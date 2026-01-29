Über 20 Jahre Erfahrung: Nevis sichert digitale Services mit skalierbarem CIAM

Nevis ID Plattform

ZüRICH, SWITZERLAND, January 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Digitale Services wachsen rasant, gleichzeitig steigen Sicherheitsanforderungen und regulatorische Vorgaben. Customer Identity und Access Management ( CIAM ) ist längst mehr als reines Zugangsmanagement und bildet die Grundlage für vertrauenswürdige Nutzererlebnisse, wirksame Risikominimierung und die skalierbare Bereitstellung digitaler Services. Nevis gestaltet diesen Wandel aktiv mit und liefert stabile sowie zukunftssichere Lösungen, auch in dynamischen Märkten. Viele Unternehmen verfügen jedoch noch nicht über eine klar definierte CIAM-Strategie oder belastbare Governance-Strukturen. Die Folge sind fragmentierte Identitätslandschaften, uneinheitliche Zugriffskonzepte und erhöhter operativer Aufwand. Die Nevis ID Plattform adressiert diese Herausforderungen, indem sie Sicherheit, Effizienz und Nutzerkomfort in einer flexiblen, skalierbaren Architektur zusammenführt.Passwortfrei, adaptiv und nutzerzentriertDie Nevis ID Plattform setzt konsequent auf moderne Authentifizierung. Sie unterstützt passwortfreie Logins mit FIDO2 -Passkeys, Biometrie und kryptografischen Verfahren sowie Multi-Faktor-Authentifizierung und Single Sign-On. Adaptive Sicherheitskontrollen passen das Sicherheitsniveau dynamisch an Risiko, Kontext und Nutzerverhalten an. Zusätzliche Login-Optionen wie QR-Codes oder dedizierte Access-Apps reduzieren Reibungsverluste und verringern die Menge sensibler Daten, die gespeichert werden müssen.Zentrale Identitätssteuerung statt gewachsener KomplexitätMit wachsender Service-Vielfalt steigt der Bedarf an klaren Zuständigkeiten und transparenter Zugriffskontrolle. Die Nevis ID Plattform bündelt Identity Management, Berechtigungssteuerung und Single Sign-On in einer zentralen Architektur. Zugriffsrechte lassen sich konsistent vergeben, Änderungen nachvollziehbar umsetzen und regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen.Auch externe Identitäten wie Partner, Dienstleister oder temporäre Mitarbeitende werden strukturiert eingebunden. Onboarding, Nutzung und Offboarding folgen klar definierten Prozessen, Sicherheitsrichtlinien lassen sich flexibel durchsetzen. Unternehmen behalten jederzeit die Kontrolle über externe Zugriffe und reduzieren Risiken, die aus manuellen oder uneinheitlichen Verfahren entstehen.Automatisierung als Voraussetzung für SkalierbarkeitSkalierbares CIAM erfordert automatisierte Prozesse. Die integrierte Identity Orchestration der Nevis ID Plattform steuert Workflows über Web, Mobile und APIs hinweg. Genehmigungen, Rollenzuweisungen und sicherheitsrelevante Anpassungen erfolgen automatisiert und konsistent.Dank der modularen Architektur lässt sich die Plattform nahtlos in bestehende IT- und DevOps-Umgebungen integrieren. Neue Anwendungen lassen sich schneller bereitstellen, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Compliance. Identitätsmanagement unterstützt so agile digitale Entwicklung, statt operativ zu bremsen.Missbrauch erkennen, bevor Schaden entstehtKontrollierter Zugang allein genügt nicht. Die Nevis ID Plattform integriert Fraud Detection direkt in die Identitätsarchitektur. Account-Takeover oder missbräuchliche Transaktionen werden frühzeitig erkannt. Kontextbasierte Analysen berücksichtigen Endgerät, Standort und Nutzerverhalten und ermöglichen gezielte Gegenmaßnahmen, ohne legitime Nutzer zu beeinträchtigen.CIAM als strategischer Faktor mit SubstanzDer CIAM-Markt wandelt sich: Passwortfreie Verfahren, adaptive Sicherheit und automatisierte Prozesse werden zunehmend Standard. Seit über zwei Jahrzehnten verbindet Nevis technologische Weiterentwicklung mit operativer Stabilität. Mit der Nevis ID Plattform wird CIAM zu einem zentralen Steuerungsinstrument. Unternehmen vereinfachen Abläufe, erfüllen regulatorische Anforderungen und schaffen konsistente Nutzererlebnisse über alle Touchpoints. Identitätsmanagement wird so zur tragfähigen Grundlage für digitale Services heute und in Zukunft.

