Nevis stärkt CIAM-Distribution im DACH-Raum: SOS Software Service wird Value Added Distributor

Nevis erweitert sein Partnerökosystem im DACH-Raum und gewinnt SOS Software Service als Distributor für den Aufbau eines spezialisierten CIAM-Channels.

Digitale Identitäten sind zentrale Grundlage moderner Geschäftsmodelle. Mit SOS Software Service bauen wir unser Partnerökosystem im DACH-Raum gezielt aus und stärken CIAM nachhaltig.” — Adnan Garip, VP Sales bei Nevis

ZURICH, SWITZERLAND, March 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Nevis baut sein Partnerökosystem im DACH-Raum gezielt aus und gewinnt die SOS Software Service GmbH als Value Added Distributor. Ziel der Partnerschaft ist der systematische Aufbau eines spezialisierten CIAM -Channels für Managed Service Provider (MSPs) und Fachhändler. Hintergrund ist die wachsende strategische Bedeutung digitaler Identitäten: Regulatoren verschärfen die Anforderungen an die Nachweisbarkeit von Zugriffen, während Angriffe zunehmend Identitäten statt Systeme ins Visier nehmen.Customer Identity und Access Management hat sich von einer Login-Funktion zu einem strategischen Bestandteil digitaler Geschäftsmodelle entwickelt. Mit der Verlagerung von Interaktionen in Portale, Apps und Plattformen steigen die Anforderungen an sichere Registrierung, belastbare Authentifizierung und kontrollierte Autorisierung. Moderne CIAM-Architekturen verbinden Sicherheit, Governance und Nutzererlebnis, insbesondere in regulierten Branchen und komplexen B2B- oder Plattform-Szenarien. Identität wird damit zu einer Infrastrukturkomponente, die Compliance-Anforderungen erfüllt und zugleich digitales Wachstum ermöglicht.Skalierbarer Channel-Aufbau im DACH-MarktSOS Software Service übernimmt eine zentrale Rolle beim Ausbau des Nevis-Partnerökosystems im DACH-Raum. Im Fokus stehen die gezielte Identifikation, Qualifizierung und Aktivierung spezialisierter Systemhäuser und Managed Service Provider. Ziel ist der systematische Aufbau eines leistungsfähigen Netzwerks, das CIAM-Projekte strukturiert in den Markt bringt und langfristig betreut.Als Value Added Distributor begleitet SOS seine Partner entlang der gesamten Sales Journey: von Demand Generation und Presales über Proof-of-Concept-Phasen und Angebotsprozesse bis hin zu Training, Zertifizierung und technischem Support. Nevis ist dabei der einzige Anbieter für Customer Identity und Access Management im Distributionsportfolio des Unternehmens und erweitert dieses gezielt um ein eigenständiges Wachstumsfeld im Identity-Markt.Regulatorik verstärkt Nachfrage nach belastbarer Identity-InfrastrukturNeben steigenden Erwartungen an Nutzerfreundlichkeit erhöhen regulatorische Vorgaben wie NIS2, DORA und der Cyber Resilience Act den Druck auf Unternehmen, Identitäten und Zugriffe strukturiert, nachvollziehbar und auditierbar zu steuern. Gefordert sind belastbare Prozesse, die klar dokumentieren, wer unter welchen Rahmenbedingungen auf welche Ressourcen zugreift.Insbesondere regulierte Branchen sowie Betreiber digitaler Plattform- und B2B-Modelle benötigen daher Identity-Lösungen, die Sicherheitsarchitektur und Geschäftsstrategie konsistent miteinander verbinden und Compliance-Anforderungen nachhaltig absichern.Mit dem gemeinsamen Channel-Ansatz adressieren Nevis und SOS insbesondere regulierte und digital geprägte Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, E-Commerce, Automotive, Telekommunikation, öffentliche Verwaltung und Energieversorgung sowie Betreiber komplexer Plattform- und B2B-Geschäftsmodelle.Strategische Perspektive aus UnternehmenssichtAdnan Garip, VP Sales von Nevis, erklärt: „Digitale Identitäten sind heute die zentrale Angriffs- und Steuerungsebene moderner Geschäftsmodelle. Wer Identität nicht strategisch absichert, gefährdet Skalierbarkeit, Compliance und Kundenerlebnis zugleich. Mit SOS Software Service bauen wir unser Partnerökosystem im DACH-Raum gezielt aus und schaffen die Voraussetzung, CIAM als tragende Säule moderner Identity-Architekturen nachhaltig im Channel zu verankern.“Miro Milos, Business Division Lead Security & Infrastructure bei SOS Software Service, ergänzt: „CIAM eröffnet MSPs die Möglichkeit, Identitätsinfrastrukturen nicht nur zu implementieren, sondern dauerhaft zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dadurch entstehen planbare, wiederkehrende Umsatzmodelle. Mit Nevis gewinnen wir einen spezialisierten Anbieter, der Security-Architektur und User Experience konsequent zusammenführt und unseren Partnern neue strategische Geschäftspotenziale erschliesst.“In den kommenden Monaten liegt der Schwerpunkt auf der Gewinnung neuer Partner, deren strukturiertem Enablement sowie dem Aufbau einer belastbaren Projektpipeline, um CIAM als tragende Säule moderner Identity-Architekturen im Channel dauerhaft zu etablieren.Über die Nevis Security AGNevis ist internationaler Anbieter und Schweizer Marktführer für Customer Identity and Access Management (CIAM)-Lösungen. Zum Portfolio zählen passwortfreie und intuitiv bedienbare Logins, die Nutzerdaten optimal schützen. Weltweit vertrauen Unternehmen aus Finanzwesen, Gesundheitssektor, Versicherungsbranche, iGaming sowie Behörden und Industrie auf die Lösungen von Nevis. Die digitale Identitätsprüfung, ob On-Premise oder in der Cloud, garantiert eine sichere und benutzerfreundliche Authentifizierung. Mehr als 80 Prozent aller Online-Banking-Transaktionen in der Schweiz werden durch Nevis-Technologie abgesichert. Mit Hauptsitz in Zürich/Schweiz betreibt der Security-Spezialist weitere Standorte in Deutschland, Grossbritannien und Ungarn. Erfahren Sie mehr auf www.nevis.net/de Über SOS Software ServiceSeit fast 40 Jahren ist SOS Software Service als eigentümergeführter Softwaredistributor erfolgreich am Markt. Mit einem starken Netzwerk aus Partnern, Fachhändlern und Managed Service Providern sind wir gross genug, um ein verlässlicher und langfristiger Partner zu sein – und gleichzeitig flexibel genug, um schnell auf Marktveränderungen zu reagieren. Als perfektes Bindeglied zwischen Herstellern, die ihre Software in der DACH-Region vertreiben möchten, und Fachhändlern sowie MSPs schaffen wir echte Mehrwerte für beide Seiten. Unsere Business Units Security & Infrastructure, Productivity & Development und AI bieten massgeschneiderte Services und Value Adds für Hersteller und den Fachhandel. Weitere Informationen finden Sie unter www.sos-software.com

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