amiante.L’ADAO invite les particuliers et les organisations du monde entier à participer à la Semaine mondiale de sensibilisation à l’amiante 2026 et à contribuer à la prévention de l’exposition à l’amiante et à l’élimination des maladies causées par l’amiante.À propos de l'ADAOL'Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO) est la plus grande organisation indépendante à but non lucratif aux États-Unis vouée à l'élimination des maladies causées par l'amiante, par le biais de l'éducation, du plaidoyer et de partenariats communautaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.asbestosdiseaseawareness.org/

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