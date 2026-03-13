تُضيف Shiba Inu (SHIB) YWO إلى مجموعة أدواتها للتداول بالعملات الرقمية؛ وتُقدم رافعة مالية عالية على الأصول الرئيسية

Beyond the Ordinary YWO Trading Platform YWO Dashboard Platform YWO Trading Platform YWO Trading Platform

تُوسع YWO عروضها من الأصول الرقمية بإدراج عملة شيبا إينو (SHIB) لتلبية احتياجات المتداولين الباحثين عن فرص في الأسواق عالية التقلب.

COMOROS, March 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- ينقسم سوق العملات الرقمية إلى نمطين متميزين من التداول. فمن جهة، نجد فئة الأصول الناضجة، البيتكوين والإيثيريوم، والتي أظهرت في دورات السوق الأخيرة استقرارًا أكبر في أسعارها مقارنةً بالفترات السابقة. ومن جهة أخرى، يبقى قطاع العملات الرقمية عالي التقلب، والذي يتأثر بتقلبات السوق. أعلنت YWO عن تحديث لقائمة أدواتها لسد هذه الفجوة، حيث أضافت Shiba Inu (SHIB) إلى منصتها.

يعكس هذا التحديث تطورًا أوسع في استراتيجيات التداول للأفراد. فالمتداولون المعاصرون لم يعودوا يقتصرون على فئة أصول واحدة، بل يحتاجون إلى نهج محفظة استثمارية يوازن بين استقرار سلاسل الكتل الراسخة والتقلبات الحادة للعملات الرقمية الأحدث. وقد صممت YWO عرضها الجديد لدعم هذا التوجه نحو التداول المتنوع.

العملات الرئيسية: البيتكوين والإيثيريوم

لقد تجاوزت البيتكوين والإيثيريوم مرحلة "الغرب المتوحش" في عالم الأصول الرقمية. انخفضت تقلبات أسعارها مقارنةً بالدورات السابقة. يُعدّ هذا الاستقرار جذابًا للاستثمار طويل الأجل، ولكنه قد يُمثّل تحديات للمتداولين اليوميين الباحثين عن عوائد سريعة.

تُعالج منصة YWO مشكلة انخفاض تقلبات الأسعار قصيرة الأجل من خلال توفير إمكانية استخدام الرافعة المالية على أدوات مُختارة. فمن خلال تقديم رافعة مالية تصل إلى 1:200، رهناً بشروط الأهلية واعتبارات المخاطر، تُتيح المنصة للمتداولين زيادة انكشافهم على السوق بما يتناسب مع هامشهم. يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لشبكة إيثيريوم، خاصةً مع انتقالها عبر تحديثات خارطة طريقها. يُمكن للمتداولين بناء مراكزهم اليومية بناءً على التحليلات الفنية، مع إدراكهم أن الرافعة المالية تزيد من كلٍّ من المكاسب والخسائر المُحتملة.

طبقة الخدمات: سولانا وريبل

بعد العملتين الرائدتين، انصبّ تركيز السوق على الخدمات. تُمثّل سولانا (SOL) وريبل (XRP) الطبقة الوظيفية لاقتصاد العملات الرقمية. حافظت سولانا على مكانتها كبديل عالي السرعة للتطبيقات اللامركزية على الرغم من انقطاعات الشبكة. يميل أداء سعر سولانا إلى التأثر بالأداء الفني ومؤشرات تبني المطورين لها.



يحتل الريبل (XRP) مكانةً فريدة. فغالبًا ما تكون تحركات سعره غير مرتبطة بالسوق بشكل عام نظرًا لتطوراته القانونية والتنظيمية المستمرة. بالنسبة للمتداول، يمكن للأصول غير المرتبطة أن تُسهم في تنويع المحفظة وإدارة المخاطر، مع العلم أن هذا لا يُلغي المخاطر تمامًا. توفر YWO إمكانية الوصول إلى كلا النوعين من الأصول، مما يسمح للعملاء بالتداول بناءً على الفائدة الأساسية لتقنية البلوك تشين بدلاً من مجرد الاعتماد على توجهات السوق العامة.

العملة الصاعدة: Shiba Inu

يمثل إدراج Shiba Inu (SHIB) استجابةً محددةً لطلب العملاء على الأصول ذات معامل بيتا المرتفع. لقد تطورت SHIB لتتجاوز كونها مجرد عملة ميمية. يشمل النظام البيئي الآن حلًا من الطبقة الثانية للبلوك تشين يُعرف باسم شيباريوم. ومع ذلك، لا تزال هذه العملة تتأثر بشكل كبير بتوجهات السوق.

أدرجت YWO عملة SHIB بحد أقصى للرافعة المالية يبلغ 1:10. يحمي هذا الحد المحافظ للرافعة المالية المتداول. قد تشهد Shiba Inu (SHIB) تحركات سعرية كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة. يضمن الحد الأدنى للرافعة المالية للعملاء إمكانية التداول في تقلبات السوق دون التعرض لمخاطر التصفية الفورية عند حدوث تراجعات طفيفة. وهذا ما يجعل SHIB أداةً للاستفادة من موجات المضاربة بدلاً من كونها ركيزة أساسية في المحفظة الاستثمارية.

البنية التحتية للأصول الرقمية

تظل سرعة التنفيذ العاملَ الأساسي في تداول عقود الفروقات للعملات الرقمية. يعمل سوق العملات الرقمية على مدار الساعة، وقد تختلف السيولة خلال جلسات نهاية الأسبوع. تستخدم YWO اتصالاً عالي المستوى لضمان ثبات الأسعار حتى خارج ساعات التداول الرسمية.

تُعدّ إمكانية بيع هذه الأصول على المكشوف بنفس القدر من الأهمية. في السوق الفورية، لا يربح المتداولون إلا عند ارتفاع الأسعار. من خلال هيكل عقود الفروقات في YWO، يمكن للعملاء المضاربة على انخفاض الأسعار في جميع العملات الرقمية، بدءًا من البيتكوين وصولاً إلى Shiba Inu (SHIB). يُعدّ هذا الوصول ثنائي الاتجاه ضروريًا للمتداولين الذين يسعون إلى إدارة المخاطر أو التحوّط من مراكز الأصول الرقمية الحالية، مع إدراكهم أن تداول عقود الفروقات ينطوي على مخاطر إضافية، بما في ذلك الرافعة المالية ومخاطر الطرف المقابل.



نبذة عن YWO

YWO هي شركة وساطة مالية عالمية سريعة النمو، تقدم مجموعة واسعة من الأصول القابلة للتداول، بما في ذلك العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات. تركز YWO على الابتكار التكنولوجي وخدمة العملاء، وتوفر الوصول إلى منصات ذات زمن استجابة منخفض وموارد تعليمية شاملة. تلتزم الشركة بالشفافية وتسعى جاهدة لتقديم شروط تداول تنافسية للمتداولين الجدد وذوي الخبرة على مستوى العالم.

إخلاء مسؤولية عن المخاطر: ينطوي تداول الأدوات المالية على مخاطر كبيرة وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. تعتمد العمولات المكتسبة من خلال برنامج شركاء الوساطة على نشاط تداول العملاء، والذي قد ينتج عنه مكاسب أو خسائر. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. يجب على الشركاء والعملاء التأكد من فهمهم الكامل للمخاطر قبل المشاركة.

All in One Trading App

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.