يعلن فندق بالاتزو فيرساتشي دبي عن إطلاق برنامج إحالة الضيوف

Palazzo Versace, situated in Dubai, United Arab Emirates

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن فندق بالاتزو فيرساتشي دبي عن إطلاق برنامج إحالة ضيوف جديد، مصمم لمكافأة الضيوف الأوفياء وتشجيع أسلوب أكثر تخصيصاً لاكتشاف الفندق من خلال التوصيات الموثوقة

تدعو هذه المبادرة الضيوف إلى مشاركة تجربة إقامتهم في بالاتزو فيرساتشي دبي مع أصدقائهم وشبكاتهم الواسعة عبر رابط إحالة مخصص. ويتمكن الضيوف المُحالون من الاستفادة من مزايا حصرية عند الحجز، بينما يحصل الضيوف الذين يقومون بالإحالة على مكافآت مخصصة بعد إتمام الإقامة

ويرتكز البرنامج على مبدأ “دعم الضيوف للضيوف”، حيث يخلق رحلة سلسة تمتد من التوصية إلى الحجز، مما يتيح للفندق المزيد من تخصيص تجربة الضيوف وتعزيز مجتمع من الزوار المتكررين

كما يتماشى إطلاق برنامج الإحالة مع الإطلاق الأخير لـ "لورا"، المساعدة الرقمية الذكية في فندق بالاتزو فيرساتشي دبي، مما يعكس استمرار التزام الفندق بتطوير تجربة الضيوف من خلال الابتكار. وقد صُممت "لورا" لتقديم دعم وإرشاد فوري، وتوفير طريقة أكثر سهولة وتخصيصاً لاستكشاف عروض الفندق، والوصول إلى المعلومات الأساسية، وإتمام عمليات الحجز بسلاسة وبأقل تدخل بشري

وقال السيد منذر درويش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة بالاتزو للضيافة

تعكس هذه المبادرة رؤيتنا لمستقبل قطاع الضيافة وكيف سيتطور. فقد كانت التوصيات الشخصية دائماً ذات تأثير قوي، وعند دمجها مع التكنولوجيا الذكية تصبح أكثر فاعلية. ومن خلال دمج الابتكار في رحلة الضيف، نعمل على خلق تجربة أكثر ترابطاً واستجابة وقيمة لضيوفنا."

وقد تم تطوير برنامج الإحالة ليتكامل مع المنظومة الرقمية الأوسع للفندق، مما يتيح تجربة حجز سلسة مع توفير مرونة لتطوير المزايا وتخصيص العروض بمرور الوقت. كما يفتح البرنامج آفاقاً جديدة للتعاون مع شركاء العلامة التجارية وصنّاع المحتوى من خلال نهج موحد ومنظم.

ومع استمرار تطور توقعات الضيوف، يواصل فندق بالاتزو فيرساتشي دبي تركيزه على تقديم تجارب مدروسة يقودها الضيوف وتمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الإقامة.

للمزيد من المعلومات أو للتسجيل، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.palazzoversace.ae/referral-program-new

