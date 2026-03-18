digna звітує про 12-місячне корпоративне розгортання без традиційних перевірок якості даних
Впровадження показує, як AI-керована спостережуваність замінила тисячі ручних правил якості даних, зберігаючи надійний моніторинг даних.
За словами компанії, це розгортання замінило тисячі вручну написаних перевірок валідації, включно з перевірками значень null, контролем порогових значень та спеціальними SQL-перевірками, на моніторинг на основі штучного інтелекту, інтегрований безпосередньо в платформу. Замість використання заздалегідь визначених скриптів система аналізувала поведінкові закономірності в наборах даних, щоб автоматично виявляти відхилення.
Результати були задокументовані та згодом представлені у вигляді відгуку клієнта на конференції ADV Data Excellence Conference у Відні. Компанія зазначила, що це розгортання демонструє перехід від статичних моделей валідації до адаптивних підходів моніторингу в масштабних корпоративних середовищах даних.
Протягом десятиліть корпоративні сховища даних покладалися на системи перевірки на основі правил для контролю якості даних. Зазвичай такі системи вимагають від інженерів визначення умов, таких як перевірки null-значень, порогові обмеження або SQL-перевірки, призначені для виявлення відомих помилок. Із розширенням екосистем даних такі набори правил можуть зростати до тисяч умов, які потрібно підтримувати та оновлювати в міру еволюції структур даних.
Marcin Chudeusz, CEO digna, зазначив, що зростаюча складність корпоративної інфраструктури даних ставить під сумнів масштабованість традиційних моделей управління на основі правил.
«Корпоративні платформи постійно розвиваються», — сказав Marcin Chudeusz. «Коли валідація залежить від правил, визначених вручну, управління даними стає реактивним і важко масштабується. Наша мета — посилити управління, інтегрувавши інтелектуальне спостереження безпосередньо в середовище даних, щоб моніторинг адаптувався разом зі змінами систем.»
Система моніторингу платформи використовує методи статистичного навчання, включаючи розподілено-незалежне виявлення аномалій та адаптивні інтервали прогнозування, щоб визначати відхилення від очікуваної поведінки даних. Замість визначення явних правил для кожної потенційної проблеми система моделює поведінку наборів даних у часі та виявляє аномалії, коли змінюються патерни.
Danijel Kivaranovic, PhD, CTO digna, зазначив, що цей підхід відображає принципи теорії статистичного навчання.
«Системи, засновані на правилах, припускають, що всі можливі проблеми можна повністю визначити заздалегідь», — сказав Danijel Kivaranovic. «У складних екосистемах даних це припущення часто не працює. Моделюючи базову поведінку даних математично, можна виявляти відхилення без кодування тисяч попередньо визначених умов.»
За словами компанії, такий підхід зменшує операційні витрати, пов’язані з підтримкою великих наборів правил, водночас розширюючи можливості моніторингу в складних середовищах, які часто стикаються зі змінами схем, появою нових джерел даних і розвитком бізнес-логіки.
Компанія зазначила, що задокументоване дванадцятимісячне розгортання свідчить про те, що адаптивні моделі моніторингу можуть стати альтернативним підходом до управління даними, оскільки корпоративні екосистеми даних продовжують зростати за масштабом і складністю.
Про digna
digna розробляє корпоративне програмне забезпечення, зосереджене на моніторингу якості даних, спостереженні та автоматизації управління даними. Платформа використовує виявлення аномалій на основі штучного інтелекту для моніторингу масштабних середовищ даних без необхідності застосування великої кількості вручну написаних правил валідації.
