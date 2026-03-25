AI食品成分分析プラットフォーム「フードスキャナー」ローンチ

FDA、WHO、CSPI、EFSA、JECFA、EWGなど国際的権威機関および関連研究論文に基づいた情報をもとに分析

SEOUL, SOUTH KOREA, March 25, 2026 / EINPresswire.com / -- 「自分が食べている食品にはどのような成分が含まれているのか？」――こうした疑問や不安を解消するサービスが登場した。AI食品成分分析プラットフォーム「 フードスキャナー 」は、韓国を皮切りにオープンベータサービスの提供を開始したと発表した。フードスキャナーは、FDA、WHO、CSPI、EFSA、JECFA、EWGなどの国際機関が公表したデータを基に、食品に含まれる原材料および添加物のリスク分析評価を提供するAI食品原材料分析アプリである。同サービスは、これまで消費者が直接確認することが難しかった食品の構成成分や注意事項を、簡単な商品名検索または写真撮影を通じて手軽に確認できるよう設計されている点が特長だ。原材料リストとともに、各成分を「注意」「警告」「通常」「不明」の4段階に分類し、全体に占める各評価の割合をグラフで可視化する。分析対象は160万点以上の食品に及ぶ。フードスキャナーの分析結果は、単なる原材料の羅列にとどまらず、国際機関および公式研究資料に基づく体系的な分析フレームワークに基づいている。各原材料をクリックすると、その成分に関する詳細な説明が直感的に提供され、国際機関で言及された成分については関連情報も併せて表示される。また、主要なアレルゲン情報についても確認可能である。さらに、スキャン機能に加え、「フードウィキ」および「フーディター」サービスも提供する。フードウィキでは原材料名を検索することで、成分の定義や用途、国際機関での言及有無、注意事項などの詳細情報を確認できる。一方、フーディターでは最新のフードトレンドや健康情報を深く掘り下げたコンテンツを週3回配信している。フードスキャナーはGoogle PlayストアおよびApp Storeからダウンロード可能である。今後フードスキャナーは、AI分析技術の高度化およびグローバル研究データとの連携を強化し、健康的な食生活を支援する総合食品分析プラットフォームへと成長していく方針だ。フードスキャナーのキム・ヨンジュン代表は、「食品製造過程で使用される化学成分や添加物は数万種類に及ぶ一方で、消費者が個々の原材料の意味や安全性を理解し、そのリスクを判断することは容易ではない」と述べ、「誰もが自分の食べる食品の成分を簡単に確認し、主体的に選択できる文化を築いていきたい」と語った。

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