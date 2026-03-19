Efflux Solutions bringt Efflux Cloud Capture auf den Markt

Neue SaaS-Plattform ermöglicht intelligente, cloudbasierte Dokumentenerfassung und -automatisierung für Unternehmen weltweit.

Wir freuen uns darauf, dem Markt weiterhin hochmoderne SaaS-Lösungen bereitzustellen” — Rene Brunt

KUALA LUMPUR, KL, MALAYSIA, March 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- GIBRALTAR / KUALA LUMPUR, MALAYSIA — Efflux Solutions gab heute die Markteinführung von Efflux Cloud Capture bekannt, einer modernen Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Dokumente zu erfassen, zu verarbeiten und in automatisierte digitale Workflows zu integrieren.

Efflux Cloud Capture ermöglicht es Organisationen, Dokumente aus verschiedenen Quellen zu digitalisieren – darunter Multifunktionsdrucker (MFPs), Desktop-Anwendungen, Scanner und andere Erfassungspunkte – und diese direkt in sichere, cloudbasierte Workflows zu überführen. Durch die Automatisierung der Dokumentenerfassung und -klassifizierung können Unternehmen manuelle Prozesse reduzieren, Fehler minimieren und dokumentenbasierte Abläufe deutlich beschleunigen.

Die Plattform basiert auf einer Cloud-First-Architektur und lässt sich nahtlos in bestehende Unternehmenssysteme sowie führende Cloud-Speicherlösungen integrieren. Mit konfigurierbaren Vorlagen, automatisierter Metadatenerfassung und regelbasierter Verarbeitung ermöglicht Efflux Cloud Capture Unternehmen, ihre Dokumentenprozesse zu standardisieren und ihre operative Effizienz zu steigern.

René Brunt, CEO und Gründer von Efflux Solutions, zeigte sich stolz auf diesen wichtigen Meilenstein und die Zusammenarbeit hinter der Entwicklung der Plattform.

„Wir sind sehr stolz auf diese Entwicklung und freuen uns, Efflux Cloud Capture nun offiziell auf den Markt zu bringen. Ich bin unglaublich stolz auf unser Team, das dies möglich gemacht hat, sowie auf die enge Zusammenarbeit mit Ubunye“, sagte Brunt. „Gemeinsam haben wir eine leistungsstarke Plattform geschaffen, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Dokumentenprozesse zu modernisieren und cloudbasierte Automatisierung zu nutzen.“

Efflux Solutions hat sich als innovativer Anbieter im Bereich Dokumentenerfassung und Workflow-Automatisierung etabliert. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen, die sich nahtlos in Unternehmensinfrastrukturen und Multifunktionsdrucker-Umgebungen integrieren lassen und Organisationen dabei helfen, papierbasierte Prozesse zu digitalisieren und ihre Produktivität zu steigern.

Mit der Einführung von Efflux Cloud Capture unterstreicht Efflux Solutions sein Engagement, moderne, cloudnative Technologien bereitzustellen, die Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation unterstützen. Als skalierbare SaaS-Lösung ermöglicht die Plattform eine schnelle Implementierung leistungsstarker Dokumentenautomatisierung – ohne die Komplexität traditioneller On-Premise-Systeme.

Für die Zukunft plant Efflux Solutions, das Efflux Cloud Capture Ökosystem weiter auszubauen und zusätzliche Integrationen, Konnektoren und intelligente Automatisierungsfunktionen bereitzustellen. Dadurch sollen Kunden und Partner weiterhin von innovativen Technologien zur Dokumentenverarbeitung profitieren.

„Wir freuen uns darauf, dem Markt weiterhin hochmoderne SaaS-Lösungen bereitzustellen“, fügte Brunt hinzu. „Efflux Cloud Capture markiert den Beginn einer neuen Generation cloudbasierter Dokumentenautomatisierung.“

Efflux Cloud Capture is here

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