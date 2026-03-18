泰國貿易促進廳率38家企業創紀錄參展FILMART 2026，全力鞏固泰國全球內容市場地位
BANGKOK, THAILAND, March 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- 曼谷，2026年3月9日——串流平台及國際媒體對多元內容的需求持續攀升，全球電影及內容產業隨之穩步擴張。跨境合作已成行業增長的核心動力，版權交易、聯合製作及全方位製作外包需求均顯著增加。國際內容貿易市場作為連接創作者、投資者與發行商的關鍵平台，為泰國業者打開直達全球商業網絡的大門。
泰國商業部國際貿易促進廳（DITP）今年再度率團出席香港國際影視展（FILMART 2026），展會將於3月17至20日在香港特別行政區舉行。影視展每年吸引逾7,000名買家、投資者、製作人及媒體服務商參與，是亞洲最具影響力的內容交易與商務洽談平台之一。
「FILMART是泰國內容企業融入全球供應鏈的戰略平台，遠不止於一般貿易展覽，」國際貿易促進廳廳長Sunanta Kangvalkulkij表示。她指出，版權授權、國際聯合製作、融資募集及全方位製作服務，正是當前內容產業擴張最迅速的合作領域。
往績足以說明一切。在FILMART 2025上，泰國團隊透過逾580場商務洽談會議，創造超過22億泰銖的貿易洽談價值，充分體現全球市場對泰國內容質素與製作實力的肯定。
今年代表團規模達38家企業，創泰國出席FILMART歷史之最，涵蓋電影、電視劇及電視節目製作與發行，以至動畫、視覺特效（VFX）、後期製作、攝影棚及海外劇組支援等專業範疇，全面呈現泰國內容產業的完整價值鏈。代表團的多元組成，亦回應了國際市場對優質、高效製作夥伴持續上升的需求。
今次參展由泰國商業部（透過DITP）、文化部及旅遊與體育部三個政府部門協力統籌。展會期間設有泰國展館，並舉辦商務洽談會議、國際夥伴交流活動、「泰國之夜」及行業研討會，全方位鞏固泰國區域內容製作及影視服務樞紐的地位。
「創造短期貿易價值只是目標之一，」Sunanta廳長補充說，「更重要的是將泰國確立為內容與製作領域可信賴的長期合作夥伴。透過建立網絡、深化協作、維繫業務持續發展，泰國將在全球產業中發揮日益重要的作用。」
國際貿易促進廳將繼續積極開拓新市場，為泰國企業創造更多國際機遇，提升泰國內容及製作服務業的整體競爭力，推動泰國內容在全球創意經濟中建立持久影響力。
關於泰國國際貿易促進廳（DITP） 泰國國際貿易促進廳（DITP）隸屬泰王國商業部，是推動泰國出口及拓展國際貿易的主要政府機構。廳下設全球貿易辦事處網絡，並推行多元化推廣計劃，致力連結泰國企業與國際市場，提升泰國產品及服務競爭力，推動泰國成為貿易與投資的優選目的地。
媒體查詢 泰國國際貿易促進廳（DITP） 電郵：stp5.ditp@gmail.com 電話：+66 2507 8413
Paul Spurrier
Department of International Trade Promotion (DITP), Thailand
stp5.ditp@gmail.com
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