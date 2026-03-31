ADAO ने 1–7 अप्रैल 2026 'वैश्विक एस्बेस्टस जागरूकता सप्ताह' की घोषणा की, लक्ष्य: संपर्क रोकना व रोग खत्म करना।
22वाँ अभियान: एस्बेस्टस से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जनता को जागरूक करने से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए संसाधन और उम्मीदें मिली हैं।WASHINGTON, CA, UNITED STATES, March 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- ADAO ने दुनिया भर से एस्बेस्टस-जनित बीमारियों को खत्म करने और इसके संपर्क से बचाव के लिए 'वैश्विक एस्बेस्टस जागरूकता सप्ताह 2026' (1–7 अप्रैल) की घोषणा की है।
एस्बेस्टस डिज़ीज़ अवेयरनेस ऑर्गनाइज़ेशन (ADAO)—जो शिक्षा, वकालत और सामुदायिक जुड़ाव के ज़रिए एस्बेस्टस के संपर्क में आने से रोकने के लिए समर्पित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संस्था है—ने 1 से 7 अप्रैल को 22वें वार्षिक वैश्विक एस्बेस्टस जागरूकता सप्ताह (GAAW) के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य एस्बेस्टस के संपर्क में आने से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोकथाम को बढ़ावा देना है।
ADAO वैज्ञानिकों, जन स्वास्थ्य नेताओं, श्रमिक संगठनों, नीति निर्माताओं, अधिवक्ताओं और परिवारों को एक साथ लाता है, ताकि वे विश्वसनीय जानकारी साझा कर सकें और ऐसे समाधानों को आगे बढ़ा सकें जो एस्बेस्टस से होने वाली बीमारियों से जन स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं।
“ग्लोबल एस्बेस्टस अवेयरनेस वीक शुरू करने के दो दशक से भी ज़्यादा समय बाद भी, हमारा संदेश साफ़ है। एस्बेस्टस के संपर्क में आने से बचा जा सकता है, और बचाव से जानें बचती हैं,” एस्बेस्टस डिज़ीज़ अवेयरनेस ऑर्गनाइज़ेशन की प्रेसिडेंट और CEO, और इस अंतरराष्ट्रीय अभियान की सह-संस्थापक लिंडा रेनस्टीन ने कहा। “भरोसेमंद विज्ञान को साझा करके, प्रभावित लोगों की आवाज़ को बुलंद करके, और एलन रेनस्टीन बैन एस्बेस्टस नाउ एक्ट (ARBAN) जैसे नीतिगत समाधानों को आगे बढ़ाकर, हम मज़दूरों, परिवारों और आने वाली पीढ़ियों को इस पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली बीमारी से बचा सकते हैं।”
वैश्विक एस्बेस्टस जागरूकता सप्ताह की सामग्री कई भाषाओं में साझा की जाएगी, जिनमें अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, हिंदी, पुर्तगाली, रूसी, स्पेनिश और यूक्रेनी शामिल हैं; इससे दुनिया भर में जीवन बचाने वाली जानकारी तक पहुँच का विस्तार होगा।
एस्बेस्टस एक ज्ञात मानव कैंसर-कारक पदार्थ है, जिसका कोई भी सुरक्षित संपर्क स्तर मौजूद नहीं है। हालाँकि 70 से अधिक देशों में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में यह कानूनी और जानलेवा बना हुआ है। हर साल, 40,000 से अधिक अमेरिकी एस्बेस्टस-संबंधी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाते हैं, जबकि दुनिया भर में 200,000 से अधिक लोग एस्बेस्टस के संपर्क में आने से जुड़ी बीमारियों के कारण मौत का शिकार होते हैं।
"एस्बेस्टस दुनिया के सबसे जानलेवा पेशेवर और पर्यावरणीय कैंसर पैदा करने वाले तत्वों में से एक बना हुआ है," रेनस्टीन ने कहा। "दुख की बात है कि दुनिया भर में हर साल 200,000 से ज़्यादा लोग एस्बेस्टस से जुड़ी ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं, जिन्हें पूरी तरह से रोका जा सकता है। 'ग्लोबल एस्बेस्टस अवेयरनेस वीक' हमें याद दिलाता है कि रोकथाम मुमकिन है और लोगों की सेहत की हिफ़ाज़त के लिए एस्बेस्टस को खत्म करना बहुत ज़रूरी है।"
ADAO दुनिया भर में शिक्षा और रोकथाम के प्रयासों का विस्तार करना जारी रखे हुए है, जो श्रमिकों और समुदायों को एस्बेस्टस के संपर्क से सुरक्षित रखते हैं। Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), British Occupational Hygiene Society (BOHS) और अन्य भागीदारों के सहयोग से, ADAO शैक्षिक संसाधन, विशेषज्ञों की राय और उन लोगों की निजी कहानियाँ साझा करेगा, जिनका जीवन एस्बेस्टस के संपर्क में आने से हमेशा के लिए बदल गया है।
रोकथाम योग्य एस्बेस्टस-जनित बीमारियों के कारण जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने और रोकथाम के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आयोजित एक वर्चुअल कैंडललाइट विजिल के साथ इस सप्ताह का समापन होगा।
इस साल के रोज़ाना के विषय इस प्रकार हैं:
1 अप्रैल: आंदोलन को जगाएँ: विरासत, तथ्य और कैंसर की रोकथाम
2 अप्रैल: वैश्विक एस्बेस्टस संकट: निष्क्रियता की मानवीय कीमत
3 अप्रैल: बदलाव की प्रेरणा दें: कला, वकालत और कार्रवाई
4 अप्रैल: न्याय की माँग करें: कानून और नीति के माध्यम से रोकथाम
5 अप्रैल: विश्व स्तर पर एकजुट हों: श्रमिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा
6 अप्रैल: रोकथाम को सशक्त बनाएँ: वैश्विक पहुँच के लिए प्रौद्योगिकी
7 अप्रैल: दुनिया भर में एस्बेस्टस पीड़ितों के सम्मान और याद में वर्चुअल कैंडललाइट मार्च
अब अपने 22वें वर्ष में, 'ग्लोबल एस्बेस्टस अवेयरनेस वीक' कई भाषाओं में जीवन बचाने वाली जानकारी साझा करके, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मज़बूत करके, और एस्बेस्टस के संपर्क में आने से रोकने में मदद करने वाले सुलभ डिजिटल साधनों को बढ़ावा देकर लगातार विस्तार कर रहा है।
ADAO विश्वभर के व्यक्तियों और संगठनों को वैश्विक एस्बेस्टस जागरूकता सप्ताह 2026 में शामिल होने और एस्बेस्टस के संपर्क को रोकने और एस्बेस्टस से होने वाली बीमारियों को खत्म करने में मदद करने के लिए आमंत्रित करता है।
GAAW के बारे में और जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।
ADAO के बारे में
एस्बेस्टस डिज़ीज़ अवेयरनेस ऑर्गनाइज़ेशन (ADAO) अमेरिका का सबसे बड़ा स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन है, जो शिक्षा, वकालत और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से एस्बेस्टस से होने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए समर्पित है। अधिक जानकारी के लिए, https://www.asbestosdiseaseawareness.org/ पर जाएँ।
Tracy Russo
Asbestos Disease Awareness Org
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