YWO تلغي جميع رسوم الإيداع والسحب؛ وتوسع دعم بوابات الدفع الدولية والمحلية

COMOROS, March 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- تجمع هذه المبادرة بين المعاملات المجانية ونهج محلي لمعالجة المدفوعات، مما يدعم وصول المتداولين إلى المنصة.

[جوهانسبرج، جنوب أفريقيا] - في خطوة هامة لتعزيز سهولة الوصول إلى السوق، أعلنت YWO اليوم عن إلغاء رسوم الإيداع والسحب على جميع حسابات التداول لديها. وبإلغاء هذه الرسوم، يتمكن العملاء من تخصيص المزيد من أموالهم لأنشطة التداول بدلاً من النفقات الإدارية.

تمويل مرن عبر بوابات دولية ومحلية

إدراكًا منها أن سهولة الوصول تتحدد بالتكلفة والراحة، قامت YWO بتوسيع بنية الدفع الخاصة بها. يمكن للعملاء الآن تمويل حساباتهم وسحب الأموال عبر قنوات آمنة متعددة بدون أي رسوم داخلية:

معايير دولية: معالجة بطاقات الائتمان/الخصم الرئيسية والمحافظ الإلكترونية الدولية، مما يدعم وصول العملاء في مناطق متعددة.

حلول محلية: بوابات دفع مخصصة لمناطق محددة، تشمل جنوب شرق آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، مما يتيح للمتداولين استخدام التحويلات المصرفية المحلية ومزودي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول الإقليميين.

الأصول الرقمية: دمج خيارات تمويل العملات المشفرة للعملاء الباحثين عن طرق معاملات حديثة ولا مركزية.

تحسين تجربة التداول المتمحورة حول العميل

يُحسّن هذا التحديث تجربة YWO بشكل جذري لجميع أنواع الحسابات، بما في ذلك حسابات Cent وStandard وZero Spread. من خلال الجمع بين المعاملات المجانية وطرق الدفع المحلية، تسعى YWO إلى تقليل التعقيدات المرتبطة عادةً بالأساليب المصرفية التقليدية.

صرح متحدث باسم YWO: "تساءلنا كيف يمكننا جعل منصتنا أكثر سهولة في الوصول إليها لشريحة أوسع من العملاء. من خلال إلغاء رسوم الإيداع والسحب في YWO ودمج خيارات الدفع المحلية، نهدف إلى تحسين إمكانية الوصول للعملاء. يتيح ذلك للعملاء، سواءً كانوا يستخدمون حساب Cent أو حساب Zero Spread، نقل أموالهم برسوم شفافة وبدون أي رسوم داخلية للإيداع أو السحب".

تعزيز الشمول المالي

يتماشى قرار تحمل تكاليف المعاملات مع هدف YWO المتمثل في التوسع إلى سوق أوسع. من خلال دعم العملات المحلية وطرق الدفع، تسعى YWO إلى تذليل العقبات أمام الأفراد في الأسواق الناشئة. يدعم هذا النهج مشاركة أوسع في الأسواق المالية، عبر مناطق متعددة، وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.



نبذة عن YWO

YWO وسيط مالي مرخص ومتنامٍ، يقدم مجموعة واسعة من الأصول القابلة للتداول، بما في ذلك العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات. تعمل الشركة بموجب تراخيص تنظيمية متعددة في مختلف الولايات القضائية. تركز YWO على الابتكار التكنولوجي وخدمة العملاء، وتوفر الوصول إلى منصات ذات زمن استجابة منخفض وموارد تعليمية. تلتزم الشركة بالشفافية وتسعى جاهدة لتوفير ظروف تداول مناسبة للمتداولين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء.

إخلاء مسؤولية عن المخاطر

ينطوي تداول الأدوات المالية على مخاطر كبيرة وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. تعتمد العمولات المكتسبة من خلال برنامج شركاء الوساطه على نشاط تداول العملاء، والذي قد يؤدي إلى مكاسب أو خسائر. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. يجب على الشركاء والعملاء التأكد من فهمهم الكامل للمخاطر قبل المشاركة.



