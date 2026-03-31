ADAO объявляет Всемирную неделю осведомленности об асбесте 2026 для предотвращения воздействия и искоренения болезней

22-я кампания: Просвещение общественности о рисках для здоровья, связанных с асбестом, приносит ресурсы и надежду работникам и их семьям.

WASHINGTON, CA, UNITED STATES, March 30, 2026 / EINPresswire.com / -- ADAO объявляет о проведении Всемирной недели осведомленности об асбесте 2026 года (1–7 апреля) с целью предотвращения воздействия асбеста и искоренения заболеваний, вызванных им, во всем мире.ВАШИНГТОН, округ Колумбия. Организация по повышению осведомленности о заболеваниях, вызванных асбестом (ADAO) — независимая некоммерческая организация, деятельность которой направлена ​​на предотвращение воздействия асбеста посредством просвещения, правозащитной работы и взаимодействия с общественностью, — объявила период с 1 по 7 апреля 22-й ежегодной Глобальной неделей осведомленности об асбесте (GAAW) с целью привлечения внимания к опасностям воздействия асбеста и содействия мерам профилактики.ADAO объединяет ученых, лидеров в области общественного здравоохранения, профсоюзные организации, лиц, принимающих политические решения, активистов и семьи для обмена достоверной информацией и продвижения решений, направленных на защиту здоровья населения от заболеваний, вызванных воздействием асбеста.«Спустя более двух десятилетий после начала Всемирной недели осведомленности об асбесте, наше послание остается ясным. Воздействие асбеста можно предотвратить, а профилактика спасает жизни», — сказала Линда Рейнштейн, президент и генеральный директор Организации по повышению осведомленности о заболеваниях, вызванных асбестом, и соучредитель международной кампании. «Распространяя достоверные научные данные, усиливая голоса пострадавших и продвигая политические решения, такие как Закон Алана Рейнштейна о запрете асбеста сейчас (ARBAN), мы можем защитить рабочих, их семьи и будущие поколения от этого полностью предотвратимого заболевания».Материалы Всемирной недели осведомленности об асбесте будут распространены на нескольких языках — включая английский, французский, хинди, португальский, русский, испанский и украинский, — что расширит доступ к жизненно важной информации по всему миру.Асбест является известным канцерогеном для человека, не имеющим безопасного уровня воздействия. Хотя более чем в 70 странах асбест запрещен, в Соединенных Штатах он остается легальным и смертельно опасным. Ежегодно более 40 000 американцев умирают от заболеваний, вызванных воздействием асбеста, а во всем мире от болезней, связанных с контактом с этим веществом, погибают свыше 200 000 человек.«Асбест остается одним из самых смертоносных профессиональных и экологических канцерогенов в мире, — заявил Райнстайн. — Трагично, что ежегодно более 200 000 человек по всему миру умирают от заболеваний, связанных с воздействием асбеста, которые можно было бы полностью предотвратить. Всемирная неделя осведомленности об асбесте напоминает нам о том, что профилактика возможна и что полное устранение асбеста имеет жизненно важное значение для охраны здоровья населения».ADAO продолжает расширять глобальные инициативы в области просвещения и профилактики, направленные на защиту работников и местных сообществ от воздействия асбеста. В сотрудничестве с Институтом охраны труда и техники безопасности (IOSH), Британским обществом гигиены труда (BOHS) и другими партнерами организация ADAO будет распространять образовательные материалы, экспертные мнения, а также личные истории людей, чьи жизни навсегда изменились в результате воздействия асбеста.Завершит неделю виртуальная акция памяти при свечах, посвященная тем, кто погиб от предотвратимых заболеваний, вызванных воздействием асбеста, и подтверждающая нашу общую приверженность делу профилактики.Ежедневные темы этого года включают:1 апреля: Зажги движение: наследие, факты и профилактика рака2 апреля: Глобальный асбестовый кризис: человеческая цена бездействия3 апреля: Вдохнови на перемены: искусство, правозащита и действия4 апреля: Требуй справедливости: профилактика через закон и политику5 апреля: Объединяйтесь глобально: работники, здоровье и безопасность6 апреля: Расширяй возможности профилактики: технологии для всеобщего доступа7 апреля: Виртуальная акция памяти при свечах — в честь жертв асбеста по всему мируПроводимая уже 22-й год, Глобальная неделя осведомленности об асбесте продолжает расширять свои масштабы, распространяя жизненно важную информацию на различных языках, укрепляя международные партнерства и продвигая доступные цифровые инструменты, способствующие предотвращению воздействия асбеста.ADAO приглашает частных лиц и организации со всего мира присоединиться к Глобальной неделе осведомленности об асбесте 2026 года и помочь предотвратить воздействие асбеста, а также искоренить заболевания, вызванные асбестом.Об ADAOОрганизация по повышению осведомленности о заболеваниях, вызванных асбестом (ADAO), является крупнейшей независимой некоммерческой организацией в США, деятельность которой направлена ​​на искоренение заболеваний, вызванных воздействием асбеста, посредством просвещения, правозащитной деятельности и партнерства с общественностью. Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.asbestosdiseaseawareness.org/

