ريد دوت تطلق برنامج "The Return" في ظل تزايد ظاهرة غياب التوازن الوظيفي الصحي وعدم وضوح الهدف في منطقة الخليج

Ibtehal Hamed, Founder and CEO, Red Dot Marketing Management

برنامج إرشادي استراتيجي فى القيادة لمدة 12 أسبوعاً يهدف إلى إعادة معايرة القيادات التنفيذية والحد من مخاطر فقدان الكفاءات ودعم الانتقال المهني المنظم

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 18, 2026 / EINPresswire.com / -- ضمن استراتيجياتها لدخول الأسواق، أعلنت شركة Red Dot Marketing Management عن إطلاق برنامج The Return ، وهو برنامج إرشادي استراتيجي في القيادة لمدة 12 أسبوعاً، مصمم لدعم المهنيين من المستويات المتوسطة إلى العليا وكذلك المؤسسات التي تمر بمرحلة انتقال مهني أو إعادة معايرة قيادية أو تحولات مهنية قائمة على الهوية المهنية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.يأتي إطلاق البرنامج في وقت تشير فيه بيانات القوى العاملة العالمية إلى تزايد حالة عدم الاستقرار خلف مظاهر الأداء الخارجي. فوفقاً لتقرير جالوب عام 2025 حول حالة بيئة العمل العالمية، لا يتجاوز مستوى اندماج الموظفين عالمياً عن 21%، مع تسجيل مستويات اندماج المديرين واحدة من أكبر نسب التراجع في السنوات الأخيرة. وفي الوقت ذاته، يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يتم استبدال أكثر من 90 مليون وظيفة عالمياً بحلول عام 2030 مع ظهور وظائف جديدة.وبالنسبة للقيادات المهنية العليا، فإن هذا التحول لا يعد مجرد تغيير هيكلي، بل تحولاً استراتيجياً.وقالت إبتـهال حامد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Red Dot Marketing Management:"مع تطور الأسواق، تتغير الأدوار بوتيرة أسرع من تغير الهوية المهنية. وبالرغم من أن كثير من القادة الأكفاء مازالوا يحققون نتائج ملموسة، إلا أنهم في الداخل يواجهون حالة من عدم التوافق. فهم يعيدون التساؤل حول موقعهم في السوق، ومدى ملاءمتهم، واتجاههم على المدى الطويل."وعلى عكس برامج تطوير القيادات التنفيذية التقليدية التي تركز بشكل أساسي على تطوير المهارات، يدمج برنامجThe Return بين إعادة معايرة الهوية المهنية، والوضوح الاستراتيجي، والتموضع في السوق، وتفعيل الحضور القيادي، ضمن رحلة منظمة من ثلاث مراحل:المرحلة الأولى – الهوية والقيادةالمرحلة الثانية – الاستراتيجية والتوافق مع السوقالمرحلة الثالثة – الحضور والتفعيلويتم تقديم البرنامج بصيغة إرشاد فردي شخصي 1:1، بهدف مساعدة المهنيين على الانتقال من اتخاذ قرارات تفاعلية إلى تصميم قيادي مقصود واستراتيجي.وتشير أبحاث كثيراً تستشهد بها هارفرد إلى أنه في حين يعتقد معظم المهنيين أنهم يتمتعون بوعي ذاتي مرتفع، فإن نسبة صغيرة فقط تحقق المعايير الفعلية للوعي الذاتي. كما أظهرت تحليلات منفصلة أجرتها كورن فري أن انخفاض الوعي الذاتي لدى القادة يرتبط بضعف النتائج التنظيمية، مما يعزز العلاقة بين وضوح الرؤية الداخلية والأداء في السوق.وأضافت حامد:"الرؤية المهنية دون وضوح في الهوية يؤدي إلى ضوضاء فقط. التوجيه الاستراتيجي يخلق مساحة للقادة لتصحيح اوضاعهم بشكل فعال، سواء داخل المؤسسات أو من خلال مشاريع مستقلة."برنامج The Return متاح للمهنيين الأفراد وكذلك للمؤسسات التي تبحث عن إطار منظم لدعم انتقال القيادات. وبالنسبة للشركات، يوفر البرنامج آلية استراتيجية لدعم تطور القيادات التنفيذية. أما للأفراد، فيقدم إطاراً واضحاً لإعادة تصميم الفصل المهني القادم بما يتماشى مع رؤيتهم وسلطتهم القيادية.أسست إبتـهال حامد شركة Red Dot Marketing Management، وهي قيادية استراتيجية في التسويق تمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة عبر مؤسسات عالمية من بينها بيرسون والمركز الثقافي البريطاني وجونسون وجونسون فيجين كير والجامعة الامريكية في القاهرة ، هذا وتعمل الشركة مع علامات تجارية عالمية ومؤسسات إقليمية تسعى للنمو والتوسع في أسواق الشرق الأوسط.وقالت حامد:"طبيعة العمل تتغير. الاستقرار اليوم لا يأتي من المسميات الوظيفية، بل من وضوح الرؤية. برنامج The Return وُجد لمساعدة القادة على إعادة المعايرة قبل أن يفرض عليهم السوق ذلك."التسجيل مفتوح حالياً في الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، مع عدد محدود من الاماكن للحفاظ على عمق البرنامج وتركيزه الاستراتيجي.لحجز جلسة تعريفية، يرجى زيارة .The Return

