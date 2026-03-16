صندوق الأمان يُعلن عن فتح باب التقديم لمِنَح البكالوريوس للشباب الأيتام
EINPresswire.com/ -- أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عن فتح باب التقديم لمنح التعليم لدرجة البكالوريوس، والمخصصة للأيتام من مختلف محافظات المملكة. ويأتي ذلك استمراراً لرسالة الصندوق التي أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله عند تأسيسه عام 2006، والهادفة الى دعم الأيتام بعد سن الثامنة عشرة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم وبناء مستقبلهم .
وتستهدف المنح الطلبة الأيتام الدارسين حاليًا بالجامعات الحكومية على نظام التنافس، ممن أنهوا الفصل الدراسي الأول بمعدل جيد على الأقل، ولم تتجاوز أعمارهم 20 عاماً. وتشمل المنحة تغطية كاملة لرسوم التسجيل الفصلية ورسوم الساعات الدراسية لدرجة البكالوريوس.
وسيتم استقبال الطلبات لغاية 18 آذار 2026، حيث تم نشر رابط التقديم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بصندوق الأمان على فيسبوك وانستغرام ولينكدإن، ليتسنى لجميع الشباب الراغبين بالاستفادة من المنحة التقديم والاطلاع على الشروط والمعايير المطلوبة عبر الرابط المخصص للتقديم https://eligibilitynavtn.alamanfund.jo/
وتخضع جميع الطلبات لعملية تقييم دقيقة وشفافة، تبدأ بتقديم الوثائق الرسمية المصدّقة المطلوبة من المتقدم، يليها دراسة الملفات ومراجعتها وفق معايير ونقاط تقييم معتمدة، ليتم اختيار الطلبة الأكثر أهلية واستحقاقًا للحصول على المنحة، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدالة الاختيار بين جميع المتقدمين.
ومنذ عشرين عامًا، يواصل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام دعم الشباب الأيتام بعد مغادرتهم دور الرعاية، من خلال برامج تعليمية ومعيشية ونفسية استفاد منها آلاف الشباب من مختلف محافظات المملكة. وأسهم هذا الدعم في مساعدتهم على استكمال تعليمهم، والحصول على فرص عمل، وبناء حياة مستقلة وكريمة.
وخلال هذه المسيرة، قدم الصندوق منحًا تعليمية لآلاف الأيتام ما أتاح للكثير منهم استكمال تعليمهم والانطلاق نحو حياتهم المهنية بثقة واعتماد على الذات، ويواصل الصندوق في عامه العشرين توسيع برامجه لفتح المزيد من الفرص أمام الشباب في مختلف محافظات المملكة.
**انتهى**
نبذة عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. Boilerplate
منذ عشرين عاماً، تأسس صندوق الامان لمستقبل الأيتام كمؤسسة غير ربحية بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، بهدف تمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن 18، ومساندتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية في الجامعات أو الكليات أو مراكز التدريب المهني. كما يقدّم الصندوق دعماً معيشياً متكاملاً، إلى جانب برنامج الصحة النفسية والتطوير الذاتي القائم على إطار الكفايات الخاص بالصندوق تحت مسمى SIDE، والذي يضم 75 كفاية في مجالات تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية.
كما تمتد برامج الصندوق لتشمل الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة ممن يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، وذلك من خلال منح تعليمية وفرص تطوير ذاتي وفق معايير واضحة.
ومنذ تأسيسه وحتى اليوم، قدّم الصندوق الدعم لأكثر من 5000 مستفيد من الشباب الأيتام، شكّلت الإناث منهم 66%. وتخرّج من برامجه 3,712 شاباً وشابة، حصل 78% منهم على وظيفة واحدة على الأقل في سوق العمل، فيما يواصل الصندوق حالياً دعم 611 شاباً وشابة على مقاعد الدراسة. http://alamanfund.jo
Hawazen Aladaileh
وتستهدف المنح الطلبة الأيتام الدارسين حاليًا بالجامعات الحكومية على نظام التنافس، ممن أنهوا الفصل الدراسي الأول بمعدل جيد على الأقل، ولم تتجاوز أعمارهم 20 عاماً. وتشمل المنحة تغطية كاملة لرسوم التسجيل الفصلية ورسوم الساعات الدراسية لدرجة البكالوريوس.
وسيتم استقبال الطلبات لغاية 18 آذار 2026، حيث تم نشر رابط التقديم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بصندوق الأمان على فيسبوك وانستغرام ولينكدإن، ليتسنى لجميع الشباب الراغبين بالاستفادة من المنحة التقديم والاطلاع على الشروط والمعايير المطلوبة عبر الرابط المخصص للتقديم https://eligibilitynavtn.alamanfund.jo/
وتخضع جميع الطلبات لعملية تقييم دقيقة وشفافة، تبدأ بتقديم الوثائق الرسمية المصدّقة المطلوبة من المتقدم، يليها دراسة الملفات ومراجعتها وفق معايير ونقاط تقييم معتمدة، ليتم اختيار الطلبة الأكثر أهلية واستحقاقًا للحصول على المنحة، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدالة الاختيار بين جميع المتقدمين.
ومنذ عشرين عامًا، يواصل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام دعم الشباب الأيتام بعد مغادرتهم دور الرعاية، من خلال برامج تعليمية ومعيشية ونفسية استفاد منها آلاف الشباب من مختلف محافظات المملكة. وأسهم هذا الدعم في مساعدتهم على استكمال تعليمهم، والحصول على فرص عمل، وبناء حياة مستقلة وكريمة.
وخلال هذه المسيرة، قدم الصندوق منحًا تعليمية لآلاف الأيتام ما أتاح للكثير منهم استكمال تعليمهم والانطلاق نحو حياتهم المهنية بثقة واعتماد على الذات، ويواصل الصندوق في عامه العشرين توسيع برامجه لفتح المزيد من الفرص أمام الشباب في مختلف محافظات المملكة.
**انتهى**
نبذة عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. Boilerplate
منذ عشرين عاماً، تأسس صندوق الامان لمستقبل الأيتام كمؤسسة غير ربحية بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، بهدف تمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن 18، ومساندتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية في الجامعات أو الكليات أو مراكز التدريب المهني. كما يقدّم الصندوق دعماً معيشياً متكاملاً، إلى جانب برنامج الصحة النفسية والتطوير الذاتي القائم على إطار الكفايات الخاص بالصندوق تحت مسمى SIDE، والذي يضم 75 كفاية في مجالات تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية.
كما تمتد برامج الصندوق لتشمل الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة ممن يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، وذلك من خلال منح تعليمية وفرص تطوير ذاتي وفق معايير واضحة.
ومنذ تأسيسه وحتى اليوم، قدّم الصندوق الدعم لأكثر من 5000 مستفيد من الشباب الأيتام، شكّلت الإناث منهم 66%. وتخرّج من برامجه 3,712 شاباً وشابة، حصل 78% منهم على وظيفة واحدة على الأقل في سوق العمل، فيما يواصل الصندوق حالياً دعم 611 شاباً وشابة على مقاعد الدراسة. http://alamanfund.jo
Hawazen Aladaileh
